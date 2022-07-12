Попасть в реестр аккредитованных IT-компаний будет сложнее

К 1 августа Минцифры намерено поменять правила аккредитации IT-компаний.

Сейчас для попадания в реестр аккредитованных надо просто иметь нужный ОКВЭД и подать заявление через Госуслуги.

Введут дополнительные критерии: доля сотрудников, занимающихся IT;

доля выручки от разработки и внедрения IT.

Кстати, для налоговых льгот критерий по численности сотрудников убирают. Скоро будет принят такой закон.

Какую долю IT-выручки в общих доходах компании установят и сколько программистов должно быть зачислено в штат для получения аккредитации, пока неизвестно, пишут «Известия». Сейчас этот вопрос обсуждается.

Отметим, что сама по себе аккредитация без других необходимых параметров не дает право на налоговые льготы и льготную ипотеку.

А вот для отсрочки от армии достаточно только аккредитации.

Многие компании (в том числе, банки), которые сейчас есть в реестре, имеют только одну эту льготу — отсрочку от армии для сотрудников.

Кстати, в «Ростехе», например, не согласны с тем, что круг льготников хотят сузить. Там считают, что льготы, в том числе отсрочка от армии, должны быть у айтишников, работающих в любых структурах.