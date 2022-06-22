«Ночной бухгалтер». Налоговики опять трясут тех, кто покупает дорогие квартиры

Доходы есть? А если найду?

Доходы обычных физиков мытарям частенько покоя не дают. Проще всего подозрительных личностей отследить по покупкам. А ну рассказывайте, где деньги на квартиру взяли?

С таким (ну или примерно с таким) посылом инспекторы пришли к саратовскому хирургу, у которого потребовали отчет о доходах. Дескать, нет ли среди них скрытых.

И о чудо! Нашли аж целых 19 миллионов дохода от платных услуг, с которых врач налоги не платил.

История (вроде бы) закончилась благополучно, большую часть налога герой истории уже отдал в бюджет. Но вот вопрос. Лежат у вас наличкой накопленные за 20 лет деньги и вы решаете купить квартиру. Что теперь — ждать инспекторов за дверью?

Спасибо, кстати, что хоть уголовкой не грозятся. Об этом на «Клерке» писали зимой.

Как о вас «копают» информацию, рассказал Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса, практикующий юрист:

— В НК РФ имеются инструменты, которые дают налоговикам право проверять информацию о расходах физических лиц, как и имеется законный доступ к источникам информации о движении денежных средств физического лица.

Во-первых, основной источник — это ЕГРН, сведения из которого налоговики получают в онлайн-режиме порядке межведомственного взаимодействия.

Во-вторых, еще одним из важных источников является информация, полученная от кредитных организаций.

К слову, операция с недвижимым имуществом на сумму свыше 3 (трех) млн рублей подлежит обязательному контролю в части ограничений, наложенных 115-ФЗ, однако, как мы понимаем, антиотмывочный контроль — это вершина айсберга. Конечная цель такого контроля — создание для продавцов препятствий по уходу от уплаты налога при продажи недвижимого имущества стоимостью дороже 3 (тех) млн рублей. Здесь же по ударом оказались и покупатели, информацию о которых кредитные организации также предоставляют в налоговую.

В общем, вывод один: будьте готовы отчитаться, откуда у вас деньги на дорогие покупки. При желании о них налоговики совершенно точно узнают.

Маме позвоним

Новая (хотя впрочем не совсем) тактика налоговиков: сотрудников компаний вызывают в инспекцию...через работодателя. Ну хоть не через силовиков, и на том спасибо.

Контрагент.рф проверит контрагента на нахождение в списке юридических лиц, в отношении которых налоговиками передана информация в систему ФНС России об отсутствии источника применения правомерной налоговой выгоды в виде вычета/возмещения НДС по книгам продаж — читать подробнее

Слишком много валюты

...принесли в банки россияне — мол, потому и вводят теперь за валютные счета комиссии. Не, ну а чо. Даже слов нет прокомментировать.

Хвастаемся

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