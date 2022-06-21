Как обращаться с порталом «Работа в России»? Обзор законодательства

Это, в частности:

юридические лица и ИП со среднесписочной численностью свыше 25-ти сотрудников (за предшествующий год (календарный);

вновь созданные организации (в т. ч. и по итогам реорганизации), с такой же среднесписочной численностью;

органы власти и местного самоуправления;

ГУПы и МУПы;

организации с участием Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований (ст. 25 закона о занятости № 1032-1).

Но и другие организации также в некоторых случаях должны освоить этот портал.

Какие законы смотреть

Федеральный закон от 28.06.2021 № 219-ФЗ, постановления Правительства РФ от 13.05.2022 № 867, от 30.12.2021 № 2576

Какие данные отправлять на портал и в службу занятости

На портале следует публиковать сведения о потребности в сотрудниках, равно как и об условиях привлечения к труду, данные о вакансиях и свободных рабочих местах, вакансиях (в т. ч. доступных для инвалидов).

Подробно порядок расписан в приложении к постановлению Кабмина от 30 декабря 2021 № 2576. Для входа на портал «Работа в России» можно ввести логин-пароль от Госуслуг.

Отметим, что работодатели по-прежнему обязаны сообщать ряд сведений и в службу занятости, причем не только о вакансиях. Так, надо сообщать о применении в отношении работодателя процедур несостоятельности.

Следует представлять сведения:

относительно деятельности по профреабилитации инвалидов , содействию их занятости;

, содействию их занятости; о создании (выделении) рабочих мест для трудоустройства этих граждан (согласно квоте), в т.ч. реквизиты локального нормативного акта, в котором содержатся сведения о таких рабочих местах;

для трудоустройства этих граждан (согласно квоте), в т.ч. реквизиты локального нормативного акта, в котором содержатся сведения о таких рабочих местах; о выполнении квоты на прием инвалидов на работу.

Уведомления направлять надо ежемесячно (ст. 25 закона о занятости). Причем, тут действуют такие правила: считаете вы, что у вас имеется вакансия — уведомляйте службу занятости (на это, кстати, указал и Минтруд в разъяснениях от 25 октября 2017 № 14-1/В-953), и неважно, предполагается закрыть ее прямо сейчас или нет.

Отметим, что если работодатель прошел регистрацию на «Работе в России», но информации о вакансиях не разместил, то это равно тому, что он сообщил службе занятости об отсутствии вакансий (абз. 4 п. 3 ст. 25 закона о занятости, постановление Правительства от 30 декабря 2021 № 2576).

Уведомлять следует и о приеме безработного

Приняв на работу соискателя по направлению биржи, работодатель должен не позднее пяти дней сообщить в службу занятости, используя портал «Работа в России». В цифровом уведомлении указывается день приема на работу.

Если работодатель до сих пор не зарегистрирован на портале, то есть возможность вернуть уведомление с отметкой в старом порядке.

Такой порядок уведомления действует и при отказе, только в электронном уведомлении не забудьте указать:

день проведенного собеседования; причину (-ы) отказа,

а в бумажном — дату явки и причину отказа (ст. 25 закона о занятости).

«Работа в России»: возможности для граждан

До 1 июля 2021 надо было лично обратиться на биржу, представив паспорт, трудовую книжку (ф. СЗВ-ТД), документ о квалификации и справки о среднем заработке за последние три месяца.

Теперь ничего этого не требуется, все данные поступают в службу занятости в рамках взаимодействия меж ведомствами. И документы, сведения, нужные для постановки на учет, служба занятости запрашиваем сама как у государственных или муниципальных органов, так и у государственных внебюджетных фондов, прочих организаций.

Через портал «Работа в России» можно подать заявление о признании безработным (альтернативы — портал госуслуг и региональный портал такого же типа), как самостоятельно, так и с помощью специалистов службы занятости. При обращении к ним лично гражданин вправе рассчитывать на помощь в заполнении и подаче соответствующих форм бесплатно. Инвалиды I и II групп вправе получить помощь в т. ч. и на дому.

Личное обращение на биржу по-прежнему добровольно. Обязанность явиться на биржу лично может быть установлена лишь законом или иным нормативно-правовым актом.