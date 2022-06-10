ЭДО

Цитата дня. Про никого не заставляют

Глава ФНС выступил на II Всероссийском форуме ЭДО’2022. И рассказал, как перевести бизнес на электронный документооборот.

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По этому поводу Егоров выразился так:

«Компании должны переходить на цифру не из-за распоряжений ФНС или ещё чьих-то, а в связи с комфортом и удобством системы».

Мы считаем, тут прямо напрашивается опрос. Как вам степень «удобства системы»?

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