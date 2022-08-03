Как оплатить больничный уволенному сотруднику

Какие документы смотреть
Вопросы с оплатой пособий по временной нетрудоспособности прописаны в законах:
- от 16.07.1999 N 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»;
- от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
Общее правило
Когда платить не нужно
Какие сроки оплаты
Что проверить бухгалтеру
Что нужно знать про оплату
Как считать
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