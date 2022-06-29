Самозанятые вытесняют ИП в работе с бизнесом. Разбираемся, почему

Рынок труда рисует новые реалии. В условиях нехватки профессионалов приходится отдавать некоторые функции на аутсорсинг. И если раньше бизнес взаимодействовал, в основном, с юридическими лицами, то сейчас сформировалась тенденция к работе с самозанятыми.

О трансформации рынка труда в цифрах и фактах рассказали эксперты биржи для самозанятых «Наниматель».

Новый формат для старых вакансий

По данным карьерных агрегаторов, в крупных городах России (городах-миллионниках) в 2022 году значительно вырос спрос на кассиров (8,5%), курьеров (7,9%) и грузчиков (6,8%).

При этом уровень заработной платы по этим направлениям вырос, по сравнению с 2021 годом на 30% для курьеров и 15% для грузчиков, а вот кассиры выгадали всего 7% — 10% плюсом к заработку.

Из направлений, требующих высокой квалификации, по данным карьерных агрегаторов, в 2022 году продолжает расти спрос на подбор врачей для работы в формате онлайн-медицины. В том числе онлайн-ветеринаров. Активно повышается спрос на экологов (15% новых вакансий), по сравнению с запросами 2021 года.

В мегаполисах новый виток развития получил рынок труда домашнего персонала, а также сотрудников в сфере HoReCa.

Так, например, появилась новая профессия батлера. Что-то вроде дворецкого, но для гостиниц. В задачах этого человека интересоваться, все ли у гостей комплекса в порядке и не нужна ли какая-то услуга.

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Дефицит рабочей силы

По данным все тех же карьерных агрегаторов, сегодня в России наибольший дефицит работников сложился в сфере линейного и неквалифицированного персонала.

Острая нехватка наблюдается в сфере коммунального хозяйства, ритейле, строительстве, ресторанном секторе. Традиционно — эти ниши занимают трудовые мигранты, количество которых в стране падает. Те, кто раньше ехал на заработки в Россию, со все большим интересом смотрят в сторону Турции, Южной Кореи и ОАЭ.

Кроме того, трудовых мигрантов часто не оформляют официально, так что, чтобы обезопасить эту категорию людей, им также разрешили оформлять статус самозанятости и оказывать услуги в любой из разрешенных сфер деятельности.

Современные тенденции диктуют требования для возникновения и принципиально новых направлений. Например, продуктологи — это специалисты на стыке сразу трёх направлений: архитектуры, маркетинга и урбанистики. Это все о проектах под ключ и новомодных стратегиях комплексных развитий территорий. Доход такого специалиста стартует от 200 тысяч рублей и каждый на вес золота.

Объективно, в узких сферах и там, где спрос значительно превышает предложение, рынок труда ориентируется именно на запросы соискателей. Бизнес вынужден лавировать. Разрабатывать пакеты материальных и нематериальных бенефитов. Например ДМС, корпоративные скидки на фитнес.

Кроме того, объективно, растет уровень вознаграждения. Также наниматель готов более гибко подходить к вопросам режима рабочего дня, вплоть до удаленного формата работы. И в этом также есть неоспоримый плюс работы по договорам с самозанятыми. Они в принципе не предусматривают нормирования рабочего времени, главное, чтобы работа была выполнена в срок.

Тренд на самозанятость

Все вышеперечисленные направления и еще несколько сотен других законодательство России разрешает применять к самозанятым. С учетом простоты оформления статуса и удобства для бизнеса (самозанятые сами платят налоги за себя), отсюда и рост популярности самозанятости как среди соискателей, так и среди работодателей.

Сегодня в России, по данным федеральной налоговой службы, зарегистрированы свыше четырех миллионов самозанятых. Все они готовы оказывать услуги как плательщики НПД.

Для кого-то это совмещение с основной деятельностью, за счет чего выигрывают и бизнес, и исполнитель. Первые получают результат за меньшие деньги, по сравнению со штатным сотрудником, вторые — имеют возможность легально подрабатывать, например, благодаря разнице во времени между регионами.

С другой стороны, самозанятые иногда и вовсе отказываются от работы в штате и берут на аутсорсинг несколько различных компаний.

Главное, при заключении договора, прописать в нем конкретный объем работ, который поручают самозанятому, а оплаты привязать не к временным рамкам, а по факту выполненных работ, например, на основании акта и счета от самозанятого.

По большому счету, бизнесу нет особой разницы с кем работать — с индивидуальным предпринимателем или с самозанятым, однако, учитывая количество плательщиков налога на профессиональную деятельность, по сравнению с ИП, заказчик может выбирать исполнителя из большего числа кандидатов, что увеличивает шансы на успешное сотрудничество.

Кроме того, если речь об услугах уровня линейного персонала, то часто вступает фактор массовости. Т. е. «здесь и сейчас» возникает потребность в десяти-пятнадцати и даже ста исполнителях на конкретный объем работ (например, если речь идет о широкомасштабном маркетинговом исследовании). Найти сразу сто индивидуальных предпринимателей бывает проблематично.

Кроме того, отчетность у самозанятых проще и легче, чем у индивидуальных предпринимателей, а значит, нарушение сроков отчетности сведено к минимуму. Плюс, при использовании специальных агрегаторов заказчику и исполнителю вообще не нужно думать о сложностях документооборота и есть много заказов для фрилансеров и исполнителей для заказчиков.