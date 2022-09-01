Цитата дня. Про сравнительно честный способ отъема денег

Если россияне при пересечении финско-российской границы попытаются провезти наличные евро, сотрудники таможни могут расценить это как контрабанду.

Об этом заявил главный таможенный инспектор Финляндии Яркко Кескинен:

— Ключевой момент тут — это умысел: вы пытались контрабандой провезти деньги, спрятать их или не сообщили об этом, когда вас спросили.

Также Яркко Кескинен сообщил, что таможня не собирается хранить деньги россиян до тех пор, пока они снова не приедут в Финляндию:

— Конечно, не собираемся хранить тут деньги, чтобы через несколько недель кто-то пришел их забирать.

Как вам такой способ?