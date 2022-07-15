Как бизнесу получить субсидии за наем

На каких соискателей компаниям стоит обратить особое внимание, рассказали эксперты бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения».
За каких сотрудников выплатят новые субсидии?
Прежде всего, в список вошли люди, которые потеряли работу из-за закрытия предприятия или сокращения, а также работники, которые в данный момент находятся под риском увольнения.
Последними считаются люди, трудовой договор с которыми заключен в 2022 году в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса. Но прежний и новый работодатели не должны быть дочерними или зависимыми организациями.
К этой категории также относятся работники, которые:
- переведены на режим неполного рабочего времени;
- отправлены в простой;
- находятся на временной приостановке работ;
- отправлены в отпуск без сохранения заработной платы.
Также предприятие может рассчитывать на поддержку государства, если само окажет поддержку, дав работу беженцам из Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик, получившие удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.
Размеры выплат
Размер субсидии можно высчитать по формуле:
МРОТ (по состоянию на 1 января 2022 года — это 13 890 руб.), умноженный на районный коэффициент и плюс сумма страховых взносов
Чтобы рассчитать страховой взнос, нужно МРОТ умножить на страховой тариф. Эти деньги выплачиваются на каждого работника.
Субсидии компаниям будут предоставлять в три этапа. Первый платеж работодатель получит через месяц после того, как примет человека на работу. Второй — через три месяца и третий — через шесть.
Как оформить субсидию?
Чтобы получить субсидию, работодатель должен обратиться в центр занятости для подбора персонала с помощью портала «Работа России», и затем подать заявление в ФСС.
Подача заявления на субсидию состоит из двух этапов. Сначала нужно подать заявление в службу занятости, затем в ФСС.
Заявление в службу занятости потенциальный работодатель может подать через государственный портал «Работа в России». К заявлению необходимо приложить список вакантных рабочих мест и должностей, а также требования к потенциальным сотрудникам.
Далее служба занятости подбирает работодателю кадры. О подборе кандидатов центр занятости сообщит в личном кабинете.
После того, как новый сотрудник, за которого положена субсидия, отработает первый месяц, работодателю нужно подать заявление в Фонд социального страхования для того, чтобы получить субсидию.
В заявлении необходимо указать:
- наименование организации и (или) фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
- ИНН;
- код причины постановки на учет;
- ОГРН или ОГРНИП;
- реквизиты для перечисления денежных средств (наименование банка, банковский идентификационный код, корреспондентский счет, номер расчетного счета или номер банковской карты, являющейся национальным платежным инструментом).
В отношении сотрудника в заявлении нужно указать:
- его фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- СНИЛС;
- сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- размер районного коэффициента;
- дату заключения трудового договора и дату, с которой человек приступил к исполнению обязанностей.
Подать это заявление нужно не ранее чем через месяц после трудоустройства гражданина, но не позднее 15 декабря 2022 года.
Далее последует этап проверки работодателя и выплата субсидии, если все оформлено в соответствии с требованиями законодательства.
Фонд вправе истребовать у работодателя соответствующие документы и осуществлять проверку работодателя и идентификацию трудоустроенных граждан. ФСС проверит все сведения о работодателе и трудоустроенных в рамках межведомственного взаимодействия.
Предоставление субсидии по истечении третьего месяца и шестого месяцев работы трудоустроенного безработного гражданина также производится Фондом после проведения проверки и идентификации, но не позднее 27 декабря текущего года.
Если нарушений при проверке не будет выявлено, то в течение 10 рабочих дней со дня направления заявления субсидию перечислят на счет работодателя.