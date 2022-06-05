Как рассчитать больничные исходя из МРОТ

Где смотреть условия
Условия расчета пособия исходя из МРОТ указаны в ч. 1.1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и п. 8 Положения об исчислении пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
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