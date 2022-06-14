Утверждены правила обмена электронными перевозочными документами

К ЭПД, напомним, относятся:

транспортная накладная; заказ-наряд; сопроводительная ведомость.

Порядок распространяется как на обмен собственно документами, так и сведениями, которые в них содержатся. Руководствоваться новой процедурой не обходимо участникам информационного взаимодействия — грузоотправителям и получателям, перевозчикам, фрахтовщикам и фрахтователями, — заключившим соглашение об ЭДО с операторами информационной системы (ИС ЭПД) соответствующего уровня.

Что такое ИС ЭПД и кто такие операторы?

ИС ЭПД — это государственная, федерального уровня инфосистема, которая обеспечивает:

получение от операторов;

обработку, хранение;

представление госорганам

ЭПД и сведений, а равно и выполнение иных функций.

Операторы ИС ЭПД обеспечивают:

обмен ЭПД и сведениями, содержащимися в них, между участниками информационного взаимодействия;

направление ЭПД и сведений в ГИС ЭПД.

Про правила обмена

Порядок, в котором юридические лица включаются в реестр операторов ИС ЭПД и исключаются из него, определен приказом Минтранса от 25.05.2022 № 200. Утверждены соответствующие правила направления оператором, представления информации, связанной с обработкой ЭПД, с представлением данных из ИС ЭПД.

Посредством ИС ЭПД контрагенты будут отправлять XML-файлы, в которые упакованы ЭПД. Например, электронная транспортная накладная состоит из целого ряда файлов, которые содержат информацию от грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя о всех движениях груза, в т.ч. о переадресации, смене водителей и транспортных средств и т.п, а также соответствующие подписи (УКЭП)

На оператора возлагаются обязанности по проверке документа на соответствие формату, уникальности идентификатора, действительность УКЭП. Оператор также отвечает за представление документации и сведений в ГИС ЭПД.

Прошел документ проверку — оператор передает файл в ГИС ЭПД.

Выявлены расхождения — оператор уведомляет отправителя о необходимости в не позднее пяти дней (календарных) заново сформировать и отправить файлы.

Проверка производится и в ГИС ЭПД, при положительном результате можно изменить статус перевозки (в т. ч. завершить).