Возможен ли перенос допотпуска за ненормированное рабочее время?

Вопрос разобрал Минтруд в письме № 14-2/ООГ-1987 от 29 марта 2022 года.

Кто имеет право на допотпуска

По Трудовому кодексу, допотпуск предоставляется сотрудникам за работу, предполагающую:

вредные и опасные условия труда;

особый характер работы;

НРД;

в районах Крайнего Севера и территориях, приравненных к ним;

в других случаях, установленных ФЗ.

Этот вид отпуска компания обязана предоставлять сотруднику каждый год согласно графику отпусков. О начале допотпуска, как и о начале обычного, работника уведомляют за две недели до его начала.

Продолжительность дополнительного отпуска с оплатой для каждого сотрудника прописывается в трудовом договоре (далее ー ТД), за основу берут отраслевые (межотраслевые) соглашения и положения коллективного договора.

Однако ТК устанавливает минимумы, а именно:

для должностей с вредными условиями труда — 7 дней;

для сотрудников с НРД — 3 дня;

для территорий Крайнего Севера — 24 календарных дня, для территорий, приравненных к районам Крайнего Севера ー 16 дней.

То, как именно будут предоставляться дополнительные отпуска в вашей организации, надо прописать в локальном нормативном акте.

Допотпуск для сотрудников с ненормированным рабочим днем

Отпуск за НРД положен, если должность сотрудника включена в перечень должностей с ненормированным рабочим днем. Список должностей с НРД прописывают в коллективном договоре или правилах внутреннего распорядка компании.

Для справки: НРД является особым режимом работы, в соответствии с которым некоторые категории сотрудников могут при необходимости и по распоряжению работодателя эпизодически привлекаться к работе за рамками нормальной продолжительности рабочего дня (смены).

Минимальной продолжительностью отпуска за НРД являются 3 рабочих дня. Компания может установить и более продолжительный срок.

Предоставлять такой допотпуск работодатель обязан вне зависимости от того, привлекался ли конкретный сотрудник к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени или нет.

<Кроме этого, в локальных актах компании нельзя заложить условие, что длительность отпуска за НРД рассчитывается пропорционально дням (сменам), отработанным в условиях ненормированного рабочего времени. Это будет нарушать ТК.

Объединяют ли дополнительный отпуск с основным

Допотпуск за НРД можно суммировать с ежегодным основным, в т. ч. удлиненным. Кроме того, к нему разрешается добавлять другие ежегодные дополнительные отпуска.

ТК не запрещает объединять или разделять разные виды отпусков.

Предоставление отпусков происходит по определенному графику отпусков.

Можно ли переносить дополнительный отпуск за НРД?

По законодательству, работодатель должен перенести отпуск, если:

Работник во время отпуска болел. Тогда запланированный отпуск либо продляют, либо переносят.

Человека не уведомили об отпуске за две недели до начала.

Сотруднику не заплатили отпускные.

Сотрудник исполнял гособязанности, на время которых освобождался от работы.

Когда уход в отпуск человека в текущем году может неблагополучно отразиться на работе компании

В таком случае отпуск с согласия сотрудника переносят на следующий рабочий год. Использовать его надо не позднее 12 месяцев после того, как закончиться рабочий год, за который отпуск предоставлялся.

Во всех перечисленных случаях работник должен писать заявление на перенос.

Сотрудник может по собственной инициативе (семейные обстоятельства и пр.) попросить перенести любой вид отпуска. В таких случаях отпуск переносят, когда обе стороны (работодатель и сотрудник) пришли к согласию.

Компания может в локальном нормативном акте прописать порядок переноса оплачиваемых отпусков (не допуская противоречий нормам ТК).