15 июля — крайний срок уплаты НДФЛ с зарубежных доходов. Объясняем, почему

Общие правила

Российские граждане по-прежнему вправе получать доходы не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами. Источник дохода может быть и иностранным. Согласно НК (статья 209) НДФЛ облагается не только «отечественный», но и «иностранный» доход, полученный налоговым резидентом России (уточним, что если персона не является налоговым резидентом России, т.е. фактически пребывает на российской земле менее 183 дней в календарном году, то НДФЛ облагаются доходы исключительно от источников в РФ).

Доход налогового резидента РФ, полученный из иностранного источника, облагается по общей 13%-ной ставке.

Согласно закону и разъяснениям Минфина (см., в частности, письмо от 29.03.2022 № № 03-04-05/25344), резиденты самостоятельно:

задекларируют доход;

исчисляют и уплачивают налог.

Декларация 3-НДФЛ должна была быть подана до 30 апреля (применительно к доходу, полученному в 2021), сам налог — уплачен до 15-го июля 2022.

Если доход получен на иностранный банковский счет

Доход может быть получен на счет в банке за пределами российской территории. В любом случае следует помнить о том, что:

общая сумма налога исчисляется по итогам года;

учитываются все доходы физического лица в соответствующем налоговом периоде.

Сохраняется обязанность не только уплаты НДФЛ, но и предварительной подачи 3-НДФЛ.

Если доход получен через брокера

Даже если российский гражданин и получает доход посредством иностранного брокера, следует помнить: иностранный брокер не является налоговым агентом по смыслу российского налогового законодательства.

Поэтому необходимо:

самостоятельно декларировать доход;

прилагать к декларации пакет документов, подтверждающих доходы (прежде всего — отчет иностранного брокера).

Подчеркнем: нерезиденты не должны отчитываться по доходам по иностранным счетам.

Если налог уже уплачен

Не исключено, что налог уже уплачен в иностранном государстве, точнее, налог с дохода уже удержан. Если с государством по-прежнему действует соглашение об избежании двойного налогообложения, то российским налоговикам достаточно будет представить документальное подтверждение факта и размера уже уплаченного налога. Этот документ следует запросить в компетентном органе иностранного государства.

Помните о штрафах

Напоследок напомним, что неподача налоговой декларации чревато штрафом в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц опоздания, в любом случае не менее 1 000 руб. и не более 30% от суммы неуплаченного (статья 119 НК).

Если имело место занижение налоговой базы (оно же сокрытие доходов), то последует штраф в 20% от неуплаченной суммы (статья 122 НК), плюс пени — 1/300 учетной ставки ЦБ за каждый полный день просрочки с 15 июля.