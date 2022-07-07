Обзор онлайн-сервиса для командировок. Упрощаем оформление и хранение документов

Оптимизация документооборота

При оформлении командировок много рабочего времени бухгалтера уходит на документооборот. Тревел-агентства присылают большое количество документов, которые нужно упорядочивать, а после — хранить в одном месте. Часть неудобств могут доставить и сотрудники: им нужно напоминать про сдачу чеков и квитанций, подтверждающих расходы.

Все эти сложности можно решить с помощью сервиса для организации командировок: все необходимые закрывающие документы будут храниться онлайн. Сотрудникам, которые занимаются учетом и оформлением, не придётся искать накладные в почте или напоминать командированному сдать чеки за корпоративные авиабилеты — эта информация сразу доступна в «Личном кабинете».

А чтобы вводить данные было ещё проще, можно настроить интеграцию OneTwoTrip for Business с бухгалтерским ПО, которое используется в вашей компании. В этом случае вся информация о билетах и отелях после получения закрывающих документов отобразится в управленческом учете.

OneTwoTrip for Business формирует для клиентов акты на все услуги, счета-фактуры для гостиниц с НДС (плюс на сбор агентства по всем услугам), а также акты сверки. Все оригиналы документов передаются посредством электронного документооборота (ЭДО).

Чтобы подключиться к нему, достаточно направить запрос менеджеру, который прикреплен к вашей компании. Если же вы пока не перешли на ЭДО, сервис пришлет бумажные экземпляры «Почтой России».

Много вариантов оплаты

При подключении к сервису заключается договор между двумя юридическими лицами — вашей компанией и OneTwoTrip for Business. Расчёт по покупкам безналичный: к аккаунту сразу привязывается одна или несколько корпоративных банковских карт (а вот личной картой оплатить не получится).

Кроме того, есть и другие способы — предоплата и постоплата. Это удобно, потому что многие компании интересуют гостиницы и авиабилеты по безналичному расчёту, но карта доступна не всегда.

Для предоплаты нужно завести деньги на депозит, с которого они будут списаны. При постоплате сервис выставит счёт, который нужно будет оплатить.

Жел Кроме того, клиент может подключиться к бонусной программе — в этом случае определённый процент от суммы покупки будет начисляться на бонусный счёт. Накопленные бонусы сработают как скидка при оформлении последующих заказов.

Огромный выбор

OneTwoTrip можно найти авиабилеты для юридических лиц от 800 авиакомпаний, в том числе на чартерные рейсы, и забронировать номер в одном из двух миллионов отелей по всему миру.

?Это одна из наиболее полных баз — уверены, тревел-агенты не смогут отыскать более выгодных вариантов.

Сотрудники справятся сами

Большой плюс сервиса в том, что планирование деловой поездки можно будет доверить самим работникам. Если они хоть раз покупали себе билеты в онлайн-сервисе (например, OneTwoTrip), они точно справятся — поиск и процесс бронирования максимально похожи.

Корпоративные перелёты можно организовать ровно так же, как и личные: оформить и купить авиабилеты для юридического лица получится в два клика.

Дополнительно можно настроить фильтры: выбрать билеты определённых авиакомпаний или альянсов, конкретные аэропорты (если, к примеру, сотруднику удобнее вылетать из Внуково), время отправления и прилёта, размер багажа, время в пути.

Для экономии бюджета сервис отображает календарь низких цен: если командировка пока не привязана к конкретным датам, можно посмотреть, когда билеты дешевле. А при выборе конкретного рейса предоставляется детальная информация по перелёту, в том числе модель и возраст самолёта, частота опозданий и задержек.

Удобный контроль

При этом руководство может не переживать за сохранность бюджета: в OneTwoTrip for Business достаточно настроек для контроля расходов. Так, если в вашей компании есть тревел-политика, вы можете указать её параметры в специальном разделе (он так и называется — «Тревел-политики»). Там можно ограничить бюджет на билеты и отели, категорию гостиниц (например, не более трёх звёзд) и даже направления для поездок.

Если заказ не соответствует ограничениям, сотрудник увидит оповещение об этом и сможет выбрать другой вариант билетов или отеля, а также отправить заказ на согласование к руководителю.

Просто и понятно

Интерфейс сервиса максимально лёгкий. Все доступные функции логично расположены и сразу видны в одном месте — «Личном кабинете».

Например, если нужна справка о перелёте, ищите ссылку с соответствующим названием в карточке билета. Кстати, она заменяет посадочный талон, а значит, теперь можно не беспокоиться, что сотрудник его потеряет.

Поиск всегда под рукой

У OneTwoTrip for Business есть отдельное приложение для корпоративных клиентов — оно доступно для iOS и Android. В нём можно купить билеты на поезда, самолёты, аэроэкспресс, заказать трансфер, а также забронировать проживание в отелях. В приложении доступны все те же варианты, что и на сайте: авиабилеты 800 компаний, больше двух миллионов отелей по всему миру и ж/д билеты по России и СНГ.

Интерфейс максимально простой, так что найти и купить нужные билеты можно даже в дороге или во время совещания.

Новости и тренды

OneTwoTrip for Business не только предлагает удобный сервис, но и помогает следить за трендами и новостями в бизнес-тревеле. Для этого есть отдельный канал в Telegram: там вы найдёте актуальную информацию о корпоративных путешествиях, интересные статьи и лайфхаки об организации деловых поездок.

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