Что изменится в НДФЛ: планы властей

Что случилось
Минфин подготовил проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
В этом материале разберем, что хотят поменять по НДФЛ.
КНО
Проценты по вкладу
Соцвычет на лечение
Дистанционщики
Срок владения жильем при наследстве
Срок владения жильем для детей
Золото
Выигрыш
6-НДФЛ
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