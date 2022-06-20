Как учесть лизинговые платежи при УСН

Лизинговые платежи

Платежи по договору лизинга учитываются при расчете налога, если лизингополучатель находится на упрощенной системе налогообложения с объектом «Доходы минус расходы». Особых правил, по которым должны учитываться лизинговые платежи, для УСН нет.

По общему правилу расходы и сумма входного НДС учитываются в налоговой базе после перечисления лизингодателю оплаты по ним (пп. 4, 8 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК РФ, письмо Минфина от 13.02.2019 № 03-15-06/8733).

Авансы, которые были перечислены по лизинговому договору, не учитываются в расходах, пока не завершится период, который оплачивался, и платежи не станут оплатой (п. 2 ст. 346.17 НК, письмо Минфина от 30.03.2012 № 03-11-06/2/49).

Для учета платежей по лизингу в составе расходной части по УСН в сумму платежа не должна включаться выкупная стоимость предмета лизинга. Если платеж включает в себя стоимость выкупа, то часть платежа, приходящуюся на нее, следует брать в расчет отдельно и не включать сразу в состав расходов.

Лизинговые платежи (кроме стоимости за выкуп) отражаются в расходах на наиболее позднюю из дат:

дата перечисления денежного транша лизингодателю;

последнее число месяца, за который была начислена оплата по условиям договора.

Лизинг при УСН со сменой объекта, облагающегося налогом

При переходе с объекта «Доходы» на «Доходы минус расходы» по УСН, если расходы по лизинговым платежам произведены после смены режима налогообложения, их можно будет учесть в налоговой базе по УСН в расходах (письмо Минфина от 21.01.2020 № 03-11-11/2938).

Выкупная цена предмета лизинга учитывается лизингополучателем после ее приобретения по условиям договора купли-продажи в полной сумме в порядке, установленном пп. 1 п. 1 и п. 3 ст. 346.16 НК для учета расходов на приобретение ОС (письмо Минфина от 21.01. 2020 № 03-11-11/2938).

Налоговый учет прочих расходов по предмету лизинга при УСН

Лизингополучатель может учесть в расходах по УСН затраты на обязательное страхование, но иные виды добровольного страхования имущества не могут уменьшать налоговую базу (пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК).

Если по договору страхования будет получено страховое возмещение, то оно в полном объеме отражается в составе прочих доходов на дату получения средств (пп. 2 п. 1 ст. 248, п. 3 ст. 250, п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17 НК). Включение страховой выплаты в доходы не зависит от объекта налогообложения на УСН и принятия ранее страховых платежей в состав расходов по УСН (пп. 1, 2 ст. 346.18 НК).

В расходах по УСН могут учитываться также затраты на ремонт лизингового имущества, если договор предусматривает, что ремонт осуществляется силами лизингополучателя (п. 1 ст. 254, пп. 3, 5, 6 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК, п. 3 ст. 17 закона о лизинге). «Входной» НДС учитывается в расходах отдельно от стоимости работ по ремонту после оплаты (пп. 8 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК).

Учет лизинговых платежей при перенайме лизинга

Если по договору перенайма организация (новый лизингополучатель) заплатила прежнему лизингополучателю вознаграждение, то она не сможет учесть эту сумму в составе расходов для целей УСН, поскольку такие затраты не предусмотрены п. 1 ст. 346.16 НК.

Учет лизинга. Изменения

С 2022 года для учета лизинга действуют правила ФСБУ 25/2018. Новый порядок не зависит от условий договора об учете предмета лизинга и применяется в отношении договоров, заключенных после 01.01.2022.

В бухгалтерском учете при получении предмета лизинга лизингополучатель признает актив в виде ППА (права пользования активом) и обязательство по аренде в пассивах. Предмет договора лизингополучатель не признает в качестве объекта основных средств.

Отражение в активах предмета лизинга в виде соответствующих прав

Стоимость ППА формируется из следующих элементов (п. 13 ФСБУ 25/2018):

стоимостная оценка обязательств по аренде;

авансовые платежи по договору лизинга, перечисленные до получения предмета лизинга (без НДС);

расходы на доведение предмета лизинга до рабочего состояния в запланированных целях (транспортировка, монтаж, консультационные услуги);

оценочное обязательство на утилизацию (демонтаж и ликвидацию) по окончании эксплуатации, восстановление окружающей среды.

Содержание бухгалтерских операций при поступлении предмета лизинга.

Суть операции Дт Кт Подтверждающий документ Отражение первоначальной оценки обязательств по договору 08 76 Акт приемки-передачи предмета лизинга Дополнительные расходы по работе с предметом лизинга: консультационные услуги, комиссии, транспортировка и монтаж 08 60 Акт об оказании услуг Перечисление лизинговых платежей до момента получения предмета лизинга 08 76.АВ Бухгалтерская справка Оценочное обязательство на утилизацию 08 96 Бухгалтерская справка Принятие к учету предмета лизинга по мере его готовности к использованию 01 08 Акт о вводе объекта в эксплуатацию

Стоимость ППА, сформированная на счете 08, переносится на счет 01 на дату ввода объекта в эксплуатацию на основании акта.

