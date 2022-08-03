Как правильно принять на работу студента. Нюансы оформления учебного отпуска и риски работодателя

Можно ли принять на работу студента-очника

Студенты — это лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, специалитета или магистратуры (п. 3 ч. 1 ст. 33 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ).

Трудовое законодательство не содержит понятия «студент», но регулирует особенности трудовой деятельности сотрудников, совмещающих работу с получением среднего или высшего профессионального образования (ст. 173, 174 ТК).

Таким образом, принять на работу студента-очника можно. Нужно только помнить, что заключение трудового договора с данной категорией работников влечет предоставление им ряда трудовых гарантий. Подробности — ниже.

Какие документы при приеме на работу предъявляет студент-очник

При приеме на работу студент очного отделения, как и любой другой сотрудник, должен предоставить:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

или другой документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р или СТД-ПФР, если он ранее уже был трудоустроен. Оформлять трудовые книжки лицам, впервые поступающим на работу после 01.01.2021, не нужно (ч. 8 ст. 2 Закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ). Работодатель должен формировать в электронном виде сведения о трудовой деятельности и представлять их для хранения в ПФР. В эти сведения следует включить, в частности, информацию о работнике, его трудовой функции;

и (или) сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р или СТД-ПФР, если он ранее уже был трудоустроен. Оформлять трудовые книжки лицам, впервые поступающим на работу после 01.01.2021, не нужно (ч. 8 ст. 2 Закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ). Работодатель должен формировать в электронном виде сведения о трудовой деятельности и представлять их для хранения в ПФР. В эти сведения следует включить, в частности, информацию о работнике, его трудовой функции; документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета . Это может быть карточка СНИЛС, выданная до 01.04.2019, либо уведомление о регистрации в данной системе в виде электронного документа или на бумажном носителе по форме, утвержденной постановлением Правления ПФР от 13.06.2019 № 335п. Если студенту-очнику, принимаемому на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодатель должен самостоятельно подать в территориальный орган ПФР необходимые для его открытия сведения. В таком случае сотрудника информируют о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета, и он получает подтверждающий документ через работодателя (абз. 4 п. 1 ст. 9 Закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 01.04.1996 № 27-ФЗ, п. 1 письма ПФР от 28.06.2019 № 09-19/13246, письмо Минтруда от 17.05.2019 № 21-3/В-574). Если со студентом-очником, впервые поступающим на работу, заключен трудовой договор о дистанционной работе путем обмена электронными документами, то подтверждающий регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета документ он должен получить самостоятельно;

. Это может быть карточка СНИЛС, выданная до 01.04.2019, либо уведомление о регистрации в данной системе в виде электронного документа или на бумажном носителе по форме, утвержденной постановлением Правления ПФР от 13.06.2019 № 335п. Если студенту-очнику, принимаемому на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодатель должен самостоятельно подать в территориальный орган ПФР необходимые для его открытия сведения. В таком случае сотрудника информируют о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета, и он получает подтверждающий документ через работодателя (абз. 4 п. 1 ст. 9 Закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 01.04.1996 № 27-ФЗ, п. 1 письма ПФР от 28.06.2019 № 09-19/13246, письмо Минтруда от 17.05.2019 № 21-3/В-574). Если со студентом-очником, впервые поступающим на работу, заключен трудовой договор о дистанционной работе путем обмена электронными документами, то подтверждающий регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета документ он должен получить самостоятельно; документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);

(для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу); документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний, если работа требует особых знаний или специфической подготовки. Примером документа о наличии специальных знаний является водительское удостоверение или свидетельство бортпроводника (пп. 24, 25 правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением Правительства от 24.10.2014 № 1097, приказ МВД от 13.05.2009 № 365, абз. 13 п. 1.2 Федеральных авиационных правил, утвержденных приказом Минтранса от 12.09.2008 № 147).

В некоторых случаях, предусмотренных законодательством, лицо, поступающее на работу, должно представить дополнительные документы.

Порядок приема на работу студента-очника

Со студентами дневного отделения можно заключать трудовые договоры как на неопределенный срок, так и срочные — на срок не более пяти лет (ч. 1 ст. 58 ТК). Трудовой договор на неопределенный срок заключается со студентами в общем порядке.

Для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным обучением или дополнительным профобразованием в форме стажировки, заключается срочный трудовой договор. В нем указывают должность (вид работы), связанную с приобретаемой профессией. Работа, поручаемая студенту, должна быть направлена на получение необходимых практических профессиональных навыков, умений, а также специальных теоретических знаний.

Для контроля за качеством работ, связанных со стажировкой и профессиональным обучением, а также за выполнением плана стажировки (при наличии) может быть назначен руководитель стажировки, который на основании приказа (распоряжения) осуществляет руководство работой проходящего практику сотрудника.

Следует обратить внимание, что за исполнение таких функций руководителю стажировки должна производиться доплата. Она устанавливается в связи с тем, что данная деятельность является изменением условий его трудового договора, как правило, это увеличение объема работ. Это влечет за собой подписание дополнительного соглашения с определением условий допработы и установлением доплаты.

Со студентами-очниками можно заключать срочный трудовой договор по соглашению сторон. В нем следует указать на то, что он является срочным, например, «на определенный срок, в связи с обучением по очной форме обучения». Также необходимо документально подтвердить возможность заключения срочного трудового договора. Пусть студент представит документ, свидетельствующий об обучении по очной форме.

При заключении трудового договора студентом, успешно завершившим ученичество с работодателем, по договору с которым он проходил обучение, испытательный срок не устанавливается. Также не назначают испытательный срок для лиц младше 18 лет (ч. 4 ст. 70 ТК).

Гарантии, предоставляемые студентам при приеме на работу

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с учебой, предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые. Однако они могут предоставляться сотрудникам, получающим второе высшее образование, по коллективному или трудовому договору (ч. 1 ст. 177 ТК, п. 2 Определения Конституционного Суда РФ от 08.04.2004 № 167-О).

Студентам-очникам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, предоставляются дополнительные отпуска без сохранения заработной платы (ч. 2 ст. 173 ТК):

для прохождения промежуточной аттестации — 15 календарных дней в учебном году;

— 15 календарных дней в учебном году; подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых госэкзаменов — 4 месяца;

и сдачи итоговых госэкзаменов — 4 месяца; сдачи итоговых госэкзаменов — 1 месяц.

Льготы сотрудникам, совмещающим работу с обучением по не имеющим государственной аккредитации программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, могут устанавливаться коллективным или трудовым договором.

Сотрудникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные программы среднего профобразования по очной форме обучения и совмещающим получение образования с работой, предоставляются дополнительные отпуска без сохранения заработной платы (ч. 2 ст. 174 ТК РФ):

для прохождения промежуточной аттестации — 10 календарных дней в учебном году;

— 10 календарных дней в учебном году; прохождения государственной итоговой аттестации — до двух месяцев.

Другим видом гарантий, предоставляемых работодателем студентам-очникам, является сокращенное рабочее время для отдельных категорий работников. Так, продолжительность рабочего времени не может превышать:

12 часов в неделю — для сотрудников в возрасте до 16 лет;

— для сотрудников в возрасте до 16 лет; 17,5 часа в неделю — для работников в возрасте от 16 до 18 лет.

Продолжительность ежедневной работы (смены) студентов, включая лиц, получающих среднее профессиональное образование и работающих в период каникул, не может превышать:

4 часа — для сотрудников в возрасте от 14 до 15 лет;

— для сотрудников в возрасте от 14 до 15 лет; 5 часов — для работников в возрасте от 15 до 16 лет;

— для работников в возрасте от 15 до 16 лет; 7 часов — для сотрудников в возрасте от 16 до 18 лет.

Не допускается привлечение к работе в ночное время, а также сверхурочной работе лиц, не достигших возраста 18 лет, за исключением лиц, участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, и других категорий работников в соответствии с ТК и иными федеральными законами.

Особенности приема на работу студента-заочника

Со студентом-заочником можно заключить трудовой договор на неопределенный или определенный срок на общих основаниях. Правило, дающее право оформлять срочный трудовой договор по соглашению сторон, установленное для студентов-очников, здесь не действует.

Однако студентам-заочникам даны дополнительные гарантии. Во-первых, на основании справки-вызова работодатель обязан предоставить студенту-заочнику дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка (письмо Минтруда РФ от 28.10.2020 № 14-2/ООГ-16409):

для прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно — по 40 календарных дней , на каждом из последующих курсов соответственно — по 50 календарных дней (при освоении образовательных программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе — 50 календарных дней ). Эта гарантия предоставляется, если сотрудник обучается по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, специалитета или магистратуры;

, на каждом из последующих курсов соответственно — по 50 календарных дней (при освоении образовательных программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе — ). Эта гарантия предоставляется, если сотрудник обучается по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, специалитета или магистратуры; прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах — по 30 календарных дней , на каждом из последующих курсов — по 40 календарных дней , если сотрудник учится по имеющим государственную аккредитацию программам среднего профессионального образования;

, на каждом из последующих курсов — , если сотрудник учится по имеющим государственную аккредитацию программам среднего профессионального образования; 30 календарных дней в течение календарного года, если работник осваивает программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Во-вторых, предоставляется право на оплату проезда к месту образовательной организации и обратно один раз в учебном году:

работникам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры и ассистентуры-стажировки — в размере 100 процентов стоимости проезда;

работникам, обучающимся по программам среднего образования, — в размере 50 процентов стоимости проезда.

В-третьих, по желанию студента-заочника ему может быть установлена рабочая неделя, сокращенная на семь часов, на период до 10 учебных месяцев перед прохождением государственной итоговой аттестации. За время освобождения от работы ему выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже МРОТ (ч. 4 ст. 173 и ч. 4 ст. 174 ТК).

По соглашению между студентом-заочником и работодателем вместо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели возможно и предоставление ему одного свободного дня в неделю (ч. 5 ст. 173, ч. 5 ст. 174 ТК).

Риски работодателя при приеме на работу студента

Риски работодателя при трудоустройстве студента связаны с гарантиями, которые необходимо предоставлять таким категориям сотрудников. Если их не предоставить, то работодателя могут привлечь к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП.

Если работодатель не производит соответствующие выплаты, например, не оплачивает студенту-заочнику дополнительный отпуск, то он будет обязан сделать выплату с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным или трудовым договором, локальным нормативным актом. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.