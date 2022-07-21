Как IT-компании получить аккредитацию

Некоторым компаниям обязательно нужно получить аккредитацию, без нее они не могут работать с клиентами.

Например, лаборатории, которые занимаются испытанием продукции, должны подтвердить качество работ у независимых экспертных комиссий и получить свидетельство об аккредитации.

Компаниям, работающим в сфере информационных технологий, не обязательно проходить аккредитацию — для них это добровольная процедура. Однако только аккредитованные ИТ-компании имеют право на меры господдержки, от налоговых льгот до бонусов для работников.

Кто может получить аккредитацию

Аккредитация доступна фирме любой организационно-правовой формы, например ООО или АО. Самозанятые или ИП, которые занимаются программами и базами данных, аккредитоваться не могут.

Условие для получения аккредитации по сути одно — у компании в ЕГРЮЛ должен быть указан один или несколько профильных кодов ОКВЭД.

Правда, к 1 августа условия обещают усложнить — расскажем об этом, как будет известно больше.

Коды ОКВЭД, которые подходят для получения аккредитации ИТ-компанией

Код ОКВЭД Вид деятельности 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 62.02.1 Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем 62.02.4 Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

Перечисленные коды ОКВЭД можно указать основным или дополнительным видами деятельности. ИТ-компании могут получить аккредитацию сразу после регистрации или проработав какое-то время. Для этого нужно подать заявление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Минцифры.

Как подать заявление об аккредитации

Это можно сделать только электронно, через портал госуслуг. Заявление нужно подписать УКЭП — усиленной квалифицированной электронной подписью. Простой электронной подписью заявление тоже можно подписать, но только если ее ключ руководитель компании получил в удостоверяющем центре лично. Если заявление будет подавать не руководитель компании, а другой человек, к заявлению нужно приложить доверенность.

Выписку из ЕГРЮЛ с кодами ОКВЭД прикладывать не надо — Минцифры само запросит у налоговиков данные о кодах компании.

Минцифры принимает решение об аккредитации либо об отказе в ней в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления. Если все условия соблюдены, компанию автоматически внесут в реестр аккредитованных ИТ-компаний. У записи в реестре будет статус «Действует».

Аккредитованной компании Минцифры пришлет выписку из реестра в личный кабинет на сайте госуслуг. Эта выписка и будет подтверждать аккредитацию.

Компании не нужно ни за что платить. Все эти услуги — подача заявления, внесение записи в реестр аккредитованных ИТ-компаний, получение выписки — бесплатны. Аккредитация бессрочная.

Минцифры может отказать фирме в аккредитации, если: У нее не указаны в ЕГРЮЛ нужные коды ОКВЭД. В реестре аккредитованных ИТ-компаний уже есть запись со статусом «Действует».

Какие льготы положены аккредитованным ИТ-компаниям

Если организацию внесли в реестр аккредитованных ИТ-компаний, она получает право на несколько льгот. Вкратце перечислю их. Но сразу скажу, что для налоговых льгот одной аккредитации недостаточно.

Налоговые льготы — это нулевая ставка налога на прибыль до 31 декабря 2024 года и пониженный тариф страховых взносов — 7,6%, из которых: На обязательное пенсионное страхование — 6%. По временной нетрудоспособности и материнству — 1,5%. На обязательное медицинское страхование — 0,1%.

Взносы на ОПС сверх предельной базы ИТ-компании не начисляют.

Напомним, что в 2022 году предельная база по взносам на ОПС — 1 565 000 Р, на ВНиМ — 1 032 000 Р.

Раньше эти две льготы могли применять ИТ-компании, у которых доля доходов от продажи и сопровождения ПО не меньше 90%, а среднесписочная численность работников — не менее семи человек. Но недавно критерии упростили: доля доходов снизилась до 70%, а ограничения по численности персонала исчезли вовсе. Благодаря недавним поправкам в налоговый кодекс налог на прибыль по ставке 0% и пониженные страховые взносы могут также применять компании, которые получают доход от: Услуг по доработке, внедрению и поддержке любого российского ПО. Продажи онлайн-рекламы на своих платформах. Размещения информации на «классифайдах» — досках объявлений, например «Авито» или «Авто-ру». Предоставления платного доступа к контенту, в том числе по подписке. Оказания образовательных услуг с использованием онлайн-платформ. Разработки и продажи российских программно-аппаратных комплексов. Еще одна налоговая льгота — освобождение ИТ-компаний от НДС с продажи и передачи прав на программы из реестра российского ПО, а также с их сопровождения — обновления и расширения функционала. Конкретно эта льгота не зависит от того, есть у организации аккредитация или нет. Но если ПО нет в специальном реестре, значит, нет и права на НДС-освобождение. На эту НДС-льготу также могут рассчитывать предприниматели. Льготные кредиты по ставке не более 3% при условии, что на период действия кредитного договора компания сохранит не менее 85% рабочих мест и будет ежегодно индексировать зарплаты сотрудников (п. 4(1) правил льготного кредитования ИТ-компаний). Мораторий на проверки: плановые неналоговые проверки ИТ-компаний, который действует до конца 2024 года;

выездные налоговые проверки — до 3 марта 2025 года. Упрощенный наем иностранных специалистов из визовых стран. Чтобы принять их на работу, аккредитованным ИТ-компаниям не нужно получать специальные разрешения. Эта льгота не действует для компаний — резидентов технико-внедренческих ОЭЗ (подп. 14 п. 4 ст. 13 закона о правовом положении иностранцев).

Льготы есть и для сотрудников ИТ-компаний, например отсрочка от армии и ипотека по ставке 5%.

Когда аккредитацию могут аннулировать

Иногда аккредитацию могут отозвать — но для этого должна быть веская причина. Вот случаи, когда Минцифры может аннулировать аккредитацию ИТ-компании:

Компания добровольно отказалась от аккредитации, подав через портал госуслуг заявление об аннулировании записи в реестре аккредитованных ИТ-компаний. Проверка, например, налоговая, установила, что компания на самом деле не занимается информационными технологиями. Но напомню, что сейчас все возможные проверки ИТ-компаний запрещены. ИТ-компания прекратила деятельность, о чем есть запись в ЕГРЮЛ.

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