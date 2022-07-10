Счет-фактура выставлен с опозданием. Можно ли принять к вычету НДС?

Что случилось
Еще в апреле Минфин выпустил письмо, которое подробно рассказывает, как быть с НДС, если поставщик, например, задержал счет-фактуру.
Речь про письмо Минфина от 06.04.2022 № 03-07-09/28875.
Какой срок для выставления счетов-фактур в НК
Какие еще детали учесть
Почему откажут в возмещении НДС
Если счет-фактура выписан позже 5-дневного срока
«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции
Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.