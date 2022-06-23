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НДФЛ

Что изменится в НДФЛ: планы властей

Готов план налоговых изменений на ближайшие три года. Среди них – улучшение условий по соцвычету на лечение, по инвествычету, по налогу на проценты по вкладу, отмена НДФЛ на компенсацию отпуска.

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Что случилось

Минфин подготовил проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В этом материале разберем, что хотят поменять по НДФЛ.

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Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
НДФЛ

Что изменится в НДФЛ: планы властей

Готов план налоговых изменений на ближайшие три года. Среди них – улучшение условий по соцвычету на лечение, по инвествычету, по налогу на проценты по вкладу, отмена НДФЛ на компенсацию отпуска.

Что изменится в НДФЛ: планы властей

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