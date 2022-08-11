Суточные при однодневных командировках в 2022 году

Выясняем, как оформить и оплатить однодневную командировку.
Можно ли провести один день командировки
Ст. 166 ТК РФ содержит понятие спецкомандировки, но продолжительность ее не ограничивает. Однодневная поездка предполагает возвращение работника на место постоянного местожительства в тот же день из местности, куда осуществлялась отправка по распоряжению работодателя. Если говорить, нужно ли оформлять командировку на 1 день, то действующее законодательство рекомендует проводить поездки по заданию руководства любой длительности. Это позволит компании правильно начислить и выплатить работнику заработную плату. Приказ о направлении сотрудника в командирование станет обоснованием его отсутствия на постоянном рабочем месте.
Законодательством установлено, что суточные при однодневной командировке по России не выплачивают (п. 11 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749). Но работодателя не накажут контролирующие органы, если он решит мотивировать сотрудников в служебных поездках денежными выплатами, установив порядок возмещения денежных средств ЛНА.
Особенностью однодневного командирования является то, что работник отправляется туда, откуда имеет возможность возвратиться в тот же день. Перед тем как отправить сотрудника в однодневную спецпоездку, работодатель учитывает:
- время пути до места назначения от места жительства работника;
- есть ли необходимость выплаты суточных при командировке одним днем;
- транспортные условия.
Как оформить спецкомандировку
Служебные поездки на один день проводят так же, как и более длительные.
Порядок направления, размер возмещения затрат, выплата суточных за однодневную командировку в другой город устанавливаются ЛНА организации, коллективным договором или трудовым договором (ст. 166.1 ТК РФ).
Порядок действий работодателя при направлении сотрудника в поездку для решения рабочих вопросов выглядит так.
- Оформление приказа, ознакомление с ним работника под подпись.
- Перед отъездом сотруднику выдается денежный аванс на командировочные расходы.
- Если денежные средства выдаются работнику наличкой через кассу компании, то выписывается расходный кассовый ордер (ф. 0310002).
- Если деньги сотрудник получает в безналичном виде, то заполняется заявка на кассовый расход (ф. 0531801) или заявка на кассовый расход (сокращенная) (ф. 0531851), платежное поручение, заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту (ф. 0531243).
- После возвращения из поездки работник предоставляет фирме в течение трех рабочих дней авансовый отчет (ф. 0504505).
Работодатель не обязан для оформления командировки на один день в другой город использовать унифицированную форму № Т-9, компания вправе самостоятельно разработать форму для приказа и закрепить ее применение в ЛНА, например в положении о командировках.
Как оплачивается однодневная служебная поездка
Ст. 168 ТК РФ разъясняет, как оплатить командировку на один день, из нее следует, что компания обязана возместить сотруднику:
- расходы по проезду;
- иные расходы, произведенные с разрешения работодателя.
Если работник отправляется в командирование в выходной или праздничный день, то он должен получить выплаты в соответствии со ст. 153 ТК РФ: в двойном размере или с предоставлением дополнительного выходного.
Если в организации не выдают суточные за 1 день командировки в соответствии с законодательством, то компания вправе установить выплату иных денежных средств взамен них работнику, побывавшему в служебной поездке (ст. 168 ТК РФ). Но если сумма превышает 700 рублей, то с нее удержат налог на доходы для физических лиц. Условия оплаты подобных расходов следует описать в документе, избегая понятия «суточные», чтобы работодатель-налогоплательщик включил оплату таких спецкомандировок в расходы по налогу на прибыль (письмо Минфина России от 26.05.2014 № 03-03-06/1/24916).
Если служебная поездка происходила за пределы РФ, то ответить, платятся ли суточные за 1 день командировки, можно утвердительно. Они выплачиваются в иностранной валюте в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных (п. 20 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749).