Как выбрать метод проведения оценки профессиональных рисков?

Какие законы и НПА смотреть

Оценку профессиональных рисков регулирует несколько нормативно-правовых актов:

Приказ Минтруда № 926 «Рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков».

Статья 218 ТК.

Приказ Минтруда № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда».

Основные методы оценки профессиональных рисков перечислены и описаны в приказе № 926 Минтруда. Их там 15 и каждый метод используется при определенных обстоятельствах, зависит от сферы деятельности предприятия, навыков персонала, проводящего оценку рисков, от этапа производственного процесса и преследует разные цели.

Что это за методы

Ниже приводим краткое описание каждого метода.

Контрольные листы

Распространены для малых и микропредприятий — есть примеры вопросов, на которые отвечают сотрудники.

Матричный метод

Распространены для малых и микропредприятий, состоит из 5 шагов: сбор информации, составление перечня опасностей, оценка вероятности и степени тяжести, разработка мер по устранению опасностей, документирование результатов.

Матричный метод на основе балльной оценки

Наиболее распространенный метод оценки рисков для всех видов предприятий, где для каждой вероятности и тяжести имеются свои коэффициенты, а уровень риска рассчитывается по спечиальной матрице.

Анализ «галстук-бабочка»

Данный метод чаще всего используется после того, как все опасности определены и проанализированы, также используют не на уровне предприятия, а на уровне отдела, оборудования или отдельного процесса.

Анализ причинно-следственных связей

Один из самых сложных методов, занимающий большое количество ресурсов и трудозатрат, результат выходит в форме диаграммы, древовидной схемы или «рыбного скелета».

Метод анализа «дерева решений»

Также метод для планирования будущих проектов с возможностью увидеть результаты и последствия рисков в денежном выражении.

Метод анализа уровней защиты

LOPA — Layers of Protection Analysis) (рекомендуется применять для отдельных процессов или оборудования, один из самых сложных в расчетах, требующий особых знаний и навыков.

Метод технического обслуживания

Направлен на обеспечение надежности. Также эффективен для проектирования и разработки новых процессов, сложный в расчетах, требует определенных навыков.

Анализ опасности и критически контрольных точек

Применяется в пищевой промышленности, в том числе для контроля качества продукции.

Исследование HAZOP

Позволяет понять почему не достигаются ранее намеченные цели на этапе проектирования, сложный метод, требующий больших финансовых и трудовых ресурсов.

Структурированный метод «Что, если?»

Не сложный в подсчетах метод, подходящий для всех предприятий и отдельных процессов, помогает детально изучить последствия возможных рисков.

Метод анализа влияния человеческого фактора

Сложный метод, подходит для выявления возможных ошибок персонала в отдельных процессах, которые могут влиять на производительность, технические сбои и пр., результаты данного метода можно использовать в дальнейшей оценке рисков по другим методам.

Оценка риска получения профессионального заболевания

Выявляет риски получения профессиональных заболеваний работников, для оптимизации условий труда, проводится на основе СОУТ.

Анализ эффективности затрат

Сложный метод, используется для оптимального подбора мер управления профессиональными рисками — для сравнения затрат и выгод и пр.