Иностранные работники

Как бизнесу получить субсидии за наем

В России расширили список категорий работников, при трудоустройстве которых бизнес получит льготы и субсидии. Согласно постановлению правительства от 4 июня 2022 № 1021 соответствующие изменения внесены в постановление Правительства от 13 марта 2021 года № 362.

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На каких соискателей компаниям стоит обратить особое внимание, рассказали эксперты бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения».

За каких сотрудников выплатят новые субсидии?

Прежде всего, в список вошли люди, которые потеряли работу из-за закрытия предприятия или сокращения, а также работники, которые в данный момент находятся под риском увольнения.

Последними считаются люди, трудовой договор с которыми заключен в 2022 году в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса. Но прежний и новый работодатели не должны быть дочерними или зависимыми организациями.

К этой категории также относятся работники, которые:

  • переведены на режим неполного рабочего времени;
  • отправлены в простой;
  • находятся на временной приостановке работ;
  • отправлены в отпуск без сохранения заработной платы.

Также предприятие может рассчитывать на поддержку государства, если само окажет поддержку, дав работу беженцам из Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик, получившие удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.

Размеры выплат

Размер субсидии можно высчитать по формуле:

МРОТ (по состоянию на 1 января 2022 года — это 13 890 руб.), умноженный на районный коэффициент и плюс сумма страховых взносов

Чтобы рассчитать страховой взнос, нужно МРОТ умножить на страховой тариф. Эти деньги выплачиваются на каждого работника.

Субсидии компаниям будут предоставлять в три этапа. Первый платеж работодатель получит через месяц после того, как примет человека на работу. Второй — через три месяца и третий — через шесть.

Как оформить субсидию?

Чтобы получить субсидию, работодатель должен обратиться в центр занятости для подбора персонала с помощью портала «Работа России», и затем подать заявление в ФСС.

Подача заявления на субсидию состоит из двух этапов. Сначала нужно подать заявление в службу занятости, затем в ФСС.

Заявление в службу занятости потенциальный работодатель может подать через государственный портал «Работа в России». К заявлению необходимо приложить список вакантных рабочих мест и должностей, а также требования к потенциальным сотрудникам.

Далее служба занятости подбирает работодателю кадры. О подборе кандидатов центр занятости сообщит в личном кабинете.

После того, как новый сотрудник, за которого положена субсидия, отработает первый месяц, работодателю нужно подать заявление в Фонд социального страхования для того, чтобы получить субсидию.

В заявлении необходимо указать:

  • наименование организации и (или) фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
  • ИНН;
  • код причины постановки на учет;
  • ОГРН или ОГРНИП;
  • реквизиты для перечисления денежных средств (наименование банка, банковский идентификационный код, корреспондентский счет, номер расчетного счета или номер банковской карты, являющейся национальным платежным инструментом).

В отношении сотрудника в заявлении нужно указать:

  • его фамилию, имя, отчество;
  • дату рождения;
  • СНИЛС;
  • сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
  • размер районного коэффициента;
  • дату заключения трудового договора и дату, с которой человек приступил к исполнению обязанностей.

Подать это заявление нужно не ранее чем через месяц после трудоустройства гражданина, но не позднее 15 декабря 2022 года.

Далее последует этап проверки работодателя и выплата субсидии, если все оформлено в соответствии с требованиями законодательства.

Фонд вправе истребовать у работодателя соответствующие документы и осуществлять проверку работодателя и идентификацию трудоустроенных граждан. ФСС проверит все сведения о работодателе и трудоустроенных в рамках межведомственного взаимодействия.

Предоставление субсидии по истечении третьего месяца и шестого месяцев работы трудоустроенного безработного гражданина также производится Фондом после проведения проверки и идентификации, но не позднее 27 декабря текущего года.

Если нарушений при проверке не будет выявлено, то в течение 10 рабочих дней со дня направления заявления субсидию перечислят на счет работодателя.

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