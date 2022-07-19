Не выплатили премию — законно ли это?⠀

Получение премии — это часть заработной платы или просто поощрение за работу?⠀

Вопрос выплаты премии не однозначен. С одной стороны, ст. 129 ТК относит премию к заработной плате, которая может включать, помимо вознаграждения за труд, еще и компенсационные и стимулирующие выплаты.

С другой стороны, ст. 191 ТК говорит о премии как о поощрении, условия которого определяются самой компанией. ⠀

Министерство труда: выплата премии не обязанность компании⠀

Минтруд и другие ведомства не раз уточняли, что выплата премии — это право, а не обязанность работодателя. Если данное положениекомпании — это нужно выполнять.⠀

В документе может быть сказано, что: ⠀

премия выплачивается по инициативе работодателя; ⠀

решение о премировании принимает генеральный директор, и он же определяет размер премии; ⠀⠀

максимальный размер премии устанавливается трудовым договором с работником; ⠀

решение о выплате премии принимается на основе служебных записок руководителя и др. ⠀

Выплачивать премию после прекращения трудового договора или нет?

Еще один важный аспект —. В локальном документе компании может быть прописано правило: если на дату принятия решения о премировании трудовой договор расторгнут, премию можно не выплачивать. Такой подход поддерживают и суды. ⠀

Но тут есть риск: все же суд может посчитать невыплату премии ухудшением положения работника по сравнению с тем, что установлено законом. В таком случае эту норму, прописанную в документе, нельзя будет применять.

Некоторые суды считают, что прекращение трудового договора не лишает работника прав на вознаграждение за труд и стимулирующие выплаты за время, которое он фактически отработал. Лишение такого права рассматривается, так как человек ставится в неравное положение с действующими работниками, которые отработали это же время и получили бонус. ⠀

Какое решение может принять суд?⠀

Еще до суда усмотреть нарушение может ГИТ в ходе проверки. Штраф инспекция не наложит, но передать информацию «дальше» сможет. ⠀

Работодатель не обязан выплачивать премию. Однако нельзя исключать, что работник обратится в суд. На это ему дается год. Причем он будет вправе требовать не только премию, но и компенсацию за задержку выплаты и причинение морального вреда. ⠀

Итог ⠀

Какое решение примет суд — сказать сложно. Но в любом случае работодателю следует перепроверить внутренние документы, где указаны правила выплаты премий. В первую очередь нужно просмотреть Положение о премировании.

Все формулировки в документе должны быть основаны на том, что выплата премии — это право, а не обязанность работодателя. Там же должны быть прописаны условия и правила ее получения.

Тогда, если работник обратится в суд, у компании будет больше шансов отстоять свою правоту.⠀