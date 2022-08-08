Топ вебинаров для бухгалтера, которые нельзя пропустить на этой неделе

Госзакупки становятся популярнее
Участвовать в госзакупках хочет все больше компаний, и на кого как не на бухгалтера сваливают все детали законов.
44-ФЗ и 223-ФЗ — одни из самых сложных законов, а ответственность за ошибки очень высока.
Кому вообще доступны госзакупки? Какие документы собирать, как оформлять и что нужно знать начинающим? На все вопросы ответит эксперт на вебинаре уже сегодня.
Когда: 8 августа в 15:00 мск
Кто автор: Елена Шолохова, специалист тендерного отдела группы компаний ARSA, эксперт по госзакупкам, специалист по торгам с 2013 года
Налоговики жестят с отказами в вычетах по НДС
В связях со спорными контрагентами могут обвинить практически любую компанию: вы никогда не сможете быть уверенными, что вас это не коснется.
Ведь своих, например, поставщиков или клиентов нельзя держать под контролем 24 на 7.
Что делать, если с обвинениями в сомнительных сделках пришли к вам? Как защитить свои права и отстоять вычет по НДС? Разберемся на вебинаре.
Когда: 9 августа в 11:00 мск
Кто автор: Иван Кузнецов, лдин из ведущих экспертов России по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант, руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Compliance Решения»
Продолжайте осваивать управленческий учет
...потому что это верный способ поднять свою ценность на рынке труда, когда всем вокруг нужен многорукий и многоногий бухгалтер. На вебинаре обсудим, зачем вам бережливое производство.
Концепция бережливого производства основана на постоянном стремлении предприятия к устранению всех видов потерь. Нужна, чтобы усилить сильные стороны компании и нивелировать слабые.
Когда: 10 августа в 13:00 мск
Кто автор: Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ
Самозанятые по-прежнему под пристальным контролем ФНС
Еще раз соберем в кучу все риски при работе с самозанятыми и способы их устранить, работая с плательщиками НПД.
Когда: 10 августа в 15:00 мск
Кто автор: Александр Трапезников, заместитель генерального директора «Инвест-аудит» по юридическим вопросам