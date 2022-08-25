Как в 2021–2023 годах вывести деньги из компании на физлицо законно и без налогов. Новый способ

Антикризисная мера. С льготных займов два года не платят НДФЛ

Когда организация или предприниматель выдают заем на льготных условиях взаимозависимому физлицу или работнику, у последних появляется доход в виде материальной выгоды (ст. 210 и п. 2 ст. 212 НК). Однако материальную выгоду, которую физлица получили или получат в 2021–2023 годах, освободили от НДФЛ. Основание — пункт 90 статьи 217 НК (подп. «в», п. 7 ст. 2, п. 1 и 5 ст. 5 Закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ). Следовательно, два ближайших года для компаний открывается. Налоговым агентам и гражданам не придется рассчитывать материальную выгоду и платить с нее НДФЛ.

Когда возникает матвыгода В периодах до 2021 года и после 2023 года материальная выгода от льготных займов облагается НДФЛ. Но только в том случае, если физлицо получило заем от работодателя или взаимозависимого лица. К льготным относят займы в рублях, процентная ставка по которым меньше 2/3 ключевой ставки ЦБ на дату получения дохода. Займы в иностранной валюте — если ставка по займу меньше 9 процентов годовых. Любые беспроцентные займы — льготные. Об этом сказано в подпункте 1 пункта 1, пункте 2 статьи 212 НК. Даже если матвыгоду получил работник компании, не нужно начислять взносы на обязательное пенсионное социальное и медицинское страхование (ст. 420 НК, письмо ФНС от 26.04.2017 № БС-4-11/8019). Также — взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний (п. 1 ст. 20.1 Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Как получить выгоду от антикризисной меры

Выдача беспроцентных займов —. Компании используют беспроцентные займы, чтобы финансово стимулировать сотрудников, особенно топ-менеджеров. Пока работник трудится в компании, он пользуется займом. А в случае увольнения до истечения срока, на который выдан заем, работник обязан вернуть деньги.

Работодатель после окончания срока займа вправе не истребовать долг с работника. Долг прощают или ждут истечения исковой давности. В результате сотрудник фактически получает премию за выслугу лет в компании.

Другой вариант — выдача беспроцентных займов собственнику компании. Замена дивидендам.

Компания выдает учредителю денежный заем. Собственник получает деньги либо на условиях «до востребования», либо на длительный срок с постоянной пролонгацией.

Заем «до востребования» необходимо возвратить в течение 30 дней после требования кредитора. Причем кредитор обязан вместе с требованием предъявить должнику оригинал договора займа (п. 1 ст. 810 ГК).

Чтобы исключить риск таких требований со стороны компании, собственник обычно хранит все оригиналы договоров у себя.

Пока не приняли поправки в НК, в подобных ситуациях неизбежно возникал НДФЛ с материальной выгоды. Так законодатели снижали эффект налоговой оптимизации от вывода средств компаний на физлиц. На ближайшие два года НДФЛ с матвыгоды отменили. Выводить деньги с помощью льготных займов со сроками возврата до конца 2023 года стало выгоднее. Но при этом важно учитывать нюансы.

Риски минимальны, но они есть

Несмотря на то, что материальную выгоду, которую любые физлица получили или получат в 2021–2023 годах, освободили от НДФЛ, налоговые и иные риски сохраняются. Риски возникают как у организации, которая выдала заем, так и у заемщиков.

Доначисление НДФЛ. От НДФЛ освободили только материальную выгоду от экономии на процентах. Однако если налоговики заподозрят, что заем был фиктивным — на деле он лишь прикрывал выплату дохода физлицу — они попытаются переквалифицировать отношения.

Опасно не возвращать беспроцентные займы. Если физлицо не вернуло заем в срок, это признак того, что реальной целью организации была выплата такому физлицу дохода на безвозвратной основе, а не заемные отношения. А подобный доход физлица (подарок, зарплата, дивиденды и т.п.) облагается НДФЛ.

Когда инспекторы обнаружат признаки обмана, то вправе самостоятельно изменить юридический статус сделки (подп. 3 п. 2 ст. 45 НК, п. 77 постановления ВС от 23.06.2015 № 25).

Если займы оформлены с учредителем формально, без цели возврата, судьи встанут на сторону инспекции. Признаки притворной сделки: компания не платит учредителям дивиденды, вместо этого постоянно выдает новые займы, учредитель займы вернуть не способен, так как у него отсутствуют иные доходы (определение ВС от 09.04.2019 № 307-ЭС19-5113).

