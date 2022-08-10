Зачем вступать в профсоюз и кому он нужен

Для работодателя же наличие в своей компании профсоюзной организации — это лишний инструмент управления, гарантия того, что коллектив в целом будет выполнять рабочие обязанности, а все неурядицы и конфликты решать сам.

Итак, чего же можно добиться, если у вас есть профсоюз? Объясняют эксперты Профсоюза работников торговли и услуг.

Как профсоюз помогает работникам

Может повлиять на размер зарплаты

В ст. 11 закона «О профсоюзах» закреплено право профсоюза утверждать систему оплаты труда на предприятии, а также формы материального поощрения и размеры тарифных ставок. Соответственно, любое изменение тарифной сетки или размера премии работодатель обязан согласовывать с профсоюзом.

Как правило такие согласования происходят раз в год при утверждении годового отчета компании и бюджета на следующий год. Сюда можно заложить обязательную индексацию с привязкой к уровню инфляции, бонусы за сверхприбыль и поощрение особо отличившимся.

Путевки и жилье

Одна из важных практических функций профсоюза — это организация для работников служебных и постоянных квартир, а также путевок для отдыха.

Если на предприятии 50% плюс один сотрудник (простое большинство) являются членами профсоюза, он может выдвинуть работодателю требование заключить с работниками коллективный договор. А там можно прописать, по сути, все, что угодно, начиная от рабочего времени и заканчивая гарантиями обеспечения жильем и путевками.

Например, можно учредить специальный фонд, на который работодатель будет перечислять часть прибыли и из которого будет приобретаться жилье для сотрудников.

Разумеется, в расчет нужно брать экономическую ситуацию на предприятии, Трудовой и Уголовный кодексы, но факт остается фактом — профсоюз может добиться от работодателя более выгодных условий для коллектива, чем каждый сотрудник в отдельности.

Еще один способ решения квартирного вопроса — организация жилищных кооперативов, которые помогут намного дешевле построить или купить квартиру, чем на свободном рынке.

Защита от незаконного увольнения

По тому же закону, работодатель обязан согласовывать с профсоюзами любые сокращения штата и изменения штатного расписания. А значит, прежде чем кого-то уволить, руководителю придется получить подпись председателя профсоюзной организации. Если ее не будет, сотрудник продолжит работать, даже если это очень не нравится владельцу предприятия.

Кроме того, в статье 27 ТК записано, что в течение двух лет после выхода из профсоюзных органов работодатель не имеет права уволить сотрудника по своей инициативе.

Урегулирование трудовых споров

Если работодатель нарушает коллективный договор, профсоюз может направить ему официальное уведомление, а затем привлечь к ответственности. В самой жесткой ситуации закон разрешает профсоюзам для защиты социально-трудовых прав организовывать забастовки, митинги, уличные шествия, пикетирования и «другие коллективные действия». А значит способов добиться соблюдения своих прав открывается множество.

Представлять интересы коллектива в органах власти

Статья 15 разрешает профсоюзам участвовать в управлении государственными фондами социального страхования, пенсионными и другими фондами, которые формируются за счет страховых взносов, и контролировать использование их средств.

Кроме того, профсоюзы могут проводить оздоровительные мероприятия для своих членов и их семей, вести работу с организациями по развитию санаторно-курортного лечения, туризма, массовой физической культуры и спорта.

Как профсоюз помогает работодателю

Статус

В любой крупной компании и на любом крупном заводе есть профсоюз. Это такая же данность, как собственное здание или известная торговая марка. Если у компании есть профсоюз, значит она точно не однодневка, а рабочие процессы в ней налажены и отрегулированы. Значит и иметь с ней дело безопаснее, чем с той, у которой профсоюза нет.

К тому же, закон запрещает любые ликвидации, слияния и поглощения, связанные с сокращением кадров, без одобрения профсоюза. Значит можно быть уверенным, что, к примеру, строительная компания, в которой есть профсоюз, более вероятно построит дом, чем та, у которой его нет.

Автоматизация процессов

Поскольку все тарифные сетки и штатные расписания визирует профсоюз, он же и отвечает за их соблюдение и выполнение рабочих обязанностей.

На практике это дополнительный рычаг «мягкой силы», который гарантирует, что сотрудники не будут опаздывать, прогуливать, нарушать правила техники безопасности, фиктивно болеть и как-либо еще саботировать работу.

Если отдельные сотрудники такое допускают, профсоюз сам с ними разберется, ведь на кону коллективный договор, который обязателен не только для работодателя, но и для работников. А значит, отлынивая от работы нерадивый сотрудник «подставляет» весь коллектив.

Как правило, нескольких замечаний в адрес руководства профсоюзной организации бывает достаточно, чтобы процессы выстроились «сами собой». Это намного быстрее и дешевле, чем вводить систему отчетностей и штрафов.

Снижение аварийности

Страшный сон любого директора завода — крупная авария с человеческими жертвами. В любой такой ситуации отвечает он. Когда есть профсоюз, все процессы, связанные с безопасностью труда, проходят через него.

Профсоюз организовывает обучение сотрудников технике безопасности, следит за сдачей нормативов, использованию средств индивидуальной защиты, правил обращения с оборудованием и опасными веществами.

Такие меры сами по себе кратно снижают вероятность аварии, а если она все же произошла, сама организация этой работы будет положительно характеризовать руководителя предприятия перед следственными органами.

Экономия

Как ни странно, именно согласованное штатное расписание и тщательно выстроенные процессы позволяют серьезно сэкономить как на оплате труда, так и на выплате компенсаций в случае, если уволенный сотрудник пойдет в суд и выиграет дело.

Во-первых, любому даже самому звездному специалисту, который пытается выбить себе повышенную зарплату, можно указать на утвержденное профсоюзом штатное расписание и систему бонусов — при всем желании руководитель компании не может их менять самостоятельно. А выносить на профсоюзное собрание вопрос о том, чтобы ему платили больше остальных, он постесняется сам.

Во-вторых, когда за процедурой увольнения следит профсоюз, практически нет шансов, что будут допущены нарушения, которые суд сочтет основанием для взыскания компенсации. А значит любые кадровые «чистки», прошедшие через профсоюз, не принесут в будущем внезапных расходов.

Более сильная команда

Одно дело покидать ради небольшой прибавки ненавистную работу, и совсем другое — дружный коллектив, который тебя защищал, помогал с путевками, учебой, жильем и бонусами. Профсоюз — лишний «тормоз» для кадровой текучки, даже если уровень зарплаты в коллективе чуть ниже рынка.

Кроме того, внутренняя конкуренция за равные для всех бонусы позволит специалистам развиваться, получать дополнительное образование и новые компетенции.