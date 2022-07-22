Кадры

Как автоматизировать работу с сотрудниками и тратить на неё минимум времени

Несмотря на то, что формально бухгалтер и HR-специалист — это разные профессии, часто в компаниях их должностные обязанности пересекаются. А иногда бухгалтер полностью берёт на себя задачи по работе с сотрудниками. Такое совмещение отнимает много времени и ресурсов. Чтобы разгрузить специалистов, часть задач можно автоматизировать. В статье мы разберём, какие обязанности по работе с кадрами могут выполнять специальные сервисы, и как выбрать современную удобную платформу для автоматизации.

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Автоматизация позволяет обрабатывать сотни документов одним нажатием кнопки

Какие HR-задачи может выполнять бухгалтер

Официального описания должности бухгалтера-кадровика нет ни в одном стандарте. На практике часто бывает так, что специалисты этой профессии занимаются не только расчётом заработной платы, отпускных и больничных, но и берут на себя часть задач по адаптации новых сотрудников, организации обучения и повышению мотивации персонала. Список обязанностей может различаться в зависимости от размеров и сферы деятельности компании.

Специалисты отдела бухгалтерии могут организовывать пребординг, онбординг и адаптацию новых сотрудников. Например, в их обязанности может входить знакомство новичков с компанией, выдача чек-листов со списком необходимых документов, рассказ о внутренних распорядках. Также бухгалтер может организовать обучающие курсы для развития сотрудников и продумать мероприятия для повышения мотивации персонала.

Какие обязанности по работе с кадрами можно автоматизировать

Поскольку обязанности обучения, развития и мотивации персонала — не основные для сотрудников отдела бухгалтерии, им приходится одновременно решать множество других вопросов. Чтобы всё успеть, нужно передать часть рабочих задач специальным сервисам.

В первую очередь автоматизируют рутинные повторяющиеся задачи, для выполнения которых не требуется участие специалистов:

  • Онбординг и адаптация. Знакомство новичков с компанией, должностными обязанностями и внутренними распорядками занимает много времени. При этом всю необходимую информацию новый сотрудник может получить из готового курса. Это позволяет освободить время сотрудников бухгалтерии и HR-отдела для выполнения других задач.

  • Обучение и переобучение персонала. Современные платформы автоматически назначают сотрудникам нужные курсы, проводят тестирование и обрабатывают результаты. Участие специалистов в этом процессе не требуется, что позволяет компании экономить ресурсы.

  • Мотивация и поощрение сотрудников. Для повышения мотивации можно использовать рейтинги, баллы и бонусы.

  • Офбординг. Увольнение сотрудников — неизбежная и не самая приятная часть работы сотрудников бухгалтерии. Поэтому многие компании стараются частично автоматизировать процесс офбординга.

  • Аналитика обучения. Сбор и обработка данных об обучении сотрудников позволяют выбрать правильную стратегию развития команды. Важно автоматизировать этот процесс, чтобы избежать ошибок и сократить время на аналитику.

Как автоматизировать работу с сотрудниками при помощи современных средств

компьютеры

Несмотря на то, что на рынке есть десятки решений для автоматизации обучения, управления и мотивации персонала, часть компаний продолжают пользоваться неэффективными инструментами. Ручная работа занимает много времени, а наличие человеческого фактора повышает риск ошибки.

Гораздо эффективнее использовать для автоматизации развития и контроля сотрудников современные LMS-платформы. LMS или Learning Management System (система управления обучением) — это решение, с помощью которого можно организовать онлайн-обучение сотрудников, от создания курсов до сбора статистики. Подробнее об автоматизации работы сотрудников можно прочитать в кейсах компании Эквио.

Возможности современных LMS выходят за рамки обучения. На платформе можно создать корпоративную базу знаний и загрузить в неё все бланки, шаблоны, рабочие документы, приказы, инструкции и т. д. Здесь же можно быстро создать обучающий курс из имеющихся материалов, назначить его сотрудникам и отслеживать процесс прохождения уроков. Также с помощью платформы LMS можно добавить элемент соревнований, сравнивая результаты персонала и награждая их баллами за успехи. Лента новостей поможет оперативно сообщать сотрудникам новости об акциях, кадровых перестановках, новых поставках, обновлениях оборудования и других важных событиях в жизни компании.

Как выбрать платформу для автоматизации

Чтобы LMS-платформа помогла разгрузить сотрудников отдела бухгалтерии и HR-специалистов, важно правильно её выбрать.

В первую очередь нужно обратить внимание на функционал. Чем больше возможностей предлагается в базовой версии платформы, тем больше задач компания сможет решить с её помощью. Даже если часть функций в настоящее время не нужна, лучше выбирать решение «с запасом», так как впоследствии переход с платформы на платформу потребует ресурсов и времени.

Важно, чтобы платформа была простой и удобной как для администраторов, так и для сотрудников. Стоит обратить внимание на наличие круглосуточной службы поддержки, которая поможет разобраться с настройками на этапе внедрение и сможет в будущем обновлять, поддерживать и вносить изменения в платформу. Также важно то, есть ли среди клиентов LMS-платформы крупные и известные компании и организации.

Платформа Эквио включает 11 модулей, которые закрывают потребности компании в обучении, проверке знаний, внутрикорпоративных коммуникациях, мотивации, поощрении, сборе статистики и т. д. Это отечественное решение, которое не уйдёт с российского рынка из-за санкций. Интерфейс Эквио напоминает социальные сети, поэтому с платформой легко работать даже тем, кто редко использует ПО для работы и обучения.

Использование новых технологий повышает эффективность работы отдела бухгалтерии и позволяет снять с сотрудников значительную часть рутинных и непрофильных задач. Стоит отнестись ответственно к выбору решения для автоматизации, так как, как правило, оно внедряется на несколько лет.

Предлагаем вам бесплатно протестировать LMS-платформу Эквио. Для этого нужно заполнить заявку на сайте e-queo.com.

Эквио — одна из крупнейших EdTech-компаний в России по версии РБК. С 2014 года занимается разработкой мобильной LMS платформы, единого цифрового решения для эффективного обучения, тестирования, адаптации, управления, коммуникации и мотивации персонала. Клиенты Эквио — это более 350 компаний, пользователями которых было совершено свыше 650 тысяч установок платформы на мобильные устройства.

Автор: Алена Дорохина

Редактор компании Эквио, эксперт в области EdTech

 

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