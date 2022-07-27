Почему адвокаты нужны всегда, когда налоговики превратятся в монстров и причем тут Сталин. Интервью с адвокатом Вячеславом Василевским

Мы долго откладывали этот текст, потому что он получился жестким и даже немного пессимистичным. Вячеслав специализируется на экономических преступлениях спорах с налоговой, он привык смотреть в глаза даже самым неприятным вариантам развития событий. А значит, он лучше всего знает, как к ним подготовиться.

О переходе на сторону добра

Наш собеседник 10 лет работал в силовых структурах. В 2016 году, чтобы отстаивать интересы физлиц и бизнеса в правоохранительных органах и в судах, он сдал квалификационный экзамен и получил статус адвоката.

— После реформы, проведённой в МВД, фактически министерство было разрушено, а специалистов в экономической сфере осталось крайне мало. Большое количество специалистов покинули ведомство, в том числе и экономический блок МВД, всем известный ОЭБ и ПК, который занимается выявлением и пресечением экономических преступлений (в это понятие входят и налоговые преступления).

Больше всего вопросов сейчас возникает с налоговой инспекцией, так как у неё больше полномочий. Требования о предоставлении документов сыпятся на головы предпринимателей каждый день, а про вызовы “на разговор” в налоговую уже и говорить не приходится, чаще, чем налоговых инспекторов, бизнесмены видят, наверное, только супругов.

Возможности же правоохранителей сейчас сильно ограничены. Запросы в организации им почти не разрешают делать, да и те, что приходят бизнесу, почти всегда незаконные, вызовы в ОЭБ и ПК тоже существенно сократились.

По статистике возбуждения уголовных составов видно, что количество этих дел падает каждый год, сейчас упадёт ещё значительней ввиду того, что возбуждать можно будет дела исключительно после налоговых проверок.

Про приговоры, Сталина и адвокатский хлеб

— Адвокаты без работы не останутся, несмотря на то, что по налоговым составам дел будет меньше. Остаются ведь дела, связанные с экономическими составами, и тут прогнозы не очень оптимистичные.

Давайте говорить откровенно, у нас не особо правовое государство, все мы это понимаем, количество оправдательных приговоров крайне ничтожно. Даже при Сталине их было больше.

Судьям попросту запрещено выносить оправдательные приговоры. Зачастую, оказывая помощь по уголовным делам, которые направляются в суд, мы видим, что там нет состава преступления, но дело всё равно уходит в суд и человеку выносится приговор. К большому сожалению, часто итог не зависит от адвоката, просто система так устроена.

Сейчас оперуполномоченный, следователь, прокурор и судья - это единый организм. Конечно, авторы законов подразумевали, что на каждом участке законность действий тех или иных должностных лиц будет перепроверяться, однако на деле этого не происходит.

Есть очень хороший анекдот на эту тему, когда двое судей сидят, выпивают в ресторане и один другому говорит: — Слушай, а представляешь ситуацию, ты слушаешь дело и понимаешь, что человек невиновен. Ты, что, его посадишь? — Ты что, с ума сошел? Я ему условно дам.

Вот этот анекдот чётко отражает, к сожалению, ту ситуацию, которая сейчас складывается. Поэтому я для себя избрал определённый путь в плане предупреждения налоговых и уголовных рисков бизнеса. Сейчас дела, связанные с налоговыми преступлениями, будут в основном появляться из выездных налоговых проверок и камеральных, поэтому очень важно, насколько качественно оказана юридическая помощь, хорошо ли собрана доказательная база невиновности налогоплательщика, это необходимо, чтобы снизить сумму налоговых претензий, и не было возбуждено уголовное дело. В моей практике был один нулевой акт, это стоило 2,5 лет работы.

Про уголовные дела и давление на бизнес

Уже не первый месяц чиновники обсуждают смягчение статей Уголовного кодекса по налоговым преступлениям. Увы, пока воз и ныне там, так что прогнозы о том, что все изменится, делать рано.

