Суточные при однодневных командировках в 2022 году

Выясняем, как оформить и оплатить однодневную командировку.

Можно ли провести один день командировки

Ст. 166 ТК РФ содержит понятие спецкомандировки, но продолжительность ее не ограничивает. Однодневная поездка предполагает возвращение работника на место постоянного местожительства в тот же день из местности, куда осуществлялась отправка по распоряжению работодателя. Если говорить, нужно ли оформлять командировку на 1 день, то действующее законодательство рекомендует проводить поездки по заданию руководства любой длительности. Это позволит компании правильно начислить и выплатить работнику заработную плату. Приказ о направлении сотрудника в командирование станет обоснованием его отсутствия на постоянном рабочем месте.

Законодательством установлено, что суточные при однодневной командировке по России не выплачивают (п. 11 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749). Но работодателя не накажут контролирующие органы, если он решит мотивировать сотрудников в служебных поездках денежными выплатами, установив порядок возмещения денежных средств ЛНА.

Особенностью однодневного командирования является то, что работник отправляется туда, откуда имеет возможность возвратиться в тот же день. Перед тем как отправить сотрудника в однодневную спецпоездку, работодатель учитывает:

время пути до места назначения от места жительства работника;

есть ли необходимость выплаты суточных при командировке одним днем;

транспортные условия.

Как оформить спецкомандировку

Служебные поездки на один день проводят так же, как и более длительные.

Порядок направления, размер возмещения затрат, выплата суточных за однодневную командировку в другой город устанавливаются ЛНА организации, коллективным договором или трудовым договором (ст. 166.1 ТК РФ).

Порядок действий работодателя при направлении сотрудника в поездку для решения рабочих вопросов выглядит так.

Оформление приказа, ознакомление с ним работника под подпись. Перед отъездом сотруднику выдается денежный аванс на командировочные расходы. Если денежные средства выдаются работнику наличкой через кассу компании, то выписывается расходный кассовый ордер (ф. 0310002). Если деньги сотрудник получает в безналичном виде, то заполняется заявка на кассовый расход (ф. 0531801) или заявка на кассовый расход (сокращенная) (ф. 0531851), платежное поручение, заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту (ф. 0531243). После возвращения из поездки работник предоставляет фирме в течение трех рабочих дней авансовый отчет (ф. 0504505).

Работодатель не обязан для оформления командировки на один день в другой город использовать унифицированную форму № Т-9, компания вправе самостоятельно разработать форму для приказа и закрепить ее применение в ЛНА, например в положении о командировках.

Как оплачивается однодневная служебная поездка

Ст. 168 ТК РФ разъясняет, как оплатить командировку на один день, из нее следует, что компания обязана возместить сотруднику:

расходы по проезду;

иные расходы, произведенные с разрешения работодателя.

Если работник отправляется в командирование в выходной или праздничный день, то он должен получить выплаты в соответствии со ст. 153 ТК РФ: в двойном размере или с предоставлением дополнительного выходного.

Если в организации не выдают суточные за 1 день командировки в соответствии с законодательством, то компания вправе установить выплату иных денежных средств взамен них работнику, побывавшему в служебной поездке (ст. 168 ТК РФ). Но если сумма превышает 700 рублей, то с нее удержат налог на доходы для физических лиц. Условия оплаты подобных расходов следует описать в документе, избегая понятия «суточные», чтобы работодатель-налогоплательщик включил оплату таких спецкомандировок в расходы по налогу на прибыль (письмо Минфина России от 26.05.2014 № 03-03-06/1/24916).

Если служебная поездка происходила за пределы РФ, то ответить, платятся ли суточные за 1 день командировки, можно утвердительно. Они выплачиваются в иностранной валюте в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных (п. 20 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749).