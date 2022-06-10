Цитата дня. Про никого не заставляют

По этому поводу Егоров выразился так:
«Компании должны переходить на цифру не из-за распоряжений ФНС или ещё чьих-то, а в связи с комфортом и удобством системы».
Мы считаем, тут прямо напрашивается опрос. Как вам степень «удобства системы»?
Глава ФНС выступил на II Всероссийском форуме ЭДО’2022. И рассказал, как перевести бизнес на электронный документооборот.
По этому поводу Егоров выразился так:
«Компании должны переходить на цифру не из-за распоряжений ФНС или ещё чьих-то, а в связи с комфортом и удобством системы».
Мы считаем, тут прямо напрашивается опрос. Как вам степень «удобства системы»?
Новое в работе бухгалтера за 2022 год. Единый налоговые платеж, АУСН, Новый РСВ с 1 кв. 2022. Полную программу смотрите здесь.
Старт курса 15 июня. Мест осталось мало всего 54 из 60, записывайтесь скорее со скидкой 20%
Президент отменил своим указом требование об обязательной продаже 50% валютной выручки. Долю валютной выручки, обязательную к продаже, определит правительственная комиссия.
В общей сложности в 2021 году возбудили на 40% больше уголовных дел, связанных с криптовалютой, чем в ковидном 2020 году.
С нового 2022 года в бухгалтерском учете действуют новые стандарты ФСБУ 6 «Основные средства» и ФСБУ 25 «Бухгалтерский учет аренды» и для их правильной работы необходимо внести некоторые корректировки в процессы ведения учета и формирования отчетности на предприятии.
Некогда очень популярный инструмент снижения налоговой нагрузки – ускоренная амортизация – в настоящее время по объективным причинам не может применяться широко.
Верховный суд рассмотрел несколько дел по штрафам за COVID-ограничения и встал на сторону бизнеса. Из-за того, что сейчас уже такие запреты неактуальны, компании освободили от штрафных санкций.
Когда суд выносит решение о выплатах в пользу физлица, там может быть отдельно указана сумма НДФЛ, но чаще – не указана. А значит, удерживать НДФЛ самостоятельно налоговый агент не может. Всю сумму надо перечислить взыскателю.
Глава ФНС выступил на II Всероссийском форуме ЭДО’2022. И рассказал, как перевести бизнес на электронный документооборот.
В некоторых регионах для вновь зарегистрированных ИП установлены ставки налога по УСН и ПСН 0%. Это называется налоговыми каникулами, хотя в законе и нет такого определения.
Бизнес должен переходить на электронный документооборот не из-за распоряжений ФНС, а потому что ЭДО – это комфорт и удобство, заявил глава налоговой службы Даниил Егоров, выступая на II Всероссийском форуме ЭДО’2022.
«Клерк» сделал курс про то, как организовать налоговое планирование без штрафов и других проблем с налоговиками.