Сейчас для бизнеса самое главное — не получить уголовное дело. Если это касается налоговых состав (да впрочем и других уголовных составов), то позиция следственного комитета и всех вышестоящих господ одна — дело должно быть направлено в суд. В случае возбуждения уголовного дела, на мой взгляд, скорее всего, будет принято решение не особо правомерное, так как качество работы правоохранительных органов оставляет желать лучшего. Защититься будет сложно. Как я уже говорил, качество работы следственных органов сейчас оставляет желать лучшего, но доносить свою позицию до них необходимо.

Насчет работы отдельных оперативников ОЭБ и ПК могу привести в пример Московский регион. Там сотрудники ОБЭП про бумажный НДС узнали года 2–3 назад, хотя схема появилась где-то с 2015 года.

В общем-то, в России адвокаты и юристы всегда будут нужны ввиду того, что давление на бизнес беспрецедентное. Об этом громогласно заявляют руководители разных уровней власти, но мы понимаем сами по количеству запросов, требований и вызовов, что давление не снижается.

Про комиссии и статистику

— За последние 2–3 года чаще всего люди приходят к нам за помощью, когда их вызывают на комиссию. Налоговая отдаёт предпочтения подобным комиссиям, потому что это деньги здесь и сейчас. А выездные, либо камеральные налоговые проверки — это деньги через год, полтора и то не факт, потому что к этому времени компания может прекратить свою деятельность.

Большее количество клиентов обращается, когда компания получает уведомление, что она участвует в схеме, и налоговой нужно получить пояснение. Во вторую очередь идут выездные налоговые проверки, когда компания получает решение о назначении выездной налоговой проверки, в таком случае бизнес обращается за помощью. На третьем месте — требования о предоставлении документов. Зачастую, когда мы анализируем требование, то видим, что готовится выездная налоговая проверка, это становится ясно из состава документов.

Про то, зачем вам адвокат

— Когда подключать адвоката? В первую очередь, это зависит от опыта бухгалтера компании. Объясню почему. Большое количество требований и вопросов поступает бизнесу в текущем режиме. Зачастую это общие вопросы, после сдачи НДС, когда сыпется требования. Бухгалтер, который в состоянии проанализировать ситуацию и не видит рисков, может ответить самостоятельно.

Но адвоката стоит привлекать, когда бизнес непосредственно вызывают в налоговую. То есть, вас вызывают на комиссию или допрос, связанный с вашим контрагентами, либо заказчиками, в отношении которых проводятся мероприятия налогового контроля.

Да, проверять могут не вас, но вам необходимо рассказать всё про своего контрагента. А когда налоговики получают информацию в отношении вашего контрагента, они также могут присмотреться к вам, собрать сведения. Потом делать определённые выводы и впоследствии проводить мероприятия уже по вашему бизнесу.

Про опоздания

— Бывают ситуации, когда привлекать адвоката уже поздно: даже он ситуацию не спасет.

Возьмём в пример строительную компанию. По версии налоговой, технические организации якобы поставляли строительный материал или выполняли субподрядные работы на объектах, но фактически этого не было. Тогда налоговики опрашивают работников тех компаний, которые участвовали в объектах, либо тех, кто закупал строительные материалы, при этом задают им наводящие вопросы, это видно по протоколу допроса.

По закону, наводящие вопросы задавать запрещено.

Так вот они их подводят к тому, что эти компании фактически не участвовали в выполнении субподрядных работ, а также в поставке строительных материалов. Сотрудники это подтверждают. Но не отмечается тот факт, например, что сварщик в силу своих должностных обязанностей не знает о том, какие компании участвуют на объекте, либо какие организации поставляют строительные материалы. Однако он не даёт пояснения в ходе допроса, что он просто не может знать, а говорит о том, что таких компаний просто нет и они ему неизвестны. Дальше картинка складывается следующим образом — компания контрагентов не привлекала. Это негативно складывается на самом акте и на позиции в организации. Это одна из основных больших проблем.

Иногда лучше вообще не давать никаких показаний, но некому подсказать директору компании, как правильно поступить. Потом строить позицию и отбивать претензии в налоговом органе адвокату очень сложно.