После принятия ППА к учету на счет 01 его стоимость погашается путем начисления амортизации (п. 17 ФСБУ 25/2018).

Отражение в пассивах обязательств по лизингу

Обязательство по аренде представляет собой кредиторскую задолженность по уплате лизинговых платежей в будущем и в общем случае оценивается как разница между стоимостью приобретения лизингового имущества за вычетом авансовых платежей.

В первоначальную оценку обязательства не включается сумма НДС, так как она признается в качестве обязательства по уплате налогов (приложение к письму Минфина от 18.01.2022 № 07-04-09/2185). Погашается обязательство по аренде при перечислении лизинговых платежей.

Уплаченные лизинговые платежи в бухгалтерском учете уменьшают величину обязательств по аренде (п. 18 ФСБУ 25/2018).

Содержание бухгалтерских операций при начислении процентов и уплате лизинговых платежей.

Суть операции Дт Кт Начислены проценты по договору 91.2 76 Начисленные проценты включены в стоимость инвестиционного актива 08 76 Перечисление лизингового платежа, без НДС 76 51 Перечисление НДС в составе лизингового платежа 76.НДС 51

Учет предмета лизинга для лимита по УСН

При проверке ограничения на применение УСН остаточную стоимость основных средств, которые передали по договорам, заключенным с 1 января 2022 года, учитывает лизингодатель.

Остаточную стоимость имущества, по которому договор заключили до этой даты, учитывает тот, кто по условиям договора признает его основным средством (письмо Минфина от 18.03.2022 № 03-11-06/2/20994).

Выкуп по договору лизинга

Выкупная стоимость лизингового имущества учитывается лизингополучателем на УСН в общем порядке. Расходы уменьшают налоговую базу после перехода права собственности и учитываются в соответствии с целью использования объекта лизинга в качестве амортизируемого основного средства, либо товаров для перепродажи, либо иного имущества (письмо Минфина от 13.02.2019 № 03-15-06/8733).

При выкупе предмета лизинга его стоимость списывается с забалансового счета 001. Выкупная стоимость ОС отражается в затратах так же, как обычные затраты на покупку ОС.

Стоимость выкупленного объекта ОС погашается посредством начисления амортизации линейным способом (пп. 17, 18 ПБУ 6/01). Ежемесячная амортизация по выкупленному имуществу начисляется и включается в состав расходов по обычным видам деятельности ежемесячно до полного погашения либо списания объекта на иных основаниях (абз. 2, 5 п. 19, п. 21 ПБУ 6/01, п. п. 5, 16 ПБУ 10/99).

Если лизинговое имущество выкуплено с целью перепродажи, оно учитывается как товар, и включается в расходы только после его продажи (пп. 23 п. 1 ст. 346.16, пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК). «Входной» НДС, перечисленный при выкупе, учитывается в расходах отдельно от выкупной стоимости после его продажи (пп. 8, 23 п. 1 ст. 346.16, пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК, письмо Минфина от 23.09.2019 № 03-11-11/73036).

Переход на ОСНО

Изменение системы налогообложения не отразится на порядке учета лизинговых платежей у юридических лиц. Платежи за периоды лизинга, приходящиеся на применение ОСНО, также будут учитываться в расходах, но уже в порядке п. 2 ст. 346.25, пп. 10 п. 1 ст. 264 НК.

По договорам лизинга, заключенным до 1 января 2022 года, лизингополучатель также сможет начислять в налоговом учете амортизацию, если объект учитывался на его балансе. Амортизационные отчисления будут определять по полной первоначальной стоимости предмета лизинга п. 1 ст. 258 НК.

Лизинг для ИП

Учет лизинговых операций для ИП на УСН соответствует порядку, описанному выше, и является одинаковым как для организаций, так и для ИП на УСН.

Особенности учета лизинговых платежей существуют для ИП на основной системе налогообложения, когда исчисляется НДФЛ. Сумма налога уменьшается на фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с извлечением доходов, но не более суммы полученных доходов (профессиональный налоговый вычет).

Арендные платежи по договору лизинга включаются в состав налоговых расходов в момент их уплаты для целей исчисления НДФЛ. Первоначальный взнос включается в состав налоговых расходов в зависимости от природы платежа.

Если это предоплата авансовых лизинговых платежей, то взнос включают в расходы равными долями в течение срока действия договора аренды.

Выкупная стоимость не входит в расходы до момента перехода права собственности на предмет лизинга, и платежи по ней формируют первоначальную стоимость будущего объекта основных средств в общем порядке.