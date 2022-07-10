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Счета-фактуры

Счет-фактура выставлен с опозданием. Можно ли принять к вычету НДС?

Рассказываем, что делать, если документ выставлен с нарушением сроков.

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Что случилось

Еще в апреле Минфин выпустил письмо, которое подробно рассказывает, как быть с НДС, если поставщик, например, задержал счет-фактуру.

Речь про письмо Минфина от 06.04.2022 № 03-07-09/28875.

Какой срок для выставления счетов-фактур в НК 

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