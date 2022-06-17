Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Плановых проверок бизнеса больше не будет?

Бизнес повзрослел и проверять его надо меньше. С новыми грандиозными обещаниями выступил Путин на ПМЭФ. Мы заслушались

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Кто молодец? Вы молодцы

Дословно президент сказал так:

«Надо на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда».

Иными словами, речь шла отнюдь не про весь бизнес. При этом предприниматели стали «более зрелыми», потому что число нарушений снизилось, по мнению Путина.

Вот что он еще наговорил:

Опять скандал

...с банком Тинькофф: на этот раз дело крутится вокруг комиссий за SWIFT-переводы.

Важное

До 15 июля не забудьте платить налог по декларации 3-НДФЛ: иначе будут пени.

А если будут вопросы, предлагают оставлять свой номер телефона в личном кабинете: тогда вам смогут дозвониться налоговики.

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НДС

Могут отменить НДС с авансов

НДС с предоплаты – практически кредит, который бизнес выдает государству. От авансового НДС надо отказаться, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

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