Новшества для бухгалтеров и кадровиков в июне 2022: обновление отчетности, кадровый ЭДО и новые документы для пособий из ФСС

Завершение перехода на кадровый ЭДО
С ноября 2021 в силу изменений ТК предприятиями проводилась работа по цифровизации документооборота в сфере трудовых отношений. Переход на кадровый ЭДО осуществлялся по усмотрению руководителей фирм на добровольной основе и включал в себя следующие этапы:
- разработка нормативного акта, который регламентировал бы переход на кадровый ЭДО внутри экономического субъекта;
- утверждение порядка внедрения новой системы.
В июне наступает заключительный этап перехода на кадровый ЭДО. Так, до 30 июня включительно все предприятия, которые ранее решили использовать его в работе, должны завершить процедуру перехода, что регламентировано ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 22.11.2021 № 377-ФЗ.
Обратим внимание: указанные сроки относятся к тем организациям, которые изначально являлись участниками эксперимента по внедрению кадрового ЭДО, а после решили использовать данный механизм в своей работе на постоянной основе.
Чтобы продолжить работу с ЭДО, ответственным за данное направление лицам необходимо выполнить следующие действия:
- утвердить порядок кадрового ЭДО;
- обязательно уведомить всех работников предприятия о внедрении механизма на постоянной основе и получить их согласие;
- внедрить систему кадрового ЭДО;
- обеспечить всех лиц, задействованных сотрудников электронными подписями.
Отметим, что все расходы, связанные с налаживанием системы кадрового ЭДО обеспечиваются за счет средств предприятия. В состав этих расходов могут входить предоставление сотрудникам электронных подписей, работа (создание, использование, хранение) с электронными документами и иные затраты на внедрение.
Изменение в документах для назначения пособий ФСС
2022 внес множество коррективов в части взаимодействия с ФСС — отмена бумажных больничных листов, сокращение причин нетрудоспособности, введение входящих запросов от ФСС.
В дополнение к перечисленным изменениям, начиная с 1 июня, в действие вступают новые формы документов, необходимые для назначения и выплаты пособий от ФСС (приказ ФСС от 08.04.2022 № 119 «Об утверждении форм документов и сведений, применяемых в целях назначения и выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию»).
Так, уже с июня следует применять обновленные формы таких документов, как:
- сведения о застрахованных лицах;
- извещение о внесении исправлений в ЛН;
- уведомление о прекращении права работника на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Напоминаем, что, начиная с 2022, каждый работодатель в течение трех дней с момента принятия на работу сотрудника, должен предоставить сведения по нему в ФСС по утвержденной форме. Игнорирование данного правила может повлечь за собой штраф в размере 5 000 рублей.
Увеличение МРОТ
Правительство проиндексировало суммы минимального размера оплаты труда, страховых пенсий неработающих пенсионеров, прожиточный минимум. Все показатели были увеличены на 10% (постановление Правительства от 28.05.2022 № 973).
Актуальные федеральные значения указанных показателей приведены в таблице:
Показатель
Значение показателя с 01.06.2022 г.
МРОТ
15 279 рублей;
Прожиточный минимум
На душу населения
13 919 рублей;
Для трудоспособного населения
15 172 рублей;
Для детей
13 501 рублей;
Для пенсионеров
11 970 рублей.
Так как заработная плата сотрудников не должна быть ниже МРОТ, то, соответственно, она должна быть проиндексирована до установленных значений.
Привести заработок сотрудников к корректному размеру можно разными способами:
- внести изменения в штатное расписание предприятия и заключить с сотрудниками дополнительное соглашение к трудовому договору;
- ввести сотрудникам доплату до МРОТ, предварительно предусмотрев это начисление в положении об оплате труда.
Важно помнить, что при сравнении заработка сотрудника с установленным значением МРОТ не должны учитываться районный коэффициент и надбавка за работу на Крайнем Севере.