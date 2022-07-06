Действительная стоимость доли. Когда не надо платить НДФЛ при ее получении?

Практически все бухгалтеры знают, что предприятия или ИП, которые производят выплаты физлицам, признаются налоговыми агентами по НДФЛ. Они должны исчислять, удерживать и перечислять налог в бюджет (п. 1 ст. 24, п. 1, 2 ст. 226 НК).

Налог не нужно удерживать, если:

в соответствии с налоговым законодательством физическое лицо должно уплатить его самостоятельно; физлицо — получатель дохода является предпринимателем (адвокатом, нотариусом), и он получил указанный доход в результате предпринимательской деятельности (п. 2 ст. 226, ст. 227, п. 1 ст. 228 НК).

Во всех остальных случаях НДФЛ из дохода физлица должна удержать предприятие или ИП.

Но есть исключение, о котором напомнил Верховный Суд.

Фабула дела

В 2016 умер один из участников ООО «Виконт-Экспресс» владевший 33,34 долей Общества. Внеочередным общим собранием участников ООО «Виконт-Экспресс» принято решение не принимать в состав участников наследника умершего участника Лябаха Л. В. — Лябаха Д. Л. и выплатить ему действительную стоимость доли в уставном капитале.

Действительная стоимость наследуемой Лябахом Д. Л. доли была выплачена в октябре 2018. В связи с выплатой указанной суммы в адрес налоговой инспекции Обществом была представлена справка по форме 2-НДФЛ с указанием сведений о получении Лябахом Д. Л. в 2018 (код дохода 1542 — доходы в виде действительной стоимости доли в уставном капитале организации, выплачиваемые при выходе участника из организации).

На основании указанной справки налоговым органом Лябаху Д. Л. начислен налог на доходы физических лиц за 2018 в размере 8 111 411 руб. Поскольку налогоплательщик в установленный срок не исполнил обязанность по уплате налога, В его адрес направлено требование об уплате НДФЛ в указанном выше размере и пени в сумме 34 676,28 руб.

Как обычно, гражданин обратился в суд с иском к налоговому органу. Но также как обычно, все три судебные инстанции отказали гражданину.

Отказывая гражданину Лябаху Д.Л. в удовлетворении административного искового заявления о признании незаконным указанного требования налогового органа, суды исходили из того, что доход наследника умершего участника хозяйственного общества в виде действительной стоимости доли в уставном капитале, выплаченной ему в связи с отсутствием согласия участников такого общества на переход к нему этой доли, не относится к доходам, предусмотренным пунктом 18 статьи 217 НК, не подлежащим налогообложению.

Гражданин оказался упорным, дошел до Верховного суда и получил поддержку.

Выводы Верховного суда

Наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его принятия считается собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущество и ее момента, если такая регистрация предусмотрена законом (статья 1152 ГК, пункт 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).

В пункте 1 статьи 1110 ГК закреплено, что при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил названного кодекса не следует иное.

К иному Гражданский кодекс в пункте 6 статьи 93 относит случай перехода доли в уставном капитале общества к наследникам граждан, являвшихся участниками общества.

Исходя из смысла статьи 81 ГК, пункта 12 статьи 21 закона от 8 февраля 1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», статьи 17 закона от 8 августа 2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» переход доли в уставном капитале общества подлежит государственной регистрации.

В случае, если предусмотренное в соответствии с пунктом 8 статьи 21 закона об обществах с ограниченной ответственностью согласие участников общества на переход доли в уставном капитале не получено, эта доля переходит к обществу, что вытекает из положений пункта 5 и подпункта 5 пункта 7 статьи 23 закона об обществах с ограниченной ответственностью. При этом регистрация права собственности на долю в уставном капитале общества за наследником не производится.

Следовательно, наследник не становится участником общества и не может самостоятельно распорядиться долей.

Таким образом, следует, что именно после принятия участниками общества соответствующего решения формируется вид наследуемого имущества и наследник либо становится участником общества, приобретая наряду с неимущественными правами участника общества право по распоряжению долей уставного капитала, либо получает наследственную массу в денежной форме, эквивалентной действительной стоимости доли уставного капитала общества.

Право лица на получение стоимости унаследованной им доли или ее части возникает в связи с переходом к нему в порядке универсального правопреемства имущественных прав и обязанностей от наследодателя и обусловлено его статусом наследника, и такое право следует расценивать как возникшее из наследственных правоотношений.

Судебная коллегия отметила, что указание в справке по форме 2-НДФЛ о получении Лябахом Д. Л. в 2018 дохода (код дохода 1542 — доходы в виде действительной стоимости доли в уставном капитале организации, выплачиваемые при выходе участника из организации) не изменяет правовой режим дохода как имущества, полученного в порядке наследования, и не отражает действительного существа операции по выплате денежных средств, так как по своей природе не связана с фактическим распоряжением имуществом со стороны наследника.

Лябах Д. Л. не приобрел статус участника общества, не стал владельцем доли и, следовательно, не мог выйти из состава его участников. Поэтому, выплата действительной стоимости доли в уставном капитале общества наследнику не может быть отнесена к операции по реализации имущества, являющейся объектом налогообложения.

Суд указал, что любое экономическое приращение (как в денежной, так и в натуральной форме), которое возникло у физического лица вследствие наследования, не формирует у него обязанности по уплате налога, и налоговая льгота в виде освобождения от уплаты НДФЛ распространяется и на выплачиваемую наследнику действительную стоимость доли, поскольку данное действие неразрывно связано с самими наследованием доли, обусловлено существующим нормативным регулированием в области наследования и волей третьих лиц (участников общества).

Иное означало бы нарушение конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (статья 19 Конституции).

Источник: кассационное определение № 46-КАД21-1-К6 от 27 октября 2021.

Вывод

Данное кассационное определение ВС становится еще более ценным, поскольку Верховный Суд издал противоположную позицию ранее изложенной им самим и наконец признал, что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах следует толковать в пользу налогоплательщика.

Разницы между ситуациями, прямо указанными в п. 18 ст. 217 НК, и ситуацией заявителя для целей налогообложения — нет: во всех случаях речь идет о получении имущества в порядке наследования.

В противном же случае возникают ситуации необоснованности взимания налога и дискриминации таких налогоплательщиков по сравнению с иными, которые освобождены от обязанности уплатить налог на наследованное имущество.

Обращаю внимание на то, что в рассматриваемом деле именно иные участники общества приняли решение о выплате наследнику действительной стоимости доли. По сути, одна не завершенная по воле третьих лиц операция, а именно по наследованию доли, переросла в получение действительной стоимости доли, что препятствует изменению правового режима дохода, полученного в порядке наследования.