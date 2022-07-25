Трудовые отношения

Новшества для бухгалтеров и кадровиков в июне 2022: обновление отчетности, кадровый ЭДО и новые документы для пособий из ФСС

В июне произошло большое количество изменений, влияющих на организацию процессов работы индивидуальных предпринимателей и организаций. Наиболее значимые нововведения рассмотрим в данной статье.

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Завершение перехода на кадровый ЭДО

С ноября 2021 в силу изменений ТК предприятиями проводилась работа по цифровизации документооборота в сфере трудовых отношений. Переход на кадровый ЭДО осуществлялся по усмотрению руководителей фирм на добровольной основе и включал в себя следующие этапы:

  • разработка нормативного акта, который регламентировал бы переход на кадровый ЭДО внутри экономического субъекта;
  • утверждение порядка внедрения новой системы.

В июне наступает заключительный этап перехода на кадровый ЭДО. Так, до 30 июня включительно все предприятия, которые ранее решили использовать его в работе, должны завершить процедуру перехода, что регламентировано ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 22.11.2021 № 377-ФЗ.

Обратим внимание: указанные сроки относятся к тем организациям, которые изначально являлись участниками эксперимента по внедрению кадрового ЭДО, а после решили использовать данный механизм в своей работе на постоянной основе.

Чтобы продолжить работу с ЭДО, ответственным за данное направление лицам необходимо выполнить следующие действия:

  • утвердить порядок кадрового ЭДО;
  • обязательно уведомить всех работников предприятия о внедрении механизма на постоянной основе и получить их согласие;
  • внедрить систему кадрового ЭДО;
  • обеспечить всех лиц, задействованных сотрудников электронными подписями.

Отметим, что все расходы, связанные с налаживанием системы кадрового ЭДО обеспечиваются за счет средств предприятия. В состав этих расходов могут входить предоставление сотрудникам электронных подписей, работа (создание, использование, хранение) с электронными документами и иные затраты на внедрение.

Изменение в документах для назначения пособий ФСС

2022 внес множество коррективов в части взаимодействия с ФСС — отмена бумажных больничных листов, сокращение причин нетрудоспособности, введение входящих запросов от ФСС.

В дополнение к перечисленным изменениям, начиная с 1 июня, в действие вступают новые формы документов, необходимые для назначения и выплаты пособий от ФСС (приказ ФСС от 08.04.2022 № 119 «Об утверждении форм документов и сведений, применяемых в целях назначения и выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию»).

Так, уже с июня следует применять обновленные формы таких документов, как:

  • сведения о застрахованных лицах;
  • извещение о внесении исправлений в ЛН;
  • уведомление о прекращении права работника на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Напоминаем, что, начиная с 2022, каждый работодатель в течение трех дней с момента принятия на работу сотрудника, должен предоставить сведения по нему в ФСС по утвержденной форме. Игнорирование данного правила может повлечь за собой штраф в размере 5 000 рублей.

Увеличение МРОТ

Правительство проиндексировало суммы минимального размера оплаты труда, страховых пенсий неработающих пенсионеров, прожиточный минимум. Все показатели были увеличены на 10% (постановление Правительства от 28.05.2022 № 973).

Актуальные федеральные значения указанных показателей приведены в таблице:

Показатель

Значение показателя с 01.06.2022 г.

МРОТ

15 279 рублей;

Прожиточный минимум

На душу населения

13 919 рублей;

Для трудоспособного населения

15 172 рублей;

Для детей

13 501 рублей;

Для пенсионеров

11 970 рублей.

Так как заработная плата сотрудников не должна быть ниже МРОТ, то, соответственно, она должна быть проиндексирована до установленных значений.

Привести заработок сотрудников к корректному размеру можно разными способами:

  • внести изменения в штатное расписание предприятия и заключить с сотрудниками дополнительное соглашение к трудовому договору;
  • ввести сотрудникам доплату до МРОТ, предварительно предусмотрев это начисление в положении об оплате труда.

Важно помнить, что при сравнении заработка сотрудника с установленным значением МРОТ не должны учитываться районный коэффициент и надбавка за работу на Крайнем Севере.

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