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Утвердили новую форму отчета о травматизме

Отчитываться по форме № 7-травматизм бухгалтерам надо по-новому.

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Что случилось

Росстат России приказом от 1 июля 2022 года № 485 утвердил новую форму отчета № 7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях».

Будет также новая форма Приложения «Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев».

Формы заработают с отчета за 2022 год.

Кому надо сдавать форму № 7-травматизм

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