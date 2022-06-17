Тинькофф присваивает себе переводы клиентов и надеется на понимание

В интернет попал скриншот переписки клиентов банка Тинькофф со службой поддержки в микроблоге Твиттер, из которой становится ясно, что банк теперь вправе присваивать переводы физлиц. Клиент, интересуется, заберет ли банк себе 150 долларов, которые ему пришлют из США.

Если сумма входящего перевода через Тинькофф будет меньше необходимых 200 условных единиц, то «будет комиссия, равная переводу» и банк заберет себе весь перевод в качестве компенсации, поясняет банк.

«Такие условия. Надеемся на понимание», - сообщает сотрудник банка.

Ранее в кредитной организации сообщили, что вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков.

Ранее по теме:

Тинькофф улучшит условия по счетам в иностранной валюте, но ограничит SWIFT-переводы

Тинькофф с 23 июня вводит плату за обслуживание валютных счетов