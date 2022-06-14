ЭДО

Утверждены правила обмена электронными перевозочными документами

Новые правила обмена электронными перевозочными документами (ЭПД, утв. постановлением от 21.05.2022 № 931) надо применять с 1 сентября 2022 по 1 сентября 2028.

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К ЭПД, напомним, относятся:

  1. транспортная накладная;
  2. заказ-наряд;
  3. сопроводительная ведомость.

Порядок распространяется как на обмен собственно документами, так и сведениями, которые в них содержатся. Руководствоваться новой процедурой не обходимо участникам информационного взаимодействия — грузоотправителям и получателям, перевозчикам, фрахтовщикам и фрахтователями, — заключившим соглашение об ЭДО с операторами информационной системы (ИС ЭПД) соответствующего уровня.

Что такое ИС ЭПД и кто такие операторы?

ИС ЭПД — это государственная, федерального уровня инфосистема, которая обеспечивает:

  • получение от операторов;
  • обработку, хранение;
  • представление госорганам

ЭПД и сведений, а равно и выполнение иных функций.

Операторы ИС ЭПД обеспечивают:

  • обмен ЭПД и сведениями, содержащимися в них, между участниками информационного взаимодействия;
  • направление ЭПД и сведений в ГИС ЭПД.

Про правила обмена

Порядок, в котором юридические лица включаются в реестр операторов ИС ЭПД и исключаются из него, определен приказом Минтранса от 25.05.2022 № 200. Утверждены соответствующие правила направления оператором, представления информации, связанной с обработкой ЭПД, с представлением данных из ИС ЭПД.

Посредством ИС ЭПД контрагенты будут отправлять XML-файлы, в которые упакованы ЭПД. Например, электронная транспортная накладная состоит из целого ряда файлов, которые содержат информацию от грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя о всех движениях груза, в т.ч. о переадресации, смене водителей и транспортных средств и т.п, а также соответствующие подписи (УКЭП)

На оператора возлагаются обязанности по проверке документа на соответствие формату, уникальности идентификатора, действительность УКЭП. Оператор также отвечает за представление документации и сведений в ГИС ЭПД.

  • Прошел документ проверку — оператор передает файл в ГИС ЭПД.
  • Выявлены расхождения — оператор уведомляет отправителя о необходимости в не позднее пяти дней (календарных) заново сформировать и отправить файлы.

Проверка производится и в ГИС ЭПД, при положительном результате можно изменить статус перевозки (в т. ч. завершить).

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