Мошенник в компании: вычислить и нейтрализовать

Подавляющее большинство компаний подтверждены рискам корпоративного мошенничества. Сотрудник фирмы может попытаться украсть имущество, вывести средства, подделать документы. Например, выписать себе премию без ведомства руководства. Чтобы противостоять таким недобросовестным работникам, необходимо знать о популярных схемах обмана в корпоративной сфере.

Благотворительный проект как способ вывода активов

Если фирма не уделяет должного внимания тому, в каких объемах и на что именно уходят ее средства, появляется риск их нецелевого использования. Получатели будут направлять деньги на личные цели.

Злоупотреблять могут и сами сотрудники фирмы: маскировать коррупционные платежи под благотворительные переводы или выводить активы из фирмы, прикрывая это меценатством.

Поэтому все благотворительные проекты лучше согласовывать в начале года и сразу определять пределы их инвестирования. Одобрять тот или иной проект должен не какой-то отдельный сотрудник фирмы, а коллегиальный орган во главе с гендиректором.

Сговор на торгах

Другой способ обмана руководства связан с закупочной деятельностью компании. Организатор нелегальной схемы подбирает специалистов в сфере закупок, создает несколько юрлиц и распределяет найденных экспертов по этим компаниям. После этого объявляет начало торгов.

Организатор с радостью принимает заявки и от реальных участников. Ему нужна видимость конкуренции, ведь если заявка одна, это обычно привлекает внимание контролирующих органов. Чтобы отвлечь внимание ФАС, недобросовестные организаторы могут инициировать подачу заявок от нескольких номиналов.



Насколько усердно номинальные участники торгов пытаются замаскироваться под реальных конкурентов, настолько же креативно ФАС подходит к доказыванию картеля. Антимонопольщики анализируют даже косвенные доказательства сговора.

Например, изучают, как связаны участники торгов между собой. Зарегистрированы ли они в одном месте или имеют одинаковый IP-адрес.

Есть случаи, когда ФАС делал вывод об антиконкурентном соглашении, потому что заявки участников были одинаково отформатированы и оформлены одним текстом. Свой вывод антимонопольный орган делал исходя не только из этого, но и учитывая признак в совокупности с остальными.

Как защититься от недобросовестных сотрудников

Первое желание любого руководителя, узнавшего о мошенничестве, — немедленно пресечь незаконную схему, а недобросовестного сотрудника уволить. Но спешка может сыграть против работодателя.

Есть истории, когда такого работника уволили, но у него остался доступ к корпоративной почте, что позволило удалить все «улики». В итоге этот сотрудник обратился в суд с иском о незаконном увольнении и выиграл дело.

В случае мошенничества нельзя принимать поспешные решения, но и затягивать расследование тоже нельзя. Главная проблема компании — нехватка времени из-за того, что инцидент поздно выявлен. Способ выиграть время — мониторинг контрагентов и операций.

Компании важно проанализировать свои денежные потоки и выявить рискованные. Например, уязвима для корпоративного мошенничества будет оплата поставщикам. За такими «слабыми местами» нужен пристальный контроль.

Еще нужно изучить контрагентов. Важна не только проверка по стандартным критериям, например проверка данных в ЕГРЮЛ. К вопросу стоит подойти углубленно: сравнивать показатели контрагента со средними в отрасли.

Узнавать, что сотрудники фирмы нечисты на руку, можно и другими способами. Например, проведя аудит или инвентаризацию. Сообщить о таком факте могут сотрудники компании, конкуренты или партнеры, а еще анонимы, если у фирмы есть горячая линия для звонков. Полезно будет мониторить публикации в СМИ и социальных сетях.

Иногда сами компании не уделяют должного внимания некоторым сферам работы и тем самым создают почву для корпоративного мошенничества. Нужно внимательнее относиться к IT-безопасности. Так, злоумышленники могут похитить конфиденциальную информацию или стереть важные данные. Стоит обратить особое внимание и на охрану предприятия.



Часто из-за недостаточно организованного охранного режима — пропускной режим, выдача ключей, видеонаблюдение — компании теряли существенные деньги. Сотрудники охраны вступали в сговор с заинтересованными лицами и «закрывали глаза» на те или иные мошеннические действия.

Решить проблему недобросовестных действий сотрудников поможет комплаенс-контроль.

Его задача — полностью исключить такие ситуации в фирме или усложнить задачу мошеннику. Чтобы, даже если он почти у цели, в конце он не смог реализовать задуманное.

Важно не только заранее оценить риски, но и выстраивать работу исходя из этих данных и проверять, как обозначенные правила соблюдает штат.

Как вернуть похищенное

Если работник фирмы все-таки смог обмануть руководство и похитить активы, встает вопрос о том, как он ими распорядится. Вернуть имущество можно, в частности, в рамках уголовных дел.

А если мошенник вложится в криптовалюту? Найти и вернуть средства, вложенные в биткоины, реально, ведь транзакции этой криптовалюты прозрачные и не анонимные. В США и Европе есть специальные институты, созданные для контроля и отслеживания таких операций.

Но таких прозрачных валют, как биткоин, немного. Существуют действительно анонимные криптовалюты, которые невозможно контролировать. До сих пор ни в США, ни в Европе, ни тем более в России не могут найти и проконтролировать деятельность Monero и других криптовалют.



Несмотря на сложности с выявлением «крипты», есть и положительная тенденция. Правоохранители стали чаще обращать внимание на криптовалюту как актив.

В начале апреля этого года стало известно, что российский суд впервые наложил арест на украденную криптовалюту. Это сделал Санкт-Петербургский районный суд. В деле речь идет о криптовалюте Ethereum (ЕТН), которую, как полагают следователи, похитили у законного владельца. Суд разрешил следователю наложить арест на Ethereum, содержащийся на 24 кошельках обвиняемого в краже.