Утверждены формы документов, которые с 2022 года используются при назначении пособий. Обзор приказа ФСС

Что нового вообще?

Теперь в «шапке» всех документов можно указывать сокращенное, а не полное наименование юридического лица. В форме сведений о застрахованном лице указывается теперь пол. Также появилось поле для указания иного юридического лица, посредством которой получается пособие (в старой редакции отведены были поля под наименование юрлица, ИНН и БИКа).

Напомним, что форму сведений о застрахованном лице надо получить от сотрудника при трудоустройстве или при наступлении страхового случая и в течение трех рабочих дней передать в ФСС (п. 5-7 Правил, утв. постановлением кабмина от 23.11.21 № 2010, далее — Правила).

В заявлении о перерасчете пособий в «шапку» вынесен СНИЛС (в старой редакции его надо было размечать в разделе для указаний сведений о застрахованном лице). В это же заявление теперь вносят номер больничного или период нетрудоспособности для проведения перерасчета, СНИЛС несовершеннолетнего (при наличии).

Напомним, что перерасчет уже выданного пособия возможен, если при его назначении человек не предоставил:

справку о сумме заработка

или

заявление о замене лет расчетного периода,

но как только эти документы будут представлены, работнику надо подать заявление о перерасчете, которое отправляется в ФСС не позднее пятити рабочих дней, считая с даты представления работником (п. 13, 14 Правил).

При заполнении уведомления о прекращении права на пособие по уходу за ребенком достаточно лишь Ф.И.О. и СНИЛС. На ребенка данные заполняются отдельно. В графе иных сведений проставляется дата окончания отпуска, сведения о документах-основаниях как для назначения и выплаты пособия, так и для прекращения выплаты.

При возникновении оснований для прекращения выплаты пособий работодатель должен уведомить ФСС не позднее трех рабочих дней со дня, когда узнал о наличии оснований (п. 43 Правил).

Какие формы появились впервые

Утверждено заявление о назначении пособия по уходу за ребенком (Приложение № 4), которое ранее подавали в свободной форме, обязательно указывая лишь платежные реквизиты. Теперь реквизиты подставляются из сведений о застрахованном.

Пособия выплачиваются в беззаявительном порядке, однако работнику все равно придется написать такое заявление одновременно с заявлением на предоставление отпуска по уходу за ребенком до трех лет (п. 34 Правил), при этом заявление в течение трех рабочих дней подлежит передаче в ФСС (п. 35 Правил).

Далее — выписка из листка нетрудоспособности, т.е. электронного больничного (Приложение № 7). Это табличный документ, в котором указываются:

номер и статус листка (открыт, закрыт);

наименование выдавшей медорганизации, ОГРН;

Ф.И.О. врача (последнее — при наличии);

СНИЛС и Ф.И.О. застрахованного лица (последнее — при наличии);

период нетрудоспособности (с... по...);

тип больничного (первичный, дубликат, продолжение);

причина нетрудоспособности — заболевание, травма и т.п.;

дата, с которой человек должен приступить к работе;

дата формирования и дата выдачи выписки;

сведения о выдавшем выписку лице (должность, ФИО и т. п.);

дата, подпись.

Выписка из электронного больничного выдается медицинской организацией по желанию физического лица (п. 75 Порядка, утв. приказом Минздрава от 23.11.21 № 1089н).

Наконец, сведения для оплаты отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно (Приложение № 8).

Эта форма необходима для оплаты санаторных отпусков. Содержит четыре раздела — информация о застрахованном, данные приказа на отпуск, платежные реквизиты и расчет полагающихся к выплате отпускных.