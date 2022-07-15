НДС

Цифровые финансовые активы vs НДС. Новый законопроект по налогу при продаже и налоговым льготам

Поправки в Налоговый кодекс, по которым помимо освобождения реализации ЦФА от НДС эту льготу также распространили на цифровые права, включающие одновременно ЦФА и утилитарные цифровые права (гибридные ЦФА), в случае если к базовому активу не применяется НДС, открывают путь к интенсивному освоению нового рынка.

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Основным актом, регулирующим отношения с ЦФА, а также деятельность оператора информационной системы (ОИС) и оператора обмена (ОО), является Федеральный закон № 259-ФЗ от 31 июля 2020 года «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». До недавнего времени в России отсутствовали правоприменительная практика и понимание такого инструмента участниками рынка, вследствие чего за все время был всего один выпуск ЦФА.

С точки зрения гражданского законодательства, ЦФА относятся к имущественным правам, передача которых признается объектом налогообложения НДС. Таким образом, налогоплательщику при продаже ЦФА пришлось бы включить 20% цены реализуемых активов в НДС, что делало эмиссию и реализацию ЦФА невыгодной для всех участников цифрового оборота.

Правовую неопределенность создавало и отсутствие понятных правил формирования налоговой базы по налогу на прибыль и НДФЛ, из-за чего был невозможен корректный бухгалтерский и налоговый учет.

Авторы законопроекта отмечают, что ясность в правовом регулировании, а также возможные налоговые льготы смогут повысить инвестиционную привлекательность в данной сфере.

Рассматриваемые поправки определяют режим налогообложения деятельности как с ЦФА на денежные требования, так и с гибридными ЦФА. Законопроект устанавливает порядок расчета и уплаты НДС, налога на прибыль и НДФЛ различными участниками рынка.

Поправки в Налоговый кодекс предполагают введение налоговых льгот на НДС для ряда случаев. Во-первых, от уплаты НДС освобождаются операторы информационной системы и операторы обмена за услуги по организации выпуска и обращения ЦФА, кроме консультаций и предоставления лицензий на ПО. Во-вторых, не подлежит налогообложению реализация ЦФА, удостоверяющих денежные требования, что снимает с эмитента необходимость учитывать в цене размещения ЦФА НДС и делает инструмент привлекательным для широкого круга инвесторов.

Отмена НДС для ЦФА с базовым активом позволяет раскрыть потенциал выпуска гибридных ЦФА, особенно в отношении драгоценных металлов.

По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в 2021 году потребительский спрос на «желтый металл» в России составил почти 50 тонн. В 2022 году спрос только на золотые слитки и монеты в нашей стране может вырасти более чем в два раза, прогнозирует Frank RG. После отмены НДС доля ЦФА на этом рынке, согласно нашим расчетам, может повыситься до 5–7%. «Цифровое золото» (или другой драгоценный металл) удобнее тем, что оно имеет преимущества обезличенного металлического счета и физического золота.

Поправки в том числе определяют правила начисления налога на прибыль и учета авансов. В частности, для организаций — обладателей ЦФА, которые удостоверяют права участия в капитале непубличного акционерного общества, при получении дохода в размере, равном сумме дивидендов эмитента ЦФА, устанавливается ставка налога 13%.

Налоговым агентом по НДФЛ должен стать оператор информационной системы или оператор обмена, выплачивающий налогоплательщику доход по операциям с ЦФА. Именно налоговый агент будет удерживать сумму налога, а также собирать и предоставлять налоговым органам всю информацию об операциях с ЦФА каждого физического лица, которое было стороной в сделках.

С физического лица снимается необходимость производить расчеты доходов и расходов по каждой сделке, самостоятельно заполнять декларацию 3-НДФЛ и уплачивать налоги в случае заключения сделок на платформе ОИС или ОО. Это должно облегчить жизнь как частным инвесторам, так и активным трейдерам.

Поправки в НК дают старт широкому распространению предпринимательской деятельности с использованием цифровых прав. При этом законодательную базу, в том числе НК, все еще нужно улучшать.

Целесообразно распространить все льготы и освобождения в отношении базового актива ЦФА на сам ЦФА, например освобождение от НДФЛ доходов, полученных от прироста стоимости ЦФА, которыми физическое лицо владеет более пяти лет, в случае если на базовый актив таких ЦФА (например, акции) могло быть распространено аналогичное освобождение. В противном случае владение ЦФА станет для физических лиц менее привлекательным, чем владение самим базовым активом, что может негативно отразиться на перспективах выпуска ЦФА.

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