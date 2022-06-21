Самозанятые

Цитата дня. Про сбор сверх ожиданий

О том, что с самозанятых собрали больше налогов, чем ждали власти, сообщил замруководителя Федеральной налоговой службы. И сделал это, по обычаю чиновников, максимально сложно.

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Вот такую дословную цитату Андрея Бударина приводят СМИ:

«Мы в первую очередь старались, чтобы не было выпадающих доходов, но в реальности — а мы сопоставили статистику по каждому самозанятому до прихода в этот режим и после — суммарно получается, что на 45% доходы бюджетов всех уровней больше, чем до введения режима. Это чёткое положительное сальдо».

Правда, есть предположение, что многие предприниматели продержатся на НПД не особенно долго — у режима много социальных неудобств. Интересно, долго ли тогда продержатся такие сверхожидамемые результаты по сбору налогов.

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