Про опасное время, когда ФНС на страже

— С учётом того, что происходит у нас в стране с бизнесом, а также с государственным и налоговым контролем, обозначить как «опасное» можно всё время. Налоговая инспекция обладает большим объёмом информации в отношении юридических и физических лиц. В принципе, про вас знают все.

Единственное, что немного спасает бизнес, что не все сотрудники налоговой знают, как правильно пользоваться базами данных и как это применять, не все хорошо знают Налоговый кодекс.

Если условно все же делить год на отдельные периоды, то опасные периоды — это сдача НДС и годовой отчетности. Это то время, когда налоговая может застать компанию врасплох. После сдачи НДС компании массово, как правило, получают требования. Изучается их состав расходов, их контрагенты, инспекция занимается поиском сомнительных контрагентов.

Про новинки ФНС и «страшилки» для бизнеса

— Первое, что сейчас активно обсуждается, это реестр выгодоприобретателей.

В связи с личной практикой я довольно часто общаюсь с сотрудниками налоговых органов, защищая бизнес, вижу, как этих выгодоприобретателей назначают. Например, вас вызывают на комиссию по побуждению, где говорят, что вы выгодоприобретатель той или иной схемы, вот компании, вы им перечисляли денежные средства, а они не выполняли никаких услуг, мы считаем, что они помойки.

По закону, прежде чем вызывать вас на комиссию, налоговая должна собрать в отношении компании и сделок достаточно информации, чтобы её предъявить. Практически ни на одной комиссии за два последних года, что есть у меня в памяти, которые мы проходили, подобную информацию, собранную должным образом, нам никто и никогда не предъявлял.

Первое, что логично сделать со стороны налоговой службы — вызвать ваших сомнительных поставщиков и провести допрос генеральных директоров. Таким образом понять, номинальный это директор или нет. Также следует провести встречи с компаниями, написать заказчику требования, чтобы он дал какую-то информацию. Ничего этого не делается, а это как раз определение выгодоприобретателя.

Подобная история сейчас будет носить массовый характер, но в большей степени это пугалка. «Вас включат в реестр выгодоприобретателей» — звучит ужасно. А чтобы этого не случилось, доплатите 5–6 млн НДС по этим компаниям, и будет вам счастье. Это сейчас будет основной дубиной, которой будут лупить бизнес.

Про спасение утопающих, которое дело рук самих утопающих

— Сейчас многие бухгалтеры, юристы уделяют внимание самообразованию. Это видно даже по количеству интересующихся людей вебинарами и курсами на «Клерке». Люди хотят получать больше информации. Это хорошо. Потому что собственники бизнеса понимают, что цена ошибки может быть весьма высока. Вырос ли их профессиональный уровень? Да, конечно. Это связано с высокой конкуренцией на рынке. Кто-то хочет подняться среди коллег, а кто-то набраться опыта, чтобы более качественно защищать интересы компании, в которой работает.

Это очень важно, потому что ситуация вообще поменялась за последние годы.

Сейчас налоговая служба — очень серьезный орган, который опаснее для бизнеса, чем правоохранители. Например, законопроект (который, слава богу, завис, и думаю, что в ближайшее время не будет рассмотрен) «О наложении обеспечительных мер непосредственно при начале выездной налоговой проверки». Сейчас, я напоминаю, обеспечительные меры на компанию могут накладываться только после вынесения решений. Но если закон будет принят, то случится беда.

Налоговый инспектор буквально превратится в монстра практически с безграничными возможностями.

Про кто виноват и что делать

Может быть, это нетипично для адвоката, но считаю, что без ужесточения наказаний и мер по отношению к бизнесу, который совершает налоговые преступления, ситуация не сильно поменяется. Проблемы нужно решать в двустороннем порядке. Это должно быть взаимно, и со стороны государства, и со стороны бизнеса.

Например, проблема — это серые зарплаты, с которыми борется государство, но очень неуклюже. У нас бизнес платит за работника более 45–46%. Это НДФЛ, сборы и прочее. При такой нагрузке невозможно, чтобы компания не раздавала зарплату в конвертах. Какое решение? Давайте снижать процент. Можно наказывать бизнес, но и нужно давать что-то взамен.