Уголовные риски при сокрытии денег от взыскания: что важно знать, чтобы их избежать

Возникают риски привлечения к ответственности по ст. 199.2 УК «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

Важно! С марта 2022 года уголовное дело по налоговым составам может быть возбуждено исключительно по материалам налоговой, поэтому именно позиция налоговой инспекции важна при вопросе об уголовном преследовании.

Признаки схемы сокрытия денег

Рассмотрим несколько конкретных примеров схем ведения ФХД, которые налоговая, а затем и силовики, могут принять за сокрытие.

Одной из наиболее распространенных схем является перечисление денежных средств кредиторам путём дачи финансовых поручений дебиторам произвести оплату на расчётные счета иных организаций. Выплаты премий работникам организации или повышение им заработной платы. В таком случае налоговая может заподозрить работодателя-организацию в желании замаскировать сокрытие под видом улучшения положения и поощрения сотрудников организации. Заключение договоров, по которым денежные средства зачисляются на счета третьих компаний. В отличие от первой ситуации, здесь налоговая рассматривает договоры с подобным условием, заключённые уже после образования недоимки. Также могут заинтересовать и случаи несдачи денежной выручки в кассу предприятия или использования денежных средств, минуя расчётные счета.

И это далеко не полный перечень ситуаций, которые ФНС и правоохранители могут трактовать в пользу совершения преступления.

Состав, предусмотренный ст. 199.2 УК, является одним из наиболее «опасных» налоговых преступлений ввиду неопределённости целого ряда его составляющих.

Статья 199.2 содержит две части, отличающиеся размером сокрытия. Часть 1 статьи описывает преступление с наказанием до 3 лет лишения свободы при размере сокрытия в 2 млн. 250 тыс. рублей, часть 2 — до 7 лет лишения свободы при размере в 9 млн. рублей.

Описанные суммы на фоне иных налоговых преступлений представляются достаточно низкими, что реально увеличивает риски привлечения к уголовной ответственности.

Пример

Для уголовного преследования по ст. 199 УК за уклонение от уплаты налогов с организации, сумма недоимки в пределах трех лет должна превысить 15 млн. рублей.

Допустим, недоимка компании составляет 3 млн. рублей. Директор, желая не допустить взыскания недоимки налоговой инспекцией, выплачивает премии сразу нескольким сотрудникам и требует у контрагентов оплаты оказанных услуг в счёт другой организации.

Несмотря на отсутствие размера для квалификации действий по ст. 199, в отношении такого топ-менеджера вполне правомерно может начаться проверка по факту совершения сокрытия (ст. 199.2).

Стоит обратить внимание и на статистику вынесения итоговых судебных решений по данной категории уголовных дел. Так, число оправдательных приговоров за последние несколько лет близится к нулю. Число прекращённых судом уголовных дел по ч. 1 статьи за последние 3 года растёт, а число осуждённых снижается, однако данная позитивная тенденция не относится к ч. 2: число осуждённых за последние 3 года стабильно составляет около 97%, а за 2021 год вынесено в два раза больше обвинительных приговоров в сравнении с 2019 и 2020.

В отличие от других налоговых составов, ст. 199.2 УК не предусматривает возможности освобождения от уголовной ответственности в связи с полной уплатой недоимки, пени и штрафа. В её случае работает только правило о прекращении дела в связи с «тройным» возмещением суммы сокрытия (ч. 3 ст. 28.1 УПК), что на практике представлено единичными случаями. А также по ч.1 ст. 199.2 УК при назначении судебного штрафа (ст. 25.1 УПК), но здесь уже суд вправе и отказать в прекращении дела (т.е. это право суда, а не его обязанность).

Последствия уголовного преследования для бизнеса

Внимание силовиков, как правило, сопровождается обысками, допросами, арестом имущества и денежных средств на счетах, различными мерами пресечения в отношении фигурантов дела. Практика показывает, что все эти контакты с правоохранителями и принимаемые ими меры, довольно болезненно сказываются на бизнесе и явно не способствуют развитию компании, затрагивая не только топ-менеджмент, но и сотрудников, которые невольно становятся участниками следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий.

Согласно данным, отражённым в докладе Бориса Титова, в 2021 году уголовное преследование повлекло:

полное разрушение бизнеса — у 35,8% респондентов; частичное разрушение бизнеса — у 41% респондентов; и лишь в 19,5% случаев — бизнес не пострадал.

Рекомендации по снижению уголовных рисков и защите

Уголовно-правовой аудит

В случае, если у руководства организации имеются реальные опасения по поводу используемой схемы ведения ФХД, наилучшим вариантом будет проведение уголовно-правового аудита для оценки рисков.

Если опасения предпринимателя были обоснованы, заблаговременное выявление рисков позволит сформировать защитную позицию, усилить защищенность компании и повысить уровень ее устойчивости к возможным контактам с правоохранителями, а изменение схемы ФХД исключит такие проблемы на будущие периоды.

Отсрочка по уплате налогов

Если правоохранители и налоговики претензии еще не предъявляют, но у компании возникли финансовые сложности, можно подать заявление в территориальный орган ФНС с просьбой об изменении срока уплаты налога (в форме рассрочки или отсрочки).

К сожалению, отсрочка или рассрочка на практике предоставляются не всегда, однако при должном обосновании шансы всё же имеются. Данный шаг актуален, если руководство компании понимает заранее, что возникновение недоимки неизбежно, а схемы её деятельности гипотетически могут подпадать под наиболее «рисковые».

Обучение сотрудников

Сотрудники компании должны знать свои права и обязанности при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, а также полномочия правоохранителей в таких ситуациях.

Сегодня на рынке достаточно много специалистов, которые проводят подобное обучение.

Защита информации от несанкционированного изъятия

Если совершенные действия, пусть даже по незнанию или в отсутствие умысла на реальное сокрытие имущества, но все же создают риск обращения внимания силовиков на компанию, стоит заранее подготовиться к их возможному визиту на этапе проведения доследственной проверки.

Такие визиты могут быть реализованы в виде обследования помещений или осмотра места происшествия. Полномочиями на принудительное их проведение правоохранители не обладают, но на практике бывает иначе.

Защититься от незаконного принудительного изъятия документов и электронных носителей поможет безопасное удаленное хранение указанных источников информации, а также введение режима «Коммерческой тайны», который сделает неправомерным изъятие защищенных носителей в отсутствие судебного решения.

Разработка защитной позиции в рамках уголовного дела

Подготовка позиции и её представление следователю (например, при допросах) крайне важны для дальнейшей судьбы уголовного дела. Безусловно, не обойтись при этом без квалифицированной юридической помощи.

Доказывание отсутствия сокрытия имущества или денежных средств

Руководству компании стоит обосновать, почему та или иная схема, в частности, обозначенная в тексте данной статьи, не была направлена на сокрытие (конечно, если к тому есть основания).

Например, выплата премий или повышение заработной платы сотрудникам были связаны с заранее обозначенными условиями работы в компании, предусмотренными положением о премировании или связаны с соблюдением работниками KPI, достижение которых увеличивает размер их заработной платы. И это не умышленное сокрытие имущества от взыскания в счет налогов, а исполнение работодателем заранее принятых им на себя обязанностей.

Уплата судебного штрафа или тройное возмещение ущерба

В случае, если следствием вменяется состав по ч. 1 ст. 199.2 и данные претензии являются обоснованными, возможно заявление ходатайства о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа или же по ч.ч. 1, 2 ст. 199.2 — прекращение при тройном возмещении суммы сокрытых средств.

Но нужно учитывать, что данные инструменты будут являться прекращением по нереабилитирующим основаниям.