Расскажем, как правильно округлять среднесписочную численность работников в отчетах.

ССЧ: что это за показатель, где его используют и как рассчитывают

В многочисленных статистических отчетах, в расчетах страховых взносов для налоговой (РСВ) и для фонда соцстрахования (4-ФСС) предусмотрены поля для указания среднесписочной численности (ССЧ) сотрудников организации или ИП. Такой же показатель используют при определении квоты на трудоустройство инвалидов и возможности сдавать бумажную, а не электронную отчетность.

Чтобы рассчитать ССЧ, следует ознакомиться с инструкцией, утвержденной приказом Росстата от 24.11.2021 № 832. Поскольку после расчетов среднесписочная численность может быть не целым числом, в этом же приказе установлено, как корректно округлять полученный результат.

Но сначала поговорим, как рассчитывают ССЧ, в общих чертах.

Сначала определяют, кого включать в расчет, затем считают отдельно сотрудников, которые трудятся полный рабочий день и которые работают неполное рабочее время. Все расчеты производят сначала за день, затем за месяц, а затем за необходимый для указания в отчете период: квартал, полугодие или год.

На этапе расчетов за месяц обратите внимание, сколько брать чисел после запятой для расчета ССЧ, — все, которые показал калькулятор (сколько получилось, если вы считаете вручную). Но когда вам понадобится результат за квартал, полугодие или год, правила округления среднесписочной численности работников изменятся в зависимости от сдаваемого отчета или целей расчета такого показателя.

В расчете о взносах округляют до целого

Начиная с 1 квартала 2022 года работодатели сдают РСВ по форме, утв. приказом ФНС от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@. В указаниях нет специальных правил, как округлять среднесписочную численность работников за год, полугодие или квартал.

Но если посмотреть на бланк и формат поля электронной формы, то увидим, что налоговики просят целое число, а не дробное.

Если в расчетах у вас десятичная дробь, то округление среднесписочной численности работников в РСВ производят по правилам математики: все, что равно или больше 0,5, увеличивают до 1, все, что меньше 0,5, уменьшают до 0. Это правило не всегда действует, если показатель ССЧ меньше 1.

Согласитесь, странно, если вы в отчете о страховых взносах в налоговую укажете, что взносы перечисляете, но у вас работает 0 человек.

Потому, чтобы не возникало вопросов при проверке отчетности, эксперты рекомендуют округлить 0,375 до полной единицы при расчете среднесписочной численности для РСВ. Аналогично поступить с другим дробным числом меньше 1.

Часто возникает вопрос по внешним совместителям, которых не включают в расчет ССЧ. Если в компании только такие сотрудники, то допускается поставить значение «0» в РСВ, система примет такой отчет.

Важно! Для отчета о взносах на травматизм порядок, как округлять среднесписочную численность в отчете 4-ФСС, а затем записывать результат, регламентирован приказом Росстата от 24.11.2021 № 832 и приказом ФСС от 14.03.2022 № 80. Из этих документов следует, что работодатель вправе записывать ССЧ с одним десятичным знаком. А при отсутствии показателей в строке ставят прочерк.

В статистических отчетах оставляют один знак после запятой

Для всех форм статистического наблюдения порядок, в какую сторону округлять среднесписочную численность работников, регламентирован законами математики и приказом Росстата № 832.

По распоряжению Службы госстатистики в отчеты вписывают ССЧ либо целым числом, либо, если результат дробный, с одним десятичным знаком после запятой. Если после запятой больше знаков, то округляем до тех пор, пока не останется один.

Пример

Покажем на конкретном примере, как правильно округлить число 0,13 при расчете численности работников службы охраны труда для отчета по форме П-4, например. После запятой 2 знака: «1» и «3». По математическим правилам «3» не прибавляет единицу к предыдущему знаку, ее сможет прибавить только цифра «5» и все, что больше нее.

В итоге ССЧ в нашем примере составит 0,1. Это значение и надо записать в отчет П-4 или другую статформу.