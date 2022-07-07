Как обосновать перед ИФНС расходы на добровольную страховку

Что говорит НК?

Действительно, прибыль не уменьшают взносы на ДИС, но в НК имеются исключения: ст. 255, 263, 291 (п. 6 ст. 270 НК). Обратившись к п. 1 ст. 263 НК, обнаружим допустимые виды ДИС, в частности:

транспорта, в т. ч. арендованного (подп. 1), грузов (подп. 2); основных средств производственного назначения, объектов незавершенного капитального строительства (в том числе арендованных), НМА (подп. 3); рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ (СМР) (подп. 4); товарно-материальных запасов (ТМЗ) (подп. 5); урожая сельскохозяйственных культур и животных (подп. 6); иного имущества, используемого налогоплательщиком при осуществлении деятельности, направленной на получение дохода (подп. 7); имущественных интересов, связанных с обращением банковских карт, выпущенных (эмитированных) налогоплательщиком (подп. 9.1); экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков (подп. 9.2); в целях обеспечения финансирования мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (подп. 9.3).

Входят в список и другие виды ДИС, если по закону оно является условием осуществления бизнес-деятельности (подп. 10).

Кстати, возможность учесть затраты на ДИС не теряется, даже если имущество не предназначено для использования в производстве.

Например, ДИС непроизводственных объектов, которые предполагается продать. Поскольку налогоплательщик получит доход от подобной операции, то и расходы на их страхование можно включить в расходы по подп. 7 п. 1 ст. 263 НК (см., в частности, постановление ФАС Центрального округа от 16.02.2009 № А54-1345/2008-С8).

Как разъяснял Минфин, если расходы на ДИС входят в перечень из ст. 263 НК, то их можно включить в налоговую базу по налогу на прибыль организаций (см. письмо от 28.09.2020 № 03-03-06/1/84466), при соблюдении условий ст. 252 НК (см., например, письмо Минфина от 20.11.2019 № 03-03-06/1/89821).

А был ли страховой случай?

При чем тут он? При том, что налоговики даже сейчас исключают эти расходы из базы по налогу на прибыль на том спорном основании, что, поскольку страховой случай не наступил, и страховые выплаты (т. е. доход) не получены, то и право на включение в затраты не возникает.

Если вдруг вы столкнулись с подобным подходом, рекомендуем обратить внимание ИФНС на то, что:

НК не содержит подобного условия для признания расходов;

получение страховки — не есть цель страхования.

Общеизвестно, что и физические, и юридические лица покупают страховку, зная, что страховой случай может и не наступить, но преследуя цель компенсировать возможный ущерб своим имущественным интересам.

Попутно отметим, что если фирма А возмещает расходы на ДИС фирме Б, которая несет эти расходы в интересах фирмы А, то не стоит и пытаться включать эти расходы в прибыль. Как разъяснил Минфин, в данном случае не выполняются условия ст. 255 НК (см. письмо от 19.02.2020 № 03-03-06/1/11880).

Как избежать нормирования затрат?

Затраты на ДИС можно включать в прочие расходы без нормирования, в фактическом размере (п. 3 ст. 263 НК).

Однако необходимо помнить о следующем: страховая сумма не должна превышать действительной стоимости страхуемого имущества или предпринимательского риска.

Что до взносов на ДИС, то их можно включать в расходы в фактическом размере и тогда, когда рыночная стоимость объекта превышает балансовую. Правда, для этого понадобится обоснование (заключение эксперта, оценщика). Так, рассматривая дело № А55-21697/2012, ФАС Поволжского округа указал, что:

размеры страховой суммы определяют стороны, при условии, что она не превышает действительную, т. е. рыночную (реальную) стоимость актива;

даже если остаточная стоимость (по данным бухучета) ниже действительной остаточной, страхователь вправе учесть взносы в размере 100% (против чего возражала налоговая);

законодательство — налоговое, гражданское, — не содержит нормы о том, что собственник может страховать имущество лишь в пределах остаточной стоимости (постановление от 17.04.2013).

Налоговики не смогли представить доказательств завышения действительной стоимости. Про необходимость обоснования — в частности, экспертизы, — мы не просто так напомнили. Экономическую обоснованность доказывать придется (ст. 252 НК), и, если суммы взносов будут очевидно велики, то возрастает риск доначислений, пени, штрафов.

Так, рассматривая дело № А43-29539/2007-35-995, ФАС Волго-Вятского округа назначил оценочную экспертизу, которая подтвердила серьезное завышение страховой стоимости имущества по сравнению с рыночной стоимостью. Суд счел доказанным завышение и излишнее отражение в расходах и страховой премии, т. е. выявил основания для доначисления налога, штрафа и пени (ВАС России определением от 11.04.2012 № ВАС-8072/10 признал выводы нижестоящего суда обоснованными).

Каско и ОСАГО

Что касается страховых взносов по каско, то против включения их в налогооблагаемую базу (по подп. 1 п. 1 ст. 263 НК) никто не возражает.

Примечательно письмо Минфина от 20.11.2019 № 03-03-06/1/89821, которым финансисты подтвердили законность учета расходов на стоимость полиса каско, причем вопрос задавали не собственники, а лизингополучатели. Причем, если бизнесмен, взявший транспорт в лизинг, не выступает выгодоприобретателем, то взносы по договору страхования предмета лизинга нельзя будет списать.

Будет нелишним напомнить, что траты на каско уменьшают прибыль при условии, что застрахованное транспортное средство используется для деятельности, приносящей доход.

Затраты на ОСАГО включить в расходы будет проблематично — если только речь не идет о страховании, обязательном в силу международных норм (тогда применяется подп. 8 п. 1 ст. 263 НК).

Более того, если в полисе премия на каско и ОСАГО обозначены единой суммой, то она на 100% изымается из расходов — имейте это в виду.

Добровольное страхование грузов

В Налоговом кодексе ДИС грузов указано прямо (подп. 2 п. 1 ст. 263 НК). Чиновники не против включения в расходы страхования сырья, грузов для последующей реализации, даже наличных денежных средств, перевозимых банками для клиентов.

Может возникнуть вопрос: так ведь груз, т. е. деньги, не принадлежат банку, как можно учесть расходы на страхование?

Оказывается, в данном случае не имеет значения, кому принадлежит груз. Страховка оформляется для минимизации возможных убытков из-за утраты имущества при транспортировке, следовательно, расходы на ее оформления, как связанные с основной деятельностью кредитной организации вполне обоснованные (см. постановление Президиума ВАС от 14.05.2013 № 16805/12, включенное, кстати, в Обзор судебной практики, направленный ФНС письмом от 24.12.2013 № СА-4-7/23263).

Добровольное страхование чужого имущества

Вышеупомянутое постановление касается частной ситуации, но идея в том, что для обоснования трат на ДИС чужого имущества главное — суметь обосновать свой интерес в сохранности данных материальных благ.

Например, вы принимаете в ремонт имущество заказчика. Имущество чужое, но вы заинтересованы в его сохранности. Следовательно, расходы на его ДИС обоснованы. В судебной практике имеются примеры, когда суды встают на сторону налогоплательщика в данной ситуации (постановление Восточно-Сибирского округа от 24.06.2014 № А33-16111/2013).

Расходы на ДИС имущества, принятого на хранение, тоже можно подвести под вышеописанные тезисы. Это логично: траты понесены в рамках договорного обязательства по обеспечению сохранности МПЗ, следовательно, готовый подп. 7 п. 1 ст. 263 НК.

Для того чтобы максимально обезопасить себя от претензий, достаточно включить в договор условие о страховании МПЗ за счет хранителя.

Если договор ДИС прекращен досрочно, надо ли изымать из прибыльных расходов оставшуюся часть страховой премии? Полагаем, что нет, поскольку глава 25 НК не обязывает налогоплательщика в случае досрочного прекращения или расторжения договоров страхования исключать из состава расходов часть страховой премии, приходящуюся на период с момента прекращения (расторжения) договора страхования до определенного договором срока его действия.

Разумеется, если страховая компания вернет эту часть, то ее следует включить во внереализационные доходы.

Добровольное страхование в строительстве

Если налоговики попытаются снять расходы на ДИС рисков, связанных с выполнением СМР (подп. 4 п. 1 ст. 263 НК), то, как правило, достаточно ссылки на соответствующие нормы НК, а также на пункт договора, который обязывает вас застраховать объект строительства от всех рисков.

С ремонтом арендуемых объектов такие претензии наверняка возникнут, но тут можно ссылаться на то, что НК не увязывает возможность учета расходов на ДИС таких рисков с каким-то конкретным налогоплательщиком, скажем, подрядчиком.

Если цель страховки отвечает интересам страхователя, он заинтересован в сохранности объекта, то расходы вполне оправдано включать в «прибыльные».

Выше описаны лишь несколько аспектов темы признания расходов по добровольному страхованию при расчете базы по налогу на прибыль, но, полагаем, принцип ясен: НК дает достаточно широкий перечень оснований для включения данных затрат в прибыльные расходы, и при соответствующем документальном оформлении есть все шансы препятствовать необоснованному снятию расходов.