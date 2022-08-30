Как самозанятым заработать на пенсию?

Но это распространяется на граждан, работающих по трудовым договорам, и индивидуальных предпринимателей. За первых платят работодатели, вторые вносят страховые взносы за себя сами.

Совсем другая категория — это плательщики налога на профессиональный доход (НПД). На самозанятых не распространяется обязательная уплата взносов на пенсионное страхование. А вот добровольно для обеспечения себя пенсией в старости человек может платить взносы. Законом это не запрещено.

О том, какие действия следует предпринять самозанятым, чтобы сформировать страховой стаж и пенсионные коэффициенты, необходимые для назначения страховой пенсии по старости, рассказывают эксперты платформы «Наниматель».

Условия получения пенсии самозанятыми

В России величина будущей пенсии гражданина зависит от страхового стажа и суммы пенсионных коэффициентов, накопленных им за период работы.

Статья 29 закона от 27.11.2018 № 425-ФЗ говорит, что самозанятые при условии регулярной уплаты страховых взносов также получают право на страховую пенсию в старости, как и работающие по трудовым соглашениям. Все вопросы относительно взносов следует решать в Пенсионном фонде.

С чего начать общение с ПФР

Самозанятому нужно зарегистрироваться в Пенсионном фонде как лицо, добровольно ставшее участником пенсионного страхования.

Такая возможность есть в личном кабинете на сайте ПФР. Или это можно сделать через портал Госуслуг. Третий вариант — лично обратиться в клиентскую службу пенсионного фонда.

Порядок оплаты страховых взносов самозанятыми

Уплату страховых взносов самозанятые могут регулировать самостоятельно. Можно платить НПД и страховые взносы после исполнения каждого заказа, до конца налогового периода один раз в год. Важно, что это нужно успеть сделать до 31 декабря года, с которого Пенсионный фонд начнет считать страховой стаж самозанятого.

У плательщиков налога на профессиональный доход есть возможность купить один год страхового стажа. Минимум, который ему придется заплатить за полный 2022 год для получения минимального количества дополнительных пенсионных баллов, согласно подпункту 1 п.1 ст. 430 НК оставляет 34 445 рублей. Чтобы страховой стаж учли, оплату нужно внести до 31 декабря текущего года.

Если заплатить меньше, то и стаж будет меньше, так как взнос будет рассчитан пропорционально внесенной сумме.

Закон не ограничивает самозанятым покупку страхового стажа по времени. Если имеется такая возможность, то они могут оплатить сразу все 15 лет и 30 баллов и накопить нужные пенсионные взносы. Но надо учитывать, что из начисленного на профессиональный доход налога взносы вычесть не получится. Это должна быть отдельная сумма.

Для самозанятых в вопросе оплаты страхового стажа есть довольно существенное преимущество. Другие категории имеют право на покупку только 7,5 лет, а не на 15 лет страхового стажа, как плательщики НПД.

Индексация пенсий самозанятых

Вот самозанятый купил все необходимые пенсионные баллы, стал пенсионером, но продолжает пребывать в статусе плательщика НПД и копит стаж и пенсионные баллы. Будет ли в этом случае индексироваться его пенсия?

Закон на этот счет говорит, что взносы приравниваются к обязательному пенсионному страхованию, поэтому пенсия индексироваться и повышаться до прожиточного уровня не будет, так как он будет считаться работающим пенсионерам, которым пенсия не индексируется.

Если самозанятый регулярно вносит часть своих доходов в пенсионную систему и считается работающим пенсионером, то, соответственно, увеличивается количество пенсионных баллов. На этом основании его пенсия один раз в год пересчитывается. Работающие знают это по «письмам счастья» То есть, самозанятые имеют такие же права и привилегии, как и остальные пенсионеры.

Самозанятые пенсионеры, не участвующие в добровольном пенсионном страховании, сохраняют право на индексации пенсий. Если размер пенсии не дотягивает до прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе, то разница покрывается доплатой. В этом случае они становятся в один ряд с остальными неработающими пенсионерами.

Еще один вариант получения страхового стажа самозанятым

Самозанятый может одновременно быть плательщиком НПД и работать по трудовому договору. В этом варианте работодатель платит за человека взносы в Пенсионный фонд, страховой стаж ему идет. Но для будущей пенсии учитывается только стаж, сформированный при работе по трудовому договору, параллельная самозанятость в расчет не берется.

Опыт показывает, что возможность платить взносы в Пенсионный фонд поддерживается большинством самозанятых. Граждане, которые предпочитают получать легальный доход самостоятельно, готовы отчислять средства на будущую пенсию.

Законодательные основы, регулирующие деятельность самозанятых, обсуждаются на самом высоком уровне, и, возможно, какие-то законы будут пересмотрены в пользу плательщиков НПД. Не исключено, что перемены коснутся пенсионных отчислений самозанятых, ведь в первоначальном варианте закона они предполагались.