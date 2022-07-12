Главбуха и гендира будет тяжелее привлечь к уголовке из-за неуплаты налогов. Законопроект уже в Госдуме

Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов в бюджет наступает в зависимости от размера недоимки (крупный или особо крупный).

Виды нарушений и размер наказания

Варианты налоговых преступлений и следующие за ним наказание находятся в прямой зависимости от того, в каком размере налоги не уплачены, а также какой субъект их не уплатил — юридическое лицо или предприниматель, и в качестве кого: налогоплательщика или налогового агента было допущено указанное правонарушение (ст. 199 УК).

За неуплату налогов (сборов) в крупном размере, т. е. если размер недоимок превышает 15 млн. рублей за три финансовых года подряд, наказание варьируется, начиная от штрафа в размере 100 000 рублей и до двух лет лишения свободы.

Если налог не уплачен в особо крупном размере, а это уже более 45 млн. рублей за те же три года подряд, то можно отправиться в места лишения свободы сроком до шести лет.

Необходимо иметь в виду, что уголовная ответственность наступает, если налогоплательщик умышленно не платил налоги (сборы), а именно:

не направлял в налоговый орган декларации (расчеты) и другие документы, которые обязан был подавать;

включал в декларацию и другие отчетные документы заведомо ложные сведения.

Если сумма налога или сбора была рассчитана верно, отражена в отчетности, но налог (сбор) в бюджет не был уплачен, то уголовная ответственность за неуплату налога по ст. 199 УК не наступает, поскольку отсутствует состав преступления, предусмотренный указанной статьей закона. В этом случае, налоговый орган будет осуществлять взыскание недоимок, штрафов и пеней, используя механизмы принудительного взыскания, установленные положениями НК.

Поскольку налогоплательщик — юридическое лицо является фикцией, то уголовную ответственность за его действия должно нести соответствующее должностное лицо организации, которое удостоверяло и направляло отчетность в налоговый орган.

Такими лицами могут быть либо руководитель фирмы, либо иной работник, который был уполномочен фирмой подписывать и представлять отчетность в налоговый орган, либо лицо, которое формально не является руководителем, но фактически выполняет его функции (п. 7 постановления Пленума Верховного Суда от 26.11.2019 № 48).

С момента неуплаты налога, установленного законодательством о налогах и сборах, правонарушение считается совершенным, и виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности (п. 4 Постановления Пленума № 48).

С этой же даты исчисляется и срок давности, истечение которого исключает привлечение к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 78 УК, пп. 3, 4, 19 Постановления Пленума № 48).

Сроки давности

Сроки давности напрямую зависит от тяжести содеянного. По налогам (сборам) преступления могут быть небольшой тяжести или тяжким.

Поэтому к уголовной ответственности могут привлечь уполномоченное лицо либо в течение двух лет за преступление небольшой тяжести: неуплату налога (сбора) организацией в крупном размере (за исключением неуплаты налога (сбора) группой лиц по предварительному сговору), либо в течение десяти лет за тяжкое преступление, это когда организация не уплатила налог (сбор) в особо крупном размере, а также, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Срок давности по этим деяниям истекает в последний день последнего года срока. При этом не имеет значения, рабочий это день или выходной (п. 18 постановления Пленума ВС от 27.06.2013 № 19).

Если на дату вступления в силу приговора суда срок давности истечет, то обвиняемый подлежит освобождению от уголовной ответственности на основании ст. 78 УК.

Освободиться от уголовной ответственности, кроме истечения срока давности, можно еще одним простым способом — добровольно уплатить суммы недоимок, пеней и штрафов. При этом условия освобождения от уголовной ответственности в некоторой степени зависят от того, в какой период времени эти суммы были уплачены.

Если указанные платежи не уплачены налогоплательщиком после истечения срока уплаты их по требованию налогового органа, то инспекция передаст материалы налоговой проверки в Следственный комитет для их рассмотрения в целях возбуждения уголовного дела по признакам преступления, связанного с неуплатой налога (сбора).

Уплата указанных сумм в этот период времени (в течение двух месяцев с момента направления налоговым органом налогоплательщику требования об уплате налога) освобождает нарушителя от уголовной ответственности.

Внесение всех указанных налоговых доначислений в бюджет после возбуждения уголовного дела приведет к тому, что лицо будет освобождено от уголовной ответственности на основании ст. 76.1 УК, если только впервые совершило указанное преступление и уплатило в бюджет все причитающиеся суммы. Уголовное дело подлежит прекращению на основании ст. 27, 28.1 УПК, т .е. в связи с возмещением ущерба.

Следовательно, необходимо различать указанные ситуации в целях освобождения от соответствующего лица от уголовной ответственности.

В первом случае, уголовное дело не может быть возбуждено, поскольку отпали основания для установления самого факта нарушения законодательства о налогах и сборах — недоимки по налогам, пени и штрафы полностью уплачены по итогам налоговой проверки. Вопрос был разрешен в пользу бюджета в рамках административных правоотношений между налоговым органом и налогоплательщиком.

Во втором случае, уголовное дело было возбуждено, но суд или следователь прекратили его, поскольку были выполнены условия для такого прекращения: налоговое преступление было совершено впервые и все доначисленные налоговым органом платежи поступили в бюджет.

Сейчас в Госдуму направлен законопроект о внесении изменений в ряд статей УК и УПК, которые призваны смягчить уголовное преследование за неуплату налогов.

Предложенные изменения в законопроекте

В пояснительной записке к законопроекту говорится:

«с учетом обстановки, складывающейся в сфере экономических отношений в современных условиях, степень общественной опасности преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшается в связи с необходимостью минимизации негативных для отечественной экономики последствий уголовного преследования плательщиков налогов и иных обязательных платежей, допустивших нарушения налогового законодательства и (или) законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в санкции частей вторых статей 199, 199.1, 199.2 и 199.4 УК, направленные на уменьшение максимального срока наказания в виде лишения свободы, предусмотренного за их совершение, что приведет к снижению сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Так, например, в законопроекте предлагается внести в УК следующие изменения:

в абзаце четвертом части второй статьи 199 слова «до шести лет» заменить словами «до пяти лет»;

в абзаце втором части второй статьи 199.1 слова «до шести лет» заменить словами «до пяти лет»;

в абзаце втором части второй статьи 199.2 слова «до семи лет» заменить словами «до пяти лет»;

в абзаце четвертом части второй статьи 199.4 слова «лишением свободы на срок до четырех лет» заменить словами «лишением свободы на срок до трех лет».

Как видно из законопроекта, сроки привлечения к уголовной ответственности хотя и незначительно, но все же уменьшены.

Также предлагается внести изменения в ч. 1 ст. 24 УПК, дополнив ее под. 7 следующего содержания:

«7) в случае уплаты суммы недоимки и соответствующих пеней, а также суммы штрафа в размере, определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и (или) законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на основании части первой статьи 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Таким образом, согласно ст. 24 УПК уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по основаниям, указанным в под. 7 п. 1 законопроекта.

Думается, что указанное дополнение носит скорее технический характер, акцентируя внимание именно на этой категории преступлений, поскольку ст. 28.1 УПК и ранее позволяла прекратить уголовное дело судом или следователем, если обвиняемый полностью возместил ущерб, причиненный его действиями, связанными с неуплатой налогов в бюджет.

Вместе с тем, любые послабления подобного рода должны приветствоваться, как меры, направленные на уменьшение административного давления на бизнес.