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Больничные

Как рассчитать больничные исходя из МРОТ

В некоторых ситуациях для расчета больничного вместо фактических выплат работнику необходимо применять МРОТ. Разберемся, когда это нужно делать и как считать пособие.

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Где смотреть условия

Условия расчета пособия исходя из МРОТ указаны в ч. 1.1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и п. 8 Положения об исчислении пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

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