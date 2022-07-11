Правила работы в жару: что важно знать работодателю

Перегрев организма может быть крайне опасен для человека. Например, повышенная температура воздуха при использовании некоторых средств индивидуальной защиты, может привести к тепловому переутомлению или тепловому удару, которые являются причиной головокружений, нарушения сознания, тошноты, потери сознания и даже судорог.

Поэтому жарким летом работодателям крайне важно следить и обеспечивать комфортный температурный режим. Нормативно-правовыми документами, которые регламентируют эти правила, являются:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» МР 2.2.8.0017–10 Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года; публикации на официальном сайте Роспотребнадзора (и его региональных или областных отделений).

Итак, ниже представляем основные требования для защиты и профилактики от перегревания.

Изменение режима и графика работы

При температуре 28,5 градусов — рабочее время сокращается на 1 час, 29 градусов — на 2 часа, 30,5 градусов — на 4 часа.

Если температура при работе на открытом воздухе 32,5 градусов, то 15-20 минутная работа должна чередоваться 10-12 минутным отдыхом в охлаждаемых помещениях.

При температуре выше 32,5 градусов работа является экстремально опасной и проведение работ не рекомендуется. В таком случае следует изменить график работы и перенести работы на ранее утро или поздний вечер.

При показателях температуры выше нормы следует по возможности перевести сотрудников на дистанционный формат работ.

Санитарно-бытовое обеспечение

При работах улице необходимо оборудовать места с тенью — навесами т. п. В помещениях для отдыха температура должна быть 24-25 градусов, чтобы избежать переохлаждения из-за резкого перепада температур.

При выборе средств индивидуальной защиты от теплового излучения следует использовать специальную одежду и отдавать предпочтение натуральным дышащим материалам.

Должен соблюдаться питьевой режим (0,5 л воды в час на сотрудника). Питьевая вода должна находиться в свободном доступе рядом с рабочими местами.

Также работодателям важно позаботиться об иммунитете сотрудников для возмещения потери жидкости, солей и других микроэлементов и организовать выдачу фруктов, витаминизированных соков, щелочной воды, кисломолочных напитков и др.

Ограничения

При постоянной или длительной работе при высоких температурах сотрудники должны проходить медицинские осмотры в соответствии с п. 4.8 Приказа Минздрава РФ № 29н

Не рекомендуется допускать до такой работы лиц младше 25 лет и старше 40 лет.

В течение лета высокие температуры свойственны для многих регионов страны и, чтобы избежать рисков и инцидентов, соблюдать правила и выполнять рекомендации для обеспечения комфортных условий труда в жаркое время года необходимо, иначе работодателям может грозить штраф в размере до 80 000 рублей.