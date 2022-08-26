Временные переводы к другому работодателю: что сказал Минтруд

Что это за временные переводы

Согласно Особенностям правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 г. (утв. постановлением Правительства от 30.03.22 № 511), с письменного согласия работника работодатель вправе провести временный перевод к другому работодателю (в той же местности или иной) по направлению биржи.

На этот период приостанавливается действие первоначального трудового договора.

Письмо Минтруда от 01.06.22 № 14-4/10/В-7208 содержит разъяснения относительно оформления этой операции, которые условно можно разделить на две группы: взаимоотношения бирж и работодателей и оформление указанных отношений (соцстрах, информирование ПФР, воинский учет и т.п.). Приводим несколько важных тезисов.

Что записывать в трудовую книжку

Надо ли вносить в документ, отражающий сведения о трудовой деятельности, данные о временном переводе?

Ответ на этот вопрос зависит от того, как к этому относится работник. Если он просит об этом, то необходимо внести в трудовую книжку данные о временном переводе.

Как заполнять табель рабочего времени?

Табель «первоначальный» работодатель обязан заполнять, при этом не возбраняется использовать общепринятую форму № Т-12. Поскольку, что наиболее вероятно, нужного обозначения для данных отношений нет — т.к. ранее ничего подобного в практике не было, — то необходимо утвердить код для обозначения временного перевода к другому работодателю.

К вопросу об отпусках и больничном

Первоначальный трудовой договор, как уже было сказано, на период перевода приостанавливается. Как быть с этим периодом применительно к расчету отпусков? Учитывается ли это время?

Специалисты Минтруда положительно отвечают на этот вопрос: да, учитывается, т.е. его надо засчитывать в трудовой стаж, который дает право воспользоваться ежегодным оплачиваемым отпуском.

Первые три дня временной нетрудоспособности переведенного сотрудника оплачивает «временный» работодатель.

Может ли временное стать постоянным

Предположим, что трудящийся пришел к выводу о том, что «временный» работодатель устраивает его больше. В таком случае он вправе продолжить работу у «временного» работодателя и до того, как истечет срока трудового договора у первоначального работодателя. Он также и уволится в связи с окончанием приостановки работ до истечения срока трудового договора у временного работодателя.

Однако сначала сотрудник должен вернуться к первоначальному же работодателю (о чем он, работник, должен быть уведомлен под роспись).

Иными словами, срочные договоры не могут стать бессрочными, как это бывает в обычной ситуации (напомним, что допуск к работе по истечение срока действия трудового контракте делает срочный договор бессрочным, ст. 58 ТК).

Вопросы отчетности

Временно переведенные работники учитываются как в списочной, так и в среднесписочной численности и у первоначального, и у «временного» работодателя.

Первоначальный работодатель освобожден от обязанности подавать в ПФР сведения СЗВ-ТД.

«Временный» работодатель заключает с работником срочный договор и потому должен представлять указанные сведения.

СЗВ-М подают оба работодателя.

Пришла повестка в военкомат. Кто должен уведомить работника?

Тот работодатель, у которого в настоящее время трудится военнообязанный (подп. 6 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 31.05.96 № 61-ФЗ «Об обороне», подп. 11 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.02.97 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и т.п.).