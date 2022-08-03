Цитата дня. Про раскулачивание

Уполномоченный по правам предпринимателей довольно часто что-то предлагает, но мы что-то запамятовали, когда в последний раз что-то из этих предложений становилось реальностью.

Вот очередное: Титов высказался о повышении НДФЛ для россиян с высокими доходами.

- Мало выразить желание «раскулачить богатых». Надо обрисовать цельную систему, в которой повышенное налогообложение высоких доходов является лишь одним из элементов. Такая система должна решать две задачи: социальная справедливость — раз, стимулирование вложений во внутреннее производство — два.

И красиво звучит, и справедливо, и все хорошо. Жаль, до реализации на практике, мягко говоря, далеко.