Цитата дня. Про сбор сверх ожиданий

Вот такую дословную цитату Андрея Бударина приводят СМИ:
«Мы в первую очередь старались, чтобы не было выпадающих доходов, но в реальности — а мы сопоставили статистику по каждому самозанятому до прихода в этот режим и после — суммарно получается, что на 45% доходы бюджетов всех уровней больше, чем до введения режима. Это чёткое положительное сальдо».
Правда, есть предположение, что многие предприниматели продержатся на НПД не особенно долго — у режима много социальных неудобств. Интересно, долго ли тогда продержатся такие сверхожидамемые результаты по сбору налогов.