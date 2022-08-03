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Больничные

Как оплатить больничный уволенному сотруднику

Разберемся, что должен знать бухгалтер и кадровик на случай, если уже уволенный сотрудник заболел.

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Какие документы смотреть

Вопросы с оплатой пособий по временной нетрудоспособности прописаны в законах:

  • от 16.07.1999 N 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»;
  • от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Общее правило

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

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Обучение для бухгалтеров

🔥У вас нет трудностей в работе из-за новых ФСБУ и бухучета? Вебинар, чтобы проверить себя

С 1 января вступили в силу четыре новых ФСБУ. А тут еще в бухучете много чего изменилось. Чтобы разобраться во всех подводных камнях и не сделать ошибок, мы подготовили вебинар, где собрали самое важное.

ВЭД

Aliexpress исполнил закон о «приземлении» и попал в список благонадежных компаний

Торговая площадка согласилась локализовать данные российских пользователей в соответствии с законом о «приземлении». Роскомнадзор после этого включил ее в список выполняющих закон иностранных организаций.

Повышение квалификации

Хранение документов

Правила хранения отчетности и подтверждающих документов

Деятельность любого хозяйствующего субъекта — неважно, фирмы или ИП, — сопровождается огромным количеством документов. Однако особенное значение имеют те из них, которые касаются отчетности, бухгалтерской и налоговой. С 2022 применяются новые требования к их хранению.

Правила хранения отчетности и подтверждающих документов
Ведение бизнеса

Иностранные инвесторы, покайтесь! И Россия вас простит!

Примерно полторы тысячи иностранных компаний заявили, что они уходят с российского рынка. И Владимир Владимирович подписал федеральный закон, как я его называю «О принуждении таких компаний к любви к России». Этот закон касается и инвесторов. Давайте его разберем.

Иностранные инвесторы, покайтесь! И Россия вас простит!
Охрана труда

Работников придется срочно обучить новым нормам охраны труда, если они затрагивают деятельность компании

Закон требует проводить внеочередную проверку знаний работников, если вступают в действие новые правила по охране труда. Сейчас как раз такой случай. Минтруд объяснил, как быть работодателям.

Мероприятия

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Оптимизация налогообложения

Как правильно оптимизировать налоги и не попасть на доначисления от ФНС

Любой бизнесмен хочет сократить расходы. Одни прибегают к агрессивным схемам и получают штрафы, другие — грамотного настраивают налоговую выгоду и выходят в плюс. Важную роль в оптимизации играют бухгалтеры. На онлайн-курсе «Клерка» разбираемся в методах, рисках и особенностях налогового планирования.

Как правильно оптимизировать налоги и не попасть на доначисления от ФНС
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