Что бывает, когда участник прощает обществу долги

При этом общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из общества, либо с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал общества — действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

Но иногда при выходе из состава участник отказывается от действительной стоимости своей доли в пользу общества. Причины бывают разные, но такие случаи имеют место быть.

Ситуация № 1

Так ООО «Альфа-Торг» 08.09.2014 представило в общество заявление о выходе из состава его участников и выплате номинальной стоимости доли в уставном капитале с одновременным отказом от ее действительной стоимости. По результатам рассмотрения заявления собранием участников общества принято решение об исключении данной организации из состава участников ООО «Омега» и выплате ей номинальной стоимости доли в размере 6 000 руб. в течение 3 месяцев. 22.09.2014 общество выплатило ООО «Альфа-Торг» стоимость номинальной доли его участия в уставном капитале ООО «Омега».

Доля ООО «Альфа-Торг» составляла 60% в уставном капитале ООО «Омега».

Все было бы хорошо, но 28.08.2014 ООО «Альфа-Торг» по акту приема-передачи передало в добавочный капитал ООО «Омега» право требования дебиторской задолженности в размере 577 633 883 руб. 36 коп. Т. е. действительная стоимость доли составила сотни миллионов рублей, а получена номинальная стоимость 6 000 руб.

Как обычно в дело вмешалась налоговая и в результате проверки принято решение о привлечении общества к ответственности, предусмотренной пунктом 1 статьи 122 НК, за неуплату (неполную уплату) налога на прибыль в виде штрафа в сумме 6 712 821 руб., также обществу доначислен налог на прибыль в сумме 67 128 208 руб. и пени за его несвоевременную уплату в сумме 21 166 554 руб. 79 коп.

Основанием для принятия решения в части доначисления налога на прибыль, соответствующих сумм пени и штрафа, послужил вывод инспекции о том, что в нарушение статей 247, 248, 250, 271 НК налогоплательщик необоснованно занизил внереализационный доход по налогу на прибыль организаций на сумму 330 319 060 руб., полученную обществом на безвозмездной основе в результате прощения долга (отказа ООО «Альфа-Торг» от действительной стоимости собственной доли в уставном капитале общества при выходе из его состава

По мнению налогового органа, поскольку участник общества однозначно выразил волю на освобождение общества от обязанности по выплате действительной стоимости доли, которая увеличилась в связи с передачей налогоплательщику дебиторской задолженности в размере 577 633 883 руб. 36 коп., то такой отказ следует расценивать как прощение долга, при этом у ООО «Омега» не выплаченная действительная стоимость доли будет признаваться доходом в соответствии с пунктом 8 статьи 250 НК.

Таким образом, именно с момента подачи ООО «Альфа-торг» заявления о выходе из состава ООО «Омега», ООО «Альфа-торг» вышло из состава учредителей и его доля в силу указанных положений закона перешла к налогоплательщику. Подпунктом 11 пунктом 1 статьи 251 НК предусмотрено, что при определении налоговой базы не учитываются доходы, полученные российской организацией в виде имущества безвозмездно от организации, если уставной капитал получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада передающей организации. Поскольку ООО «Альфа-торг» отказалось от выплаты действительной стоимости доли уже не являясь участником ООО «Омега» подпункт 11 пунктом 1 статьи 251 НК в данном случае не может быть применен.

Суды подтвердили правомерность действий налоговиков.

Документ: Постановление АСЦО 21.04.2022г. по делу № А54-8490/2017

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Ситуация № 2

Если участник увеличил чистые активы в виде формирования добавочного капитала за счет прекращения обязательств общества перед ним.

Имеется ООО «ПМК Районная» у которого была очень большая кредиторская задолженность перед своими контрагентами и контрагенты все взаимозависимы по многим причинам в т.ч. и родственным. Участник решил избавиться от кредиторской задолженности весьма оригинальным способом.

29.12.2017 Саушкин В. О. (единственный участник ООО «ПМК Районная») на основании договора цессии (уступки права требования) выкупил у Юренкова П. И право требования по всем векселям ООО «ПМК Районная» на общую сумму 186 535 924 руб. 97 коп., стоимость уступленного права составила 18 000 000 руб. и определена на основании проведенной ООО «Эксперта» независимой оценки рыночной стоимости простых векселей от 29.12.2017 № 21/17.

Также 29.12.2017 Кисличук Н.А. на основании договора цессии (уступки права требования) от 29.12.2017 уступила право требования от ООО «ПМК Районная» долга в сумме 38 834 611 руб. 89 коп. Саушкину В.О. (единственный участник ООО «ПМК Районная»); стоимость уступленного права составила 5 950 000 руб. Т.е. Саушкин В.О. получил права требования к ООО «ПМК Районная» на сумму 225 370 536,86 руб. всего за 23 950 000 руб.

29.12.2017 единственный участник ООО «ПМК Районная» Саушкин В.О. принял решение о прекращении обязательства ООО «ПМК Районная» перед ним в сумме 225 370 536,86 руб. путем увеличения чистых активов общества в виде формирования добавочного капитала

ООО «ПМК Районная» полагало, что оно правомерно не отразило во внереализационных доходах указанные суммы кредиторской задолженности, поскольку такое право предоставлено ему пп.3.4, 11 п.1 ст.251 НК. Списанная в данном случае кредиторская задолженность является прощением долга учредителем и безвозмездно полученным имуществом для организации.

В силу п.1 ст.251 НК (в редакции, действовавшей до 01.01.2018) при определении налоговой базы не учитываются доходы: в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав в размере их денежной оценки, которые переданы хозяйственному обществу или товариществу в целях увеличения чистых активов, в том числе путем формирования добавочного капитала и (или) фондов, соответствующими акционерами или участниками. Данное правило распространяется также на случаи увеличения чистых активов хозяйственного общества или товарищества с одновременным уменьшением либо прекращением обязательства хозяйственного общества или товарищества перед соответствующими акционерами или участниками.

Все было просто замечательно целых три года пока не прошла выездная налоговая проверка, по результатам которой налоговый орган вынес решение от 21.10.2020, которым начислил налог на прибыль организаций в сумме 50 502 753 руб., штраф по ст.122 и 123 НК в общей сумме 2 408 178 руб., пени в сумме 20 208 454 руб. 63 коп.

Основанием для начисления оспариваемых сумм налога, пени и штрафа послужил вывод налогового органа о неправомерном невключении ООО «ПМК Районная» в состав внереализационных доходов для целей налогообложения прибыли списанной кредиторской задолженности в сумме 38 834 611 руб. 89 коп. и в сумме 186 535 924 руб. 97 коп. (пп.1 п.2 ст.54.1, п.18 ст.250 НК)

Путем совершения последовательных сделок между ООО «ПМК Районная» и подконтрольными ему лицами кредиторская задолженность общества в общей сумме 225 370 536 руб. 86 коп. фактически ликвидирована, при этом увеличены чистые активы. Эти сделки носили согласованный и транзитный характер, поскольку были совершены в один день — 29.12.2017.

По открытым данным, в настоящее время непогашенная задолженность Общества по исполнительным производствам составляет 35,42 млн руб.

Рекомендую ознакомиться с судебными решениями по этому делу, уж очень по крупному действовали, но с очень большими ошибками в документах.

Документ: Постановление одиннадцатого ААС по делу №А55-2762/2021

Вывод

Все очень очевидно: перед тем, как совершать сделку необходимо просчитывать все возможные негативные последствия.