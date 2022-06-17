Валютные операции

Тинькофф присваивает себе переводы клиентов и надеется на понимание

Банк Тинькофф 16 июня повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до 20 тыс. долларов и ввел за нее комиссию 3%, но не менее 200 долларов. Меньшую сумму банк оставит себе в качестве компенсации.

Версия для печати

В интернет попал скриншот переписки клиентов банка Тинькофф со службой поддержки в микроблоге Твиттер, из которой становится ясно, что банк теперь вправе присваивать переводы физлиц. Клиент, интересуется, заберет ли банк себе 150 долларов, которые ему пришлют из США.

Если сумма входящего перевода через Тинькофф будет меньше необходимых 200 условных единиц, то «будет комиссия, равная переводу» и банк заберет себе весь перевод в качестве компенсации, поясняет банк.

«Такие условия. Надеемся на понимание», - сообщает сотрудник банка.

Ранее в кредитной организации сообщили, что вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков.

Ранее по теме:

Тинькофф улучшит условия по счетам в иностранной валюте, но ограничит SWIFT-переводы

Тинькофф с 23 июня вводит плату за обслуживание валютных счетов

Гость, для тебя подарок бесплатный курс повышения квалификации!

🆘 Всем бухгалтерам обязательно к прочтению

Безлимитное обучение в течении года со скидкой 30%!

Оформляйте подписку «Клерк.Премиум» и забирайте курс «Исправление ошибок в учете»

По подписке доступно: 40+ курсов, 300+ вебинаров и безлимитные консультации по любым вопросам! Оформить самую выгодную подписку для бухгалтеров можно до 24 июня, успейте, пока есть время. Условия акции тут.

Перейти
Налоги, взносы, пошлины

Не бегите впереди паровоза. Нельзя вернуть переплату по налогам, которой пока нет

Компания заранее подала заявление на возврат переплаты по налогам, которая должна была возникнуть по решению суда. Фирма просила рассмотреть заявление позже, когда решение суда вступит в силу. Но налоговики отказали и суды их поддержали.

Повышение квалификации

Импорт

Что такое параллельный импорт, и какие товары можно ввозить

С мая 2022 иностранные товары можно ввозить и продавать без согласия правообладателя. Расскажем, как предприниматель может выгодно использовать эту возможность, какими брендами торговать, и что произойдет с ценообразованием.

Что такое параллельный импорт, и какие товары можно ввозить
Проверка контрагентов

Как избежать претензий налоговиков при проверке контрагентов

С введением в действие статьи 54.1 НК налоговики отказались от понятия «должная осмотрительность». Теперь в соответствии с данной статьей налоговая инспекция проверяет ваш выбор контрагентов, реальность самих сделок и, так называемую, деловую цель сделок.

Как избежать претензий налоговиков при проверке контрагентов

Мероприятия

Разместить
3-НДФЛ

📞 Налоговики просят оставлять телефон в личном кабинете, чтобы можно было дозвониться

Физлица сдают через личный кабинет декларацию 3-НДФЛ и иногда по ней у налоговиков возникают вопросы. Для их быстрого решения можно было бы связаться с человеком по телефону, но где взять номер?

Рынок алкоголя в России: прогнозы

Крупные алкогольные бренды заявили об уходе с российского рынка. Поставки в Россию приостановили британская компания Diaego (Johnnie Walker, White Horse, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff), крупнейшие чешские пивоварни и американская компания Brown-Forman (Jack Daniel’s и Finlandia). Компании Carlsberg и Heineken уйдут не полностью.

Рынок алкоголя в России: прогнозы

«Клерк.Премиум» со скидкой 30% и курсом повышения квалификации в подарок

«Клерк.Премиум» – это подписка на закрытую часть «Клерка». С безлимитными консультациями, онлайн-курсами, статьями и вебинарами. Если сейчас купите «Клерк.Премиум» со скидкой 30% за 17 360 рублей в год, то получите в подарок курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете».

«Клерк.Премиум» со скидкой 30% и курсом повышения квалификации в подарок