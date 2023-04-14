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- Как заплатить взносы по травматизму в 2023 году
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Как заплатить взносы по травматизму в 2023 году
Введение в 2023 году ЕНС существенно изменило порядок и сроки уплаты обязательных платежей. Отразились ли эти изменения на «травматичных взносах» и как их платить в 2023 году?
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