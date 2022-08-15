Субсидии для трудоустройства безработных: выгодно ли это работодателю

Для уменьшения безработицы государство принимает различные меры. Такие меры должны соблюдать баланс интересов безработных и работодателей. К одной из таких мер по уменьшению безработицы относится постановление Правительства РФ от 13.03.2021 № 362.
В этом постановлении прописаны цели, условия и порядок предоставления субсидий в 2022 году из бюджета ФСС работодателям «в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан».
Действительно ли работодателям это выгодно? Попробуем разобраться.
За каких работников платят субсидию
Согласно постановлению № 362, работодатели смогут получить субсидии при трудоустройстве некоторых категорий безработных.. Это, к примеру:
- уволенные в 2022 году в связи с ликвидацией организации или сокращением штата;
- работники, находящиеся под риском увольнения (включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы);
- граждане Украины, ДНР, ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающими на территориях Украины / ДНР / ЛНР и прибывшие на территорию России в экстренном массовом порядке, получив удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
- безработные до 30 лет, включая выпускников колледжей и вузов без опыта работы, молодых людей без среднего профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот, лиц с детьми.
Субсидия предоставляется, только если эти категории будут трудоустроены на полный рабочий день и их месячная зарплата — не меньше МРОТ.
Учтите, что согласно информации на сайте ФСС, допустимо заключить с этими работниками срочный трудовой договор, при соблюдении требований законодательства РФ.
Мало того, все указанные категории должны быть трудоустроены не самостоятельно, а через службу занятости с использованием сайта «Работа в России» (для этого работодатель направляет соответствующее заявление).
Как итог, такая процедура, возможно, все-таки негативно влияет на желание работодателя получить данную меру государственной поддержки.
Требования к работодателям
Субсидии работодателю предоставляет ФСС на основании реестра для предоставления субсидий. Чтобы работодателя (зарегистрированного до 1 января 2022 г.) включили в этот реестр, необходимо в определенные сроки после трудоустройства работника направить заявление о включении в реестр (с указанием наименования компании, ИНН, кода постановки на учет, реквизитов для перечисления субсидии, сведений по трудоустроенному гражданину и др.).
При этом на дату направления заявления должны соблюдаться следующие условия:
- отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате, превышающих 10 тыс. рублей;
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций;
- отсутствие задолженности по заработной плате.
Даже задолженность по заработной плате в 1 рубль может стать причиной для отказа в субсидии.
Помимо этого:
- работодатель не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к работодателю другого юридического лица), ликвидации, в отношении работодателя не введена процедура банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена;
- работодатель не должен получать средства из федерального бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели стимулирования занятости отдельных категорий граждан (в том числе субсидии по постановлению Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1135);
- в уставном капитале организации доля иностранцев из офшорных зон не превышает 50 %;
- генеральный директор, члены коллегиального исполнительного органа не должны быть в реестре дисквалифицированных лиц.
ФСС вправе требовать у работодателя соответствующие документы и осуществлять проверку работодателя (соответствуют ли вышеуказанные условия действительности).
Даже если вышеуказанные условия выполнены, то субсидия выдается при наличии у ФСС свободных остатков лимитов бюджетных обязательств. Т.е. нет гарантии, что работодатель получит субсидию, так как у ФСС могут закончиться деньги на данные цели.
Выгодно ли бороться за субсидию
Размер субсидии — 3 МРОТ, увеличенных на районный коэффициент и сумму страховых взносов. Возможно предположить, что размер субсидии не является мотивирующим фактором для работодателей, учитывая в том числе следующее:
- получают её компании не сразу, а на 1, 3 и 6-й месяц работы трудоустроенного сотрудника;
- субсидия целевая и направлена лишь на частичную компенсацию затрат работодателя на выплату заработной платы.
- Дополнительным минусом для компаний является и то, что, возможно, придется возвращать уже полученную субсидию.
Это происходит при следующих случаях:
- получение трудоустроенным безработным пособия по временной нетрудоспособности из ФСС в течение 6 месяцев с момента приема на работу (размер возврата равен размеру пособия по нетрудоспособности, выплаченному ФСС);
- установление по итогам проверок факта несоблюдения целей, условий и порядка ее предоставления.
Вышеуказанные условия возврата субсидии (части субсидии) можем назвать невыгодными для работодателя (так как не от работодателя зависит наличие листка нетрудоспособности работника).
Таким образом, постановление Правительства РФ от 13.03.2021 № 362, безусловно, служит для мотивации работодателей принимать на работу определенные категории сотрудников. Но также данный документ содержит некие нюансы, которые могут остановить работодателей им пользоваться.