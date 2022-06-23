Нужно ли вписывать премию в трудовую книжку? Письмо Роструда, которое вы могли пропустить

Законодательная база

Чиновники Роструда в письме от 14.02.2022 № ПГ/01311-6-1 пояснили, какие премии разрешено не фиксировать в трудовых книжках персонала.

Порядок заполнения ТК работников

В трудовые записывают информацию (ч. 4 ст. 66 ТК):

о работнике (ФИО, дата рождения, образование, профессия, специальность); о трудовой функции; о перемещениях на другую постоянную работу; о награждениях и поощрениях; об увольнении и прекращении трудового договора.

Как хранить и заполнять трудовые книжки, описано в Порядке из приказа Минтруда 19.05.2021 № 320н. Документ гласит, что в части награждений и поощрений фиксации в трудовых подлежат поощрения:

за достижения в труде;

регламентированные российским законодательством;

прописанные в колдоговоре, ПВТР, уставе и положении о дисциплине.

Какие награды вписывать в трудовую

Записывайте в трудовые книжки:

госнаграды; президентские награды; награды от властей разных уровней, профсоюзов; сведения о почетных грамотах, нагрудных знаках, значках, дипломах; прочие предусмотренные законами, колдоговором, уставом, положениями или ПВТР поощрения.

Информацию о награждениях и поощрениях вносите в раздел «Сведения о награждении» трудовой. Для этого в ТК нового образца предусмотрено пять разворотов, в старой трудовой — восемь.

Премирование

Работодатели самостоятельно определяют порядок и критерии для выплаты премий, их периодичность, виды и размеры, а также круг работников, подпадающих под премирование.

Все это фиксируют в:

колдоговоре;

положениях о премировании, об оплате труда и т. д.

Премии могут быть в рамках системы оплаты труда компании, а могут быть внесистемными. К первым относятся премии, например, к юбилею предприятия, новому году и т. д. Последние — это премии за какие-либо достижения: повышение производительности или качества продукции, длительный и плодотворный стаж работы и другие.

Записывать ли премию в трудовую?

По мнению Роструда, нет. Записывать сведения о премировании в ТК не надо вне зависимости от их системного или единовременного характера. Эта норма содержалась в Порядке заполнения трудовых книжек до 01.09.2021.

В действующем приказе Минтруда № 320н упоминания о том, что сведения о премировании не подлежат отражению в трудовых, нет. Но это не значит, что надо делать иначе.