Росфинмониторинг. Перечисляя заем физлицу в безналичной форме, стоит учитывать безопасный лимит — 1 млн руб. Если сумма перевода не превышает эту величину, то вопросов у сотрудников банка не возникнет. Когда же сумма больше 1 млн руб., будьте готовы представить в банк документы по такой сделке. Дело в том, что о беспроцентных займах, превышающих 1 млн руб., банкиры обязаны уведомлять Росфинмониторинг. Это следует из статьи 6 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и подтверждается в письме ЦБ от 11.04.2006 № 12-1-3/804.

Недействительность займа. Для выдачи некоторых займов нужно разрешение участников (учредителей, акционеров). Такое разрешение необходимо получить, если в долг выдается крупная сумма или же сделка по критериям относится к сделкам с заинтересованными лицами.

Так, крупной считается сумма, которая равна или превышает 25 процентов стоимости активов организации на последнюю отчетную дату. Это следует из положений пунктов 1, 3 и 4 статьи 46 Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ.

Перечень тех, кто может быть заинтересован в совершении сделки, определен пунктом 1 статьи 81 Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 1 статьи 45 Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ. Например, сделкой с заинтересованностью будет выдача займа супругу, родителям или детям руководителя организации. Сумма займа при этом роли не играет.

В обоих случаях, если разрешения участников (учредителей, акционеров) не будет, договор займа могут признать недействительным. Это следует из пункта 5 статьи 45, пункта 5 статьи 46 Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, а также пункта 6 статьи 79 и статьи 84 Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

Повод снять расходы по кредиту. Если вы получили банковский кредит и передали эти деньги взаимозависимому лицу без процентов или под более низкий процент, придется защищать налоговые расходы. Налоговый орган исключит из состава расходов проценты по кредиту, поскольку посчитает их не направленными на получение дохода.

Если инспекторы видят, что налогоплательщик учел в составе внереализационных расходов проценты по займу или кредиту, они сопоставят формальную цель, ради которой был привлечен кредит, и фактическое направление расходования этих денег. Особый интерес у инспекторов вызовут ситуации, когда налогоплательщик передает деньги транзитом взаимозависимому лицу без процентов.

Арбитражная практика в подобных ситуациях на стороне налоговых органов. Например, в постановлении АС Западно-Сибирского округа от 01.06.2017 № А70-11857/2016 суд рассмотрел похожую ситуацию. Налогоплательщик получил кредит в банке. В дальнейшем он передал эти деньги по договору беспроцентного займа взаимозависимому лицу. Суд принял решение в пользу проверяющих.

Доначисление налога на прибыль. С 1 января 2017 года внутрироссийские сделки по предоставлению беспроцентных займов между взаимозависимыми лицами не контролируются (подп. 7 п. 4 ст. 105.14 НК). Проверяющие не вправе пересчитывать налоговые последствия таких сделок, используя рыночные ставки по займам.

Но трансфертным контролем занимается центральный аппарат ФНС. Законодательный запрет относится именно к этим проверяющим. Минфин и ФНС считают, что местные инспекторы все равно вправе контролировать цены в сделках взаимозависимых лиц, если есть доказательства, что стороны получили необоснованную налоговую выгоду. Если это так, инспекторы доначислят заимодавцу налог на прибыль с суммы недополученных процентов.

Однако подобные споры суды рассматривают в пользу налогоплательщиков. Так, в постановлении АС Поволжского округа от 28.02.2017 № Ф06-18090/2017 суд указал, что безвозмездный заем между взаимозависимыми лицами не является контролируемой сделкой и не подлежит проверке контролерами ФНС по трансфертным правилам (п. 1 ст. 105.3 НК).

Не допускайте ошибок в оформлении

Договор займа обязательно составляйте в письменной форме. Это требование не нужно соблюдать, только когда взаймы дает один гражданин другому, а сумма не превышает 10 тыс. руб. В этом случае договор может быть устным. Это следует из положений пункта 1 статьи 808 ГК.

Заем можно выдать как деньгами, так и имуществом. Предмет займа пропишите в договоре.

Когда заем денежный, то по умолчанию заимодавец вправе рассчитывать на проценты. Поэтому условие о беспроцентном займе прямо пропишите в договоре. Такие правила установлены пунктом 1 статьи 809 ГК. Заем считается беспроцентным по умолчанию, если по договору займа передают имущество либо договор заключили физлица на сумму, не превышающую 100 тыс. руб.

Выдачу займа наличными деньгами оформите расходным кассовым ордером по форме № КО-2. Если же расчеты по займу будут безналичными, то перечисленные суммы оформляйте платежными поручениями по форме № 0401060 (ч. 1 ст. 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Подавать декларацию по НДФЛ не потребуется

Норму о том, что материальную выгоду в 2021-2023 годах освободили от НДФЛ, включили в пункт 90 статьи 217 НК. Статья 217 НК называется «Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)». Налогоплательщик, который получил подобные доходы, в декларацию их включать не обязан, если иное прямо не сказано в законе.