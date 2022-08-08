Топ вебинаров для бухгалтера, которые нельзя пропустить на этой неделе

Госзакупки становятся популярнее

Участвовать в госзакупках хочет все больше компаний, и на кого как не на бухгалтера сваливают все детали законов.

44-ФЗ и 223-ФЗ — одни из самых сложных законов, а ответственность за ошибки очень высока.

Кому вообще доступны госзакупки? Какие документы собирать, как оформлять и что нужно знать начинающим? На все вопросы ответит эксперт на вебинаре уже сегодня.

Когда: 8 августа в 15:00 мск

Кто автор: Елена Шолохова, специалист тендерного отдела группы компаний ARSA, эксперт по госзакупкам, специалист по торгам с 2013 года

>>>Записаться

Налоговики жестят с отказами в вычетах по НДС

В связях со спорными контрагентами могут обвинить практически любую компанию: вы никогда не сможете быть уверенными, что вас это не коснется.

Ведь своих, например, поставщиков или клиентов нельзя держать под контролем 24 на 7.

Что делать, если с обвинениями в сомнительных сделках пришли к вам? Как защитить свои права и отстоять вычет по НДС? Разберемся на вебинаре.

Когда: 9 августа в 11:00 мск

Кто автор: Иван Кузнецов, лдин из ведущих экспертов России по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант, руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Compliance Решения»

>>>Записаться

Продолжайте осваивать управленческий учет

...потому что это верный способ поднять свою ценность на рынке труда, когда всем вокруг нужен многорукий и многоногий бухгалтер. На вебинаре обсудим, зачем вам бережливое производство.

Концепция бережливого производства основана на постоянном стремлении предприятия к устранению всех видов потерь. Нужна, чтобы усилить сильные стороны компании и нивелировать слабые.

Когда: 10 августа в 13:00 мск

Кто автор: Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ

>>>Записаться

Самозанятые по-прежнему под пристальным контролем ФНС

Еще раз соберем в кучу все риски при работе с самозанятыми и способы их устранить, работая с плательщиками НПД.

Когда: 10 августа в 15:00 мск

Кто автор: Александр Трапезников, заместитель генерального директора «Инвест-аудит» по юридическим вопросам

>>>Записаться