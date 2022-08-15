Субсидии для трудоустройства безработных: выгодно ли это работодателю

Для уменьшения безработицы государство принимает различные меры. Такие меры должны соблюдать баланс интересов безработных и работодателей. К одной из таких мер по уменьшению безработицы относится постановление Правительства РФ от 13.03.2021 № 362.

В этом постановлении прописаны цели, условия и порядок предоставления субсидий в 2022 году из бюджета ФСС работодателям «в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан».

Действительно ли работодателям это выгодно? Попробуем разобраться.

За каких работников платят субсидию

Согласно постановлению № 362, работодатели смогут получить субсидии при трудоустройстве некоторых категорий безработных.. Это, к примеру:

уволенные в 2022 году в связи с ликвидацией организации или сокращением штата;

работники, находящиеся под риском увольнения (включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы);

граждане Украины, ДНР, ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающими на территориях Украины / ДНР / ЛНР и прибывшие на территорию России в экстренном массовом порядке, получив удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;

безработные до 30 лет, включая выпускников колледжей и вузов без опыта работы, молодых людей без среднего профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот, лиц с детьми.

Субсидия предоставляется, только если эти категории будут трудоустроены на полный рабочий день и их месячная зарплата — не меньше МРОТ.

Учтите, что согласно информации на сайте ФСС, допустимо заключить с этими работниками срочный трудовой договор, при соблюдении требований законодательства РФ.

Мало того, все указанные категории должны быть трудоустроены не самостоятельно, а через службу занятости с использованием сайта «Работа в России» (для этого работодатель направляет соответствующее заявление).

Как итог, такая процедура, возможно, все-таки негативно влияет на желание работодателя получить данную меру государственной поддержки.

Требования к работодателям

Субсидии работодателю предоставляет ФСС на основании реестра для предоставления субсидий. Чтобы работодателя (зарегистрированного до 1 января 2022 г.) включили в этот реестр, необходимо в определенные сроки после трудоустройства работника направить заявление о включении в реестр (с указанием наименования компании, ИНН, кода постановки на учет, реквизитов для перечисления субсидии, сведений по трудоустроенному гражданину и др.).

При этом на дату направления заявления должны соблюдаться следующие условия:

отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате, превышающих 10 тыс. рублей;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций;

отсутствие задолженности по заработной плате.

Даже задолженность по заработной плате в 1 рубль может стать причиной для отказа в субсидии.

Помимо этого:

работодатель не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к работодателю другого юридического лица), ликвидации, в отношении работодателя не введена процедура банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена;

работодатель не должен получать средства из федерального бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели стимулирования занятости отдельных категорий граждан (в том числе субсидии по постановлению Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1135);

в уставном капитале организации доля иностранцев из офшорных зон не превышает 50 %;

генеральный директор, члены коллегиального исполнительного органа не должны быть в реестре дисквалифицированных лиц.

ФСС вправе требовать у работодателя соответствующие документы и осуществлять проверку работодателя (соответствуют ли вышеуказанные условия действительности).

Даже если вышеуказанные условия выполнены, то субсидия выдается при наличии у ФСС свободных остатков лимитов бюджетных обязательств. Т.е. нет гарантии, что работодатель получит субсидию, так как у ФСС могут закончиться деньги на данные цели.

Выгодно ли бороться за субсидию

Размер субсидии — 3 МРОТ, увеличенных на районный коэффициент и сумму страховых взносов. Возможно предположить, что размер субсидии не является мотивирующим фактором для работодателей, учитывая в том числе следующее:

получают её компании не сразу, а на 1, 3 и 6-й месяц работы трудоустроенного сотрудника;

субсидия целевая и направлена лишь на частичную компенсацию затрат работодателя на выплату заработной платы.

Дополнительным минусом для компаний является и то, что, возможно, придется возвращать уже полученную субсидию.

Это происходит при следующих случаях:

получение трудоустроенным безработным пособия по временной нетрудоспособности из ФСС в течение 6 месяцев с момента приема на работу (размер возврата равен размеру пособия по нетрудоспособности, выплаченному ФСС);

установление по итогам проверок факта несоблюдения целей, условий и порядка ее предоставления.

Вышеуказанные условия возврата субсидии (части субсидии) можем назвать невыгодными для работодателя (так как не от работодателя зависит наличие листка нетрудоспособности работника).