Утвердили новую форму отчета о травматизме

Что случилось
Росстат России приказом от 1 июля 2022 года № 485 утвердил новую форму отчета № 7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях».
Будет также новая форма Приложения «Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев».
Формы заработают с отчета за 2022 год.
Кому надо сдавать форму № 7-травматизм
Когда сдавать
Какие взносы на травматизм предусмотрены
Как заполнить форму
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