Отчетность в ПФР

Когда за расхождения в РСВ и СЗВ-СТАЖ не оштрафуют. Обзор примера из судебной практики

Сопоставив данные РСВ и СЗВ-СТАЖ, контролеры выявили несоответствие, да не одно, что в итоге привело к наложению на фирму санкций. Однако страхователь сумел добиться справедливости: все три инстанции, а затем и Арбитраж Московского округа встал на сторону фирмы (постановление от 09.03.2022 № Ф05-1241/2022).

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«Рецепт» неудачи оказался прост: формальный подход и нежелание возиться с тем, что юристы называют фактическими обстоятельствами дела. Выявив просто факт расхождений, контролеры просто его констатировали, не потрудившись доказать, что состав правонарушения налицо.

Фабула дела

Обществом поданы РСВ и ф. СЗВ-СТАЖ за 2019 г. Контролеры провели сверку и выявили лиц, у которых на сведения из РСВ на индивидуальных лицевых счетах (ИЛС) учтены, на данные о страховом стаже ф. СЗВ-СТАЖ отсутствуют.

Контролеры потребовали в пятидневный срок представить сведения персонифицированного учета за 2019 г. или по ф. СЗВ-СТАЖ (как при первичной подаче) или ф. СЗВ-КОРР (для корректировки) по 168 персонам. Когда истек установленный законом срок, а сведения так и остались непредставленными, контролеры составили акт, фиксирующий обнаружение фактов, свидетельствующих о правонарушении в сфере персонифицированного учета. Принято решение оштрафовать фирму на 84 тыс. руб.

Суды указали на недоработки

В феврале 2021 г. органы ПФР и выставили страхователю требование на эту сумму. Штраф добровольно не был уплачен, и последовало обращение в суд. Однако все три инстанции, изучив представленные в дело доказательства и опираясь на нормы Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (далее — Закон № 27-ФЗ) и с учетом ст. 71 АПК, указали, что:

  • выявлено лишь расхождение между данными РСВ и СЭВ-СТАЖ, что зафиксировано актами и решениями, но не доказан состав нарушения, вменяемых обществу;
  • несоответствие в ф. СЗВ-СТАЖ не может считаться установленным и доказанным;
  • не имеется оснований для привлечения страхователя к ответственности по ч. 3 ст. 17 Закона № 27-ФЗ.

Резюме: расхождения в данных, представленных в ПФР и ФНС, пусть и зафиксированное надлежащим образом, фиксирует лишь несоответствия, но не свидетельствует о нарушении. Нет оснований штрафовать общество лишь за расхождения, не доказав реального правонарушения, в т.ч. недостоверность (неполноту) сведений персонифицированного учета.

Не панацея от всех бед

Конечно, каждое дело по-своему уникально, и успех сопутствует страхователям не всегда. И на формальности уповать не стоит обеим сторонам — как контролерам, так и страхователям.

Яркий пример тому: вердикт, вынесенный тем же судом в конце того же месяца (постановление АС Московского округа от 30.03.2022 No Ф05-5430/2022) по делу со схожими обстоятельствами: по итогам сверки данных РСВ и СЗВ-СТАЖ выяснилось, что сведения о застрахованных лицах общество не представило. Требование об уплате штрафа страхователь проигнорировал.

И когда ГУ ПФР отправилось в суд, то нашло понимание во всех инстанциях. В этом деле судьи сочли доказанным факт совершения страхователем нарушения законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете, отклонив ссылки на процедурные нарушения (реальные и мнимые), допущенные ПФР:

  • ненаправление в адрес конкурсного управляющего общества копий искового заявления и документов, принятых инспекторами в рамках проверки;
  • пропуск шестимесячный срок для обращения к судьям с требованием об уплате санкции за несвоевременное представление сведений в отношении застрахованного лица (пенсионщики обращались с заявлением о выдаче судебного приказа, но он был отменен).

Резюме: в случае, если допущено реальное нарушение, ссылки на формальные оплошности контролеров не избавят от штрафа. Впрочем, так было всегда.

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