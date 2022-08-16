Налог на прибыль: льгота для IT и радиоэлектроники

Пониженные ставки

Установлены пониженные ставки для производителей и разработчиков из сферы радиоэлектроники, которые включены в реестр Минпромторга. Начиная с 2021 г. они уплачивают 3%-ный налог на прибыль лишь в бюджет РФ. Доля налога, поступающая в региональный бюджет, обнулена (при соблюдении ряда условий, п. 1.16 статьи 284 НК).

Федеральным законом от 14.07.22 № 323-ФЗ внесены изменения, которые упростят доступ к рассматриваемой льготе (п. 38 статьи 1 указ. закона), в т.ч.:

отменено требование к минимальной среднесписочной численности за отчетный (налоговый) период (ранее — не меньше 7-ми персон);

снижена доля доходов от основного вида деятельности — 70% (было 90%);

увеличено количество видов деятельности в сфере радиоэлектроники, которое можно учесть в их составе.

В целом, эти правила аналогичны условиям применения пониженных тарифов страхвзносов.

Право на перерасчет

Отметим, что вышеуказанные поправки в п. 1.16 статьи 284 НК применяются с 1 января 2022 г. (п. 6 статьи 4 указ. закона).

Налогоплательщики, осуществляющие деятельность в радиоэлектронике, ранее не имевшие права на применение пониженной налоговой ставки, могут пересчитать суммы налога на прибыль с начала 2022 г. при условии, что компания:

соответствует новым требованиям для применения льготной ставки;

по состоянию на 14 июля 2022 г. включены Минпромторгом в Единый реестр организаций радиоэлектронной промышленности (правила ведения утв. постановлением Кабмина от 31.12.20 № 2392).

Льготная ставка будет применяться до 31 декабря 2024 г. включительно (п. 17 ст. 4 указ. закона).

Льготы для ИИ

С 1 января 2023 г. в целях налогового учета юридические лица — плательщики налога на прибыль применяют коэффициент 1,5 при учете расходов, включаемых в первоначальную стоимость ОС или НМА (в виде исключительного права на ПО или БД), которые включены в соответствующие Единые реестры — российских программ для ЭВМ, баз данных или радиоэлектронной продукции, — и отнесены, согласно им, к сфере ИИ.

Имеются в виду расходы на:

приобретение;

сооружение;

изготовление;

создание;

доставку;

доведение до состояния, когда ОС (НМА) пригодны для использования.

В итоге вырастают суммы амортизационных отчислений и снижаются суммы налога на прибыль. В частности, если на приобретение и внедрение оборудования из сферы ИИ затрачено 400 000 руб., то первоначальную стоимость можно сформировать в 600 000 руб.

Начиная с 1 января 2023 года также есть возможность учитывать в прочих расходах с этим же коэффициентом средства, потраченные на приобретение лицензий на вышеуказанные ПО (БД). Соответствующие поправки внесены в ст. 257, подп. 26 п. 1 ст. 264 НК).

Что можно включить в состав инвестиционного налогового вычета

Субъекты России имеют право устанавливать для организаций и их обособленных подразделений инвестиционные вычеты (статья 286.1 НК РФ), в которые включается ряд затрат. И с 1 января 2023 г. в перечень этих затрат включены до 100% расходов на оплату работ (услуг) по установке, тестированию, адаптации и модификации:

ПО (БД), включенных в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. (Заметим, что у субъекта РФ есть право установить право на инвестиционный вычет лишь по отдельным категориям ПО (БД);

расходов на оплату работ (услуг) по установке, тестированию, адаптации и модификации объектов ОС, состоящих в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции. (И в данном случае региональным законом можно установить вычет лишь по определенным категориям ОС);

расходов на обучение сотрудников, в чью трудовую функцию входят обслуживание указанных ПО (БД) и ОС.

Соответствующие поправки внесены в ст. 270, 286.1 НК.

После включения в состав инвестиционного вычета указанные расходы уже нельзя учитывать для целей налоговой базы (прибыли), также и в первоначальной стоимости ОС или НМА (при наличии исключительных право на это ПО).

Иными словами, льготируются затраты на внедрение отечественных ПО и радиоэлектронного оборудования, которые вместо включения в первоначальную стоимость амортизируемого имущества (или в прочие расходы) можно учесть в составе инвестиционного вычета. Это дает большую экономию на налогах. При этом стоимость ПО, оборудования, расходы на:

приобретение;

сооружение;

изготовление;

создание;

доставку;

доведение до пригодного состояния

учитывают в прежнем порядке (в составе налоговой базы), в том числе посредством амортизации.