«Ночной бухгалтер». НДС теперь доначисляют без доказательств. Ну может, заплатите, а?

Докажи, что ты не верблюд. Или не докажи, просто заплати
Налоговый консультант Сергей Кошелев поделился совершенно дикой историей о работе налоговиков. По камеральным проверкам компаниям доначисляют сотни тысяч рублей, по сути, совершенно бездоказательно.
Вычеты по НДС убираются на основании якобы статьи 54.1 НК. Доказательств нереальности сделок нет, но и этого мало: бизнес еще и уговаривают ничего не оспаривать, типа «вам же хуже».
— При этом акты не стесняясь вручаются «задними» числами, якобы составлены они в сроки проведения камералки, просто вручены позже, — пишет Сергей Кошелев.
В текстах порой попадаются совершенно нелепые ошибки. А мотив инспекторов так поступать — совершеннейшая прелесть.
— Расчёт простой: суммы 500 — 1000 тыс.₽ небольшие, оспаривать будут не многие. Нарисуй 100 актов, оспорят 10, остальные в копилку бюджета. И работает ведь схема, — сожалеет эксперт.
Вы понимаете? Суммы в сотни тысяч рублей — небольшие! Вероятно, настолько небольшие, по мнению налоговиков, что их можно с легкостью подарить бюджету, даже если ты ни в чем не виноват!
Если схема действительно работает, то возникает вопрос о ее масштабах. Это региональный уровень или уровень вообще всей страны? Сколько компаний уже попали под этот каток?
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— Зазывают? Прямым текстом заявили: с 23 июня ни один отчёт, подписанный подписью не от ФНС, принят не будет. Это прямой шантаж